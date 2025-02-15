Синнера всё-таки дисквалифицировали за допинг! Подробности завершения скандального дела

Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Отстранение Синнера завершится 4 мая, то есть итальянский теннисист сможет принять участие в следующем турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«ВАДА заключило соглашение об урегулировании дела итальянского теннисиста Янника Синнера, согласно которому игрок согласился на трёхмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В свете соглашения об урегулировании дела ВАДА официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ВАДА признаёт, что Синнер не имел намерения жульничать и что его контакт с клостеболом не принёс ему никаких преимуществ с точки зрения спортивных результатов, так как это произошло без его ведома из-за небрежности членов его команды. Тем не менее, согласно Кодексу и прецедентам CAS, спортсмен несёт ответственность за небрежность своей команды. С учётом уникальности обстоятельств данного случая, была признана оправданной трёхмесячная дисквалификация», — говорится в сообщении агентства.

Не будет лишним напомнить, что 10 марта 2024 года Синнер сдал положительный допинг-тест на стероид клостебол во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Спустя восемь дней во внесоревновательный период в организме Янника снова нашли это же запрещённое вещество. Синнер заявил, что допинг попал в его организм в результате халатности члена команды, а именно физиотерапевта Джакомо Налди, который лечил рану на своём теле мазью с содержанием клостебола, после чего делал массаж теннисисту.

В Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA) посчитали объяснения Синнера заслуживающими доверия и не стали отстранять его. Янник спокойно выходил на корт с марта прошлого года, а о самом факте обнаружения допинга в его организме вообще сообщили в августе. Только осенью ВАДА потребовало дисквалифицировать Синнера сроком от одного до двух лет, подав апелляцию в CAS. Вердикт по его делу должны были вынести 16 апреля, но итальянец заключил соглашение с агентством, и теперь заседание не состоится.

Янник Синнер Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Янник блестяще выступал на корте в период, когда над ним потенциально нависало длительное отстранение за допинг. Прямо сейчас он с отрывом лидирует в рейтинге ATP, опережая ближайшего преследователя Александра Зверева на 3695 очков (11 830 против 8135).

Есть немалая вероятность, что Синнер так и останется первой ракеткой мира, когда истечёт срок его дисквалификации 4 мая. К тому периоду у Янника сгорят очки за победу на «Мастерсе» в Майами, полуфинал Монте-Карло и четвертьфинал Мадрида. Вернуться итальянец сможет на домашнем «Мастерсе» в Риме, который состоится с 7 по 18 мая. В прошлом году Синнер не играл там из-за травмы, так что он с ходу сможет добрать очки и получить игровую практику на грунте перед «Ролан Гаррос».

Конечно, три месяца простоя без игровой практики – немалый период. Но всё-таки это не год и не два. К тому же дисквалификация Янника приходится на тот период, когда он не набирал так уж много рейтинговых очков. Синнеру не придётся пропускать турниры «Большого шлема». Он отбудет положенное наказание, после чего без лишнего давления вернётся на корт.

«Это дело висело надо мной уже почти год, и процесс всё ещё длился бы долго, а решение, возможно, было бы вынесено только в конце года. Я всегда признавал, что несу ответственность за свою команду, и понимал, что строгие правила ВАДА являются важной защитой спорта, который я люблю. В связи с этим я принял предложение ВАДА разрешить данное разбирательство на основании санкции сроком на три месяца», — говорится в официальном пресс-релизе Синнера.

Итальянец рискует немного растерять форму, но во время грунтовой части сезона ожидания от него и так не слишком высоки. К траве он уже вкатится в игровой ритм, не говоря уже о второй половине года на харде.

Дисквалификация Синнера даёт определённые шансы Александру Звереву и Карлосу Алькарасу стать первой ракеткой мира, но, опять же, далеко не факт, что подобное случится. Пожалуй, самый важный момент для Янника – наконец-то эпопея с допинг-скандалом закончилась. Возможно, вскоре после возвращения на корт итальянец ещё сильнее раскрепостится (хотя он и так выглядит машиной) и станет ещё более доминирующей силой, чем раньше.