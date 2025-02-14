Медведев впервые за полгода вышел в полуфинал — в Марселе. И обогнал Джоковича в рейтинге

В пятницу, 14 февраля, на турнире ATP-250 в Марселе проходили четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших на турнире вышел лишь один российский теннисист. Даниил Медведев встречался с немцем Ян-Леннардом Штруффом, 46-й ракеткой мира. Медведев, имевший первый номер при посеве, в первом круге не играл, а во втором без особых трудностей справился с Пьер-Югом Эрбером — 6:2, 6:4. Штруфф выбил из сетки двух французов: в первом раунде он без потери сета прошёл Мануэля Гинара (7:5, 7:6 (7:4)), а во втором остановил Уго Гренье (6:4, 5:7, 6:4).

Счёт личных встреч был 7-2 в пользу Медведева, в том числе 6-1 на уровне основных сеток турниров ATP. Россиянин проиграл немцу на «челленджере» в Монсе в 2016 году и на травяном турнире в Галле в 2021-м. Все остальные матчи, три из которых прошли на харде (в том числе два в зале), остались за Даниилом. Последняя встреча была в прошлом году в третьем круге Уимблдона — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу Медведева.

Ян-Леннард Штруфф и Даниил Медведев на Уимблдоне-2021 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Медведев считался явным фаворитом встречи, несмотря на все свои проблемы в последнее время. Тем не менее в первых геймах Штруфф смотрелся поинтереснее. Немец без брейк-пойнтов забирал свои геймы, а вот россиянин во втором гейме допустил две двойные ошибки, а в четвёртом отыграл два брейк-пойнта — 2:2. В шестом гейме Даниил подарил сопернику двойной брейк-пойнт, но тот и этим шансом не воспользовался — 3:3.

В седьмом гейме брейк-пойнты наконец-то появились и у Медведева. Решающим оказался третий из них: Штруфф на геймболе дал двойную, а затем провёл ещё два неудачных розыгрыша (на брейк-пойнте Даниилу помог трос) и упустил подачу. За подтверждение брейка россиянину пришлось посражаться. Немец и тут заработал брейк-пойнт, но снова не воспользовался своим шансом — 5:3 в пользу Даниила. После этого расстроенный Штруфф провалил подачу, и Медведев закрыл сет уверенным брейком (Ян-Леннард взял лишь один розыгрыш) — 6:3 за 43 минуты.

В начале второй партии, как и на старте первого сета, брейк-пойнтов также не было, только теперь игровое преимущество было у Медведева. Россиянина не сбило и то, что во втором гейме у него пошла кровь из носа. Даниил подбежал к скамейке, объяснил судье, зачем ему нужна пауза, и при помощи салфеток унял кровотечение.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

Нацеленность Медведева на брейк была очевидна, и в четвёртом гейме он добился своей цели. Штруфф изрядно наошибался, и Даниил с третьей попытки реализовал брейк-пойнт — 3:1. После этого Медведев быстро отподавал под ноль — три эйса за гейм! — и подтвердил брейк. В оставшейся части встречи немец не создал проблем россиянину — даже до подачи на матч не дошло. В восьмом гейме Медведев мог принять на матч под ноль, но упустил этот тройной матчбол, зато реализовал четвёртый — 6:3, 6:2 за 1 час 20 минут.

Так Медведев впервые с октября 2024 года выиграл два матча подряд — тогда он дошёл до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае. И впервые с сентября того же года вышел в полуфинал — тогда Даниил добился этого результата на «пятисотнике» в Пекине. Кроме того, благодаря сегодняшней победе Медведев, восьмая ракетка мира, отыграет ещё одно место в рейтинге ATP и станет шестым — позади останется не только Алекс де Минор, которого Даниил обошёл чуть раньше, но и Новак Джокович, который опустится на седьмое место. В то же время подняться ещё выше россиянин пока не сможет, даже если завоюет титул в Марселе, потому что отставание от Каспера Рууда, идущего пятым, слишком велико.

В «верхнем» полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия). А в «нижнем» сойдутся бельгиец Зизу Бергс и француз Уго Умбер (2).

А на турнире категории WTA-1000 в Дохе проходили полуфинальные матчи. В заключительной встрече дня Екатерина Александрова, занимающая 26-е место в мировой классификации, играла с американкой русского происхождения Амандой Анисимовой, 41-й ракеткой мира. Участие именно этих теннисисток в битве за финал во многом стало неожиданностью, ведь они не были сеяными. Александрова в первых трёх матчах на турнире оставила позади Эмму Радукану, Арину Соболенко и Элисе Мертенс, а в четвертьфинале одержала яркую волевую победу над Джессикой Пегулой — 4:6, 6:1, 6:1.

