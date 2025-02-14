По слухам, Сафин готов работать с Рублёвым. Марату надо его спасти!

Андрей Рублёв в последнее время переживает не лучшие времена. В рейтинге он в шаге от того, чтобы впервые с октября 2020 года оказаться за пределами десятки лучших – после Australian Open россиянин опустился как раз на 10-ю строчку. При этом практически треть нынешних рейтинговых баллов (1000 из 3220) Рублёв набрал в начале прошлого мая, выиграв «Мастерс» в Мадриде. Ту победу Андрей одержал во многом не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Он играл в столице Испании с ангиной, перед некоторыми матчами врачи практически чудом ставили его на ноги, но россиянин справился с болезнью и победил в том числе Карлоса Алькараса, а в финале – Феликса Оже-Альяссима (обоих – после проигрыша первой партии).

Завоевав титул на том грунтовом «Мастерсе», Рублёв оставил на камере послание «Самадхи. Теперь я свободен». Это термин из буддизма, относящийся к медитации, через которую достигается спокойствие сознания и снятие противоречий между внутренним и внешним мирами. Однако сказать, что Андрей действительно успешно достиг этого, сложно. Уже на следующем турнире, «Мастерсе» в Риме, он опять психовал на корте, так что подумалось, что его спокойствие в Мадриде было вызвано скорее ослабленностью организма на фоне ангины, нежели связано с Самадхи.

С момента вылета в третьем круге «Ролан Гаррос» у Рублёва ещё и пошла серия поражений. Он проиграл четыре матча подряд, причём на Уимблдоне уступил аргентинцу Франсиско Комесанье из второй сотни рейтинга, который буквально впервые в жизни увидел траву (ладно, по крайней мере, впервые сыграл на ней) за неделю до этого. Затем Андрей проиграл ещё одному аргентинцу из второй сотни Тьяго Агустину Тиранте — уже на грунте Бостада. Следом судьба иронично предоставила Рублёву матч ещё с одним аргентинским теннисистом, на этот раз из самого конца первой сотни – Камило Уго Карабельи. Его Андрей всё-таки обыграл, но в полуфинале уступил другому аргентинцу – но хотя бы известному — Франсиско Серундоло.

Впрочем, главная проблема не в подобных результатах (тем более что затем был финал «Мастерса» в Монреале), а в том, что в это время происходило у Рублёва в голове. Как Андрей признался позже в интервью The Guardian, которое вышло в прошлом месяце, после Уимблдона ему было настолько тяжело, что он просто не видел причин жить. «Сейчас я чувствую себя намного лучше. Не так, как хотелось бы, но у меня наконец-то есть фундамент, что-то, на что я могу опереться. А полгода назад в плане самоощущения я переживал худший период в жизни. Самый плохой момент был после Уимблдона. И дело было в первую очередь не в теннисе, а во мне самом. Я не видел причин жить. Зачем? Мысли в голове меня убивали. У меня развилось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли говорить так, но я сам запустил всё это.

Сейчас мне лучше. Я понимаю, что со мной было. После Уимблдона поменял некоторые вещи. Я принимал антидепрессанты, но они совсем не помогали. В конце концов я сказал: «Больше ничего не хочу принимать». Прекратил принимать все таблетки, и Марат Сафин очень помог мне обычным разговором. Он заставил меня осознать многие вещи, и тогда я начал работать с психологом. Многое узнаю о себе и, хотя не чувствую себя полностью счастливым и в том месте, где хочу находиться, больше не ощущаю этой безумной тревоги и стресса от непонимания, что делать со своей жизнью. Можно иметь в жизни всё: здоровую семью, всевозможные материальные блага, здоровые отношения. Но ты никогда не будешь счастлив, если с тобой что-то происходит».

