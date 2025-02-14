МиДи упустили три матчбола в полуфинале Дохи. Зато подошли к лидерам в гонке на Итоговый

В красивую дату, в пятницу, 14 февраля, свой столь же красивый путь на турнире серии WTA-1000 в Дохе продолжили Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Девушки сыграли в полуфинале, где повстречались с уже принципиальными своими соперницами.

Россиянки очень уверенно прошли первые несколько кругов, в одном из которых просто не оставили шансов первым сеяным Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф – 6:2, 6:1. И теперь МиДи предстояло вновь сыграть с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Итальянки и россиянки встретились в третий раз. Первый и самый принципиальный поединок состоялся в финале Олимпийских игр, когда Сара и Жасмин одержали победу на чемпионском тай-брейке – 2:6, 6:1, 1:0 [10:7].

Но спустя полгода, на Australian Open – 2025, Мирра и Диана взяли реванш. Тогда девушки встретились совсем рано, уже во втором круге. И россиянки в упорной битве всё же оказались сильнее – 7:5, 7:5.

Теперь молодые россиянки комфортно чувствуют себя в поединках с опытными итальянками. И помогает им в этом не только равный счёт в паре, но и победы Мирры с Дианой над соперницами в одиночке.

Андреева, например, ведёт в противостоянии с Паолини (2:1). Мирра дважды переигрывала Жасмин, а уступила лишь однажды, в полуфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос».

Шнайдер же уступает Паолини по счёту личных встреч – 0:1 – но уверенно лидирует в противостоянии с Эррани. Диана дважды в карьере обыгрывала Сару.

Сегодняшнюю встречу в Дохе девушки начали с упорного гейма на подаче россиянок. МиДи забрали мини-партию при счёте «ровно», что создало ощущение, будто борьба в этом матче будет идти за каждый розыгрыш. При этом тут же девчонки под ноль забрали подачу итальянок и сразу вышли вперёд по счёту.

Бо́льшая часть ударов исполнялась на задней. Эррани старалась не играть на Шнайдер и максимально нагружать Андрееву. Правда, обе в итоге справлялись со своими задачами. Даже несмотря на то, что Диана у сетки действовала чуть увереннее и надёжнее, чем Мирра.

Итальянки пытались играть на силу, мощно, пробивать в корпус россиянкам – и это помогло Сарре с Жасмин сделать брейк на подаче Шнайдер при счёте 5:3 в пользу МиДи.

Не без труда, на приёме, но всё же наши девчонки забрали стартовый сет – 6:4.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Вторую партию МиДи начали в немного разобранном состоянии, с упущенной с 40:0 подачи Андреевой. Правда, девчонки быстро сориентировались, стали снова переигрывать соперниц из всех позиций и взяли четыре гейма подряд.

Чуть более турбулентным получился второй сет для россиянок. И на приёме они временами выглядели значительно лучше, чем в своих геймах. При счёте 5:3, 15:40 на подаче Андреевой россиянки в напряжённых перестрелках взяли два розыгрыша, добрались до решающего очка, которое было матчбольным, но Шнайдер ошиблась в простой для неё ситуации у сетки, а итальянки сделали очередной брейк. И этот момент определил судьбу концовки партии: дело дошло до тай-брейка, на котором россиянки взяли лишь два очка.

Судьба путёвки в финал решилась на решающем тай-брейке до 10 очков. Всё стало залетать у Паолини, которая так часто допускала невынужденные ошибки по ходу всей игры. Именно Жасмин стала диктовать и тащить игру в решающий момент. Но и она не была идеальна!

3:5 уступали россиянки, на невероятном нерве дотащили до 9:7, но упустили два матчбола на тай-брейке, а суммарно – три, с учётом второй партии – и позволили итальянкам всё же одержать победу с итоговым счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:0 [11:9].

Благодаря удачному выступлению в Дохе Шнайдер и Андреева в гонке на Итоговой забрались аж на вторую строчку! И теперь от лидеров Синяковой/Таунсенд их отделяют всего 330 очков!

Эррани и Паолини тем временем в гонке поднялись уже на седьмую строчку. В финале они сыграют с Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву, идущими четвёртыми. Не исключено, что мы ещё не раз увидим встречи этих дуэтов в нынешнем сезоне.

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