У Анисимовой сетка была если и легче, то разве что самую малость. Сперва американка прошла Викторию Азаренко, Паулу Бадосу и Лейлу Фернандес, а в четвертьфинале порадовала своих болельщиков волевой победой над украинкой Мартой Костюк — 4:6, 7:5, 6:4.

Александрова в третий раз в карьере играла в полуфинале «тысячника». Предыдущие две попытки пробиться в финал завершились неудачей. В 2022 году Екатерина в статусе квалифаера дошла до полуфинала Мадрида, где уступила Онс Жабер (2:6, 3:6). А в минувшем сезоне россиянка остановилась в шаге от финала Майами, уступив Даниэль Коллинз (3:6, 2:6).

Анисимова же ранее лишь раз играла в полуфинале WTA-1000. В минувшем сезоне в Майами Аманда выступала по защищённому рейтингу — и дошла до финала! В полуфинале американка прошла соотечественницу Эмму Наварро (6:3, 2:6, 6:2), а в матче за титул не справилась с Джессикой Пегулой — 3:6, 6:2, 1:6.

В личных встречах у Александровой и Анисимовой было равенство: 1-1. Впервые теннисистки сыграли друг с другом в Дохе-2020, и тогда победила американка — 6:3, 7:6 (7:4). А в четвертьфинале Мадрида-2022 Екатерина взяла убедительный реванш — 6:4, 6:3. Также стоит отметить, что к отчётному противостоянию россиянка подходила на серии из восьми побед. В начале февраля Александрова взяла «пятисотник» в Линце, и пока это крупнейший трофей в её карьере.

Анисимова в первом же гейме сделала брейк. Александрова могла и отыграться, но на третьем брейк-пойнте не смогла избежать ошибки. Во втором гейме россиянка сама вышла на брейк-пойнт, но не использовала его, и соперница подтвердила брейк — 2:0. Неприятности Екатерины на этом не закончились: в третьем гейме она вновь отдала подачу. После второго «ровно» Александрова вновь ошиблась в розыгрыше и в сердцах швырнула ракетку на корт. Образовавшийся брейк-пойнт Анисимова реализовала (ещё одна неточность Екатерины) — и повела 3:0 с двумя брейками.

Могла ли Александрова спасти партию? Во всяком случае, она всё делала для этого. При 0:4 Екатерина наконец-то смогла размочить счёт, а потом и брейк сделала — 2:4. Но к тому, чтобы сравнять счёт, она не приблизилась. Анисимова выглядела лучше и не стала доводить дело до подачи на сет. В девятом гейме Аманда поддавила на приёме и использовала второй сетбол — 6:3 за 44 минуты.

Екатерина Александрова Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Во второй партии интересные события происходили в третьем гейме, после того как теннисистки взяли по гейму на подаче. Анисимова после одного из розыгрышей пожаловалась судье на вышке, мол, почему не зафиксировали очевидный аут. Но тот остался непреклонен. Александрова вышла на двойной брейк-пойнт, затем имела ещё три шанса забрать чужую подачу, но не преуспела. Похоже, это надломило россиянку, которая в следующем гейме допустила три двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и счёт стал 3:1 в пользу Анисимовой.

В следующих двух геймах теннисистки имели три брейк-пойнта на двоих, но не использовали их. Для Аманды-то, которая уже вела с брейком, это было не столь критично, а вот Екатерина, которой в этом матче не хватало точности с бэкхенда и — такое впечатление сложилось визуально — скорости, обидно упустила возможность сделать обратный брейк. Анисимова сохранила это преимущество и, подавая на матч в девятом гейме, ушла с 0:30 и использовала первый же матчбол — 6:3, 6:3 за 1 час 31 минуту. Решающий перевес Аманда имела по очкам, взятым на второй подаче, — 21 против четырёх у Екатерины.

В финале Анисимова сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко, которая в своём полуфинале обыграла пятикратную победительницу мэйджоров Игу Швёнтек — 6:3, 6:1. В какой-то момент полька не выдержала и швырнула ракетку — подобное редко с ней случается.

Ига Швёнтек швыряет ракетку Фото: Кадр из трансляции

У Остапенко просто невероятная статистика личных встреч со Швёнтек — пять побед в пяти матчах! Ну а Ига уступила в Дохе впервые с 2020 года. В итоге её победная серия в столице Катара составила 15 матчей.

«Была уверена, что обыграю её. У нас было много матчей, и я знаю, как с ней играть. Я очень довольна тем, как справляюсь со своими эмоциями на этой неделе. Рада оказаться в финале», — сказала Остапенко после игры.

Финал «тысячника» в Дохе Анисимова — Остапенко состоится в субботу, 15 февраля.