Кстати, совсем недавно Рублёв поговорил про Сафина с Анной Чакветадзе, которая вместе с младшей сестрой Марата Динарой Сафиной ведёт «Лучший теннисный подкаст». Анна спросила, были ли у Андрея мысли пригласить его в команду. Рублёв признался, что сейчас его общение с Сафиным происходит более спонтанно. «Раньше, до пандемии, мы намного больше общались. Просто у меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь, не беспокоить. Чтобы он знал, что мы на связи, но не задалбывать». После этого Чакветадзе добавила, что знает от Динары, что Марат готов стать консультантом Андрея. Рублёв ответил, что это было бы супер и он будет очень рад такому развитию событий.

Произойдёт ли это на деле – загадывать не стоит, тем более что Марат крайне редко участвует в чём-то связанном с теннисом. Желания путешествовать в туре на постоянной основе у него наверняка нет, а вот вариант с периодическими консультациями Андрея сработать может – тем более что в нынешнее время для этого вовсе не нужно куда-то летать, достаточно просто быть на связи, знать про текущее состояние Рублёва и следить за его выступлениями. Но к Сафину мы ещё вернёмся чуть позже, а перед этим хочу немного сказать о том, что такие моменты, которые описывал Андрей, ни в коем случае нельзя недооценивать или игнорировать. Депрессия и близкие к ней состояния, психологические проблемы действительно могут начаться и тогда, когда внешне вроде бы всё хорошо – и это совсем не про «погрустил недельку и прошло». Я сам, к счастью, через подобное не проходил, но видел в таком состоянии двух близких людей. Опять же, степень тяжести состояния может быть разной, однако, судя по словам Рублёва, у него всё было весьма плачевно. Остаётся только надеяться, что Андрей окончательно справится с этим с помощью психолога, Марата Сафина или кого-либо ещё и будет здоров и счастлив.

Что касается самого Марата, то его точно не назовёшь частым гостем в мире тенниса после завершения карьеры. Напомню, с момента его ухода из спорта прошло уже больше 15 лет – последний матч Сафин провёл в ноябре 2009 года на «Мастерсе» в Париже, одном из своих любимых турниров, где побеждал трижды. Во втором круге Марат уступил тогда ещё молодому, 21-летнему Хуан-Мартину дель Потро, ранее в том сезоне завоевавшему титул, который стал для него самым крупным в карьере – US Open.

После этого Сафин, на тот момент не отметивший даже 30-й день рождения, точно не собирался становиться тренером или оставаться в туре ещё каким-то образом. Теннисная «тусовка» его явно утомила, он искал способы перезагрузиться и до того, в последние годы карьеры – то срывался посреди сезона в горы, то просто тусовался, то играл скорее через силу, без особого победного настроя, проигрывая тем, кого ещё недавно легко побеждал. Да, сказались и травмы, но только ими все проблемы Марата на корте в последние годы его карьеры не объяснишь.

Летом 2011-го Марат пошёл по пути ряда других завершивших карьеру знаменитых спортсменов, баллотировался в Госдуму и стал депутатом. Отработав там один полный срок (который как раз продлили для всех депутатов с четырёх лет до пяти), Сафин начал второй, но в мае 2017-го добровольно сложил с себя полномочия. Незадолго до этого, летом 2016 года, с Маратом произошло и непосредственно связанное с теннисом событие – его включили в Зал теннисной славы. Он стал первым из россиян, вошедшим в число его членов – хотя Евгения Кафельникова впервые номинировали раньше, но ввели в Зал славы позже.

Марат Сафин Фото: Elise Amendola/AP/ТАСС

Ещё одно возвращение Сафина в теннисный мир произошло на рубеже 2010-х и 2020-х. Сначала Марат откомментировал финал US Open – 2019 между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, права на который оперативно приобрело центральное телевидение. Комментарии получились максимально нестандартными, яркими, живыми, со множеством ярких фраз вроде «О, пивасик!» (когда на трибунах показали кого-то с пивом), «Пошла вода горячая!» или «Надаль ходит, переживает, нервничает тоже. Волосы выпадают». «Чемпионат» тогда даже сделал пак стикеров с Маратом и его яркими фразами из того эфира.

Почти сразу после этого Сафин согласился полететь в Австралию, на континент проведения его любимого турнира «Большого шлема». Марата выбрали капитаном российской сборной на дебютном ATP Cup (соревнования, которые сейчас трансформировалось в United Cup – а тогда там играли только мужчины), и лидеры сборной, Даниил Медведев и Карен Хачанов, остались в восторге от общения с легендой тенниса, его поддержки и подсказок. Вполне вероятно, Сафин вернулся бы и на следующий год – по крайней мере, предварительную готовность сделать это он выражал – но то был 2021-й, разгар пандемии и связанных с ней ограничений. Скорее всего, именно это, необходимость сидеть в «пузыре», матчи при пустых трибунах и так далее в итоге и стали причиной отсутствия Марата на турнире. При этом осенью 2020-го в интервью «Матч ТВ» он позитивно оценивал полученный опыт: «В прошлом году отлично провели время. Я посмотрел на себя со стороны, что творил 20 лет назад. Как опыт это интересно. Как раз есть две недели поработать, покайфовать с ними. Этот турнир, думаю, мы можем выиграть».

Кстати, турнир в 2021-м действительно выиграли. Основную лепту в успех тогда внесли Даниил Медведев с Андреем Рублёвым, а более чем достойную поддержку им оказал Аслан Карацев. Даниил в шутку называл его «секретным оружием» команды, а всего через несколько недель Аслан, стартовав с квалификации, сенсационно дошёл до полуфинала Australian Open. Впрочем, то уже совсем другая история. ATP Cup же состоялся и в 2022 году, но, опять же, со множеством ковидных ограничений. Капитаном тогда вообще стал тренер Медведева, Жиль Сервара (в 2021-м им был Евгений Донской). Возможно, Марат мог бы вернуться в 2023 году, когда пандемия закончилась, однако, как известно, по ходу 2022-го сборные России во всех видах спорта были отстранены от соревнований, и в этом плане теннис не стал исключением. Национальная команда до сих пор не участвует ни в Кубке Дэвиса, ни в Кубке Билли Джин Кинг, ни в United Cup, хоть последний и проводится под эгидой ATP и WTA, которые в индивидуальных турнирах россиян не банили.

И вот теперь есть вариант с консультациями Рублёва на постоянной основе. В такой роли Сафин себя ещё не пробовал, но раз он сам выразил готовность, то попытаться явно стоит, как бы Андрею ни хотелось беречь и не беспокоить Марата. Сафин сам не раз и говорил, и доказывал на деле, что любит пробовать что-то новое, переключаться с одного на другое. Раз сейчас у Марата есть интерес к теннису, к талантливому поколению наших игроков, то грех этим не воспользоваться. Карьера Рублёва не бесконечна, пройти пик своих возможностей он может уже через несколько лет – а психологическое здоровье и спокойствие, безусловно, очень важны и в жизни вне тенниса. Раз общение с Сафиным изначально помогло ему в этом плане, то может помочь и дальше – не вместо работы с психологом, а в дополнение к ней.

Андрей Рублёв Фото: Hannah Peters/Getty Images

Что касается Даниила Медведева, то вариант его сотрудничества с Маратом кажется мне менее вероятным. В работе тренером, неважно, первым или вторым, Сафин явно не заинтересован, основные же проблемы у Даниила сейчас в физической форме и снизившейся эффективности ударов, в первую очередь подачи, а не в психологии. Такое консультациями на расстоянии не исправишь, здесь нужно быть рядом, видеть подопечного вживую и направлять его. А вот у Андрея проблемы во многом в голове, и в его ситуации регулярная помощь Марата действительно может сработать и в том числе вывести его на новый уровень в теннисном плане. Впрочем, пока что Рублёв обходится без Сафина, и посмотрим, как он выступит на следующей неделе на «пятисотнике» в Дохе.