Синнера забанили на 3 месяца. Останется ли он первой ракеткой мира и кто может его обойти

Дисквалификация Янника Синнера стала настоящей бомбой, круги от взрыва которой ещё долго будут расходиться по воде. Особенно это видно в разрезе ситуации в рейтинге ATP, где итальянский теннисист занимает первое место. В ближайшие недели лидерству Синнера ничто не угрожает — слишком уж велик его отрыв от конкурентов. А вот ближе к концу весны Янник может и потерять первую строчку.

Чтобы понимать, кто и за счёт чего может обойти Синнера, напомним текущую ситуацию в рейтинге. На данный момент официальным является рейтинг ATP от 10 февраля. Ближайшими преследователями итальянца являются Александр Зверев и Карлос Алькарас, а замыкают пятёрку Тейлор Фриц и Каспер Рууд.

Рейтинг 52 недель ATP на 10 февраля:

Синнер — 11 830 очков Зверев — 8135 Алькарас — 7510 Фриц — 5100 Рууд — 4480

Теперь изучим расписание турниров, на которых в ближайшее время Синнер не сыграет. Из крупных турниров Янник, дисквалификация которого продлится до 4 мая включительно, пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Построим таблицу, в которой сопоставим все понедельники с количеством очков, которые можно набрать на турнире, начинающемся в соответствующий понедельник. При этом три понедельника будут пропущены, поскольку Индиан-Уэллс, Майами и Мадрид являются двухнедельными «Мастерсами».

Неделя 10 февраля 17 февраля 24 февраля 3 марта 17 марта 31 марта 7 апреля 14 апреля 21 апреля Очки 250 500 500 1000 1000 250 1000 500 1000

То есть за период с понедельника, 10 февраля, по воскресенье, 4 мая, в теории можно заработать ровно 6000 очков. Это четыре «Мастерса», три «пятисотника» и два турнира ATP-250. Вряд ли найдётся теннисист, который будет заявляться на всё подряд и побеждать, но не учитывать такой вариант нельзя — ради чистоты эксперимента.

Ну а теперь прикинем, каково может быть положение в рейтинге в понедельник, 5 мая. Для этого заранее вычтем у каждого теннисиста очки, которые он заработал в период, соответствующий нынешнему отрезку с 10 февраля по 4 мая. Иными словами, для каждого теннисиста возьмём очки, заработанные с понедельника, 6 мая 2024 года, по воскресенье, 9 февраля 2025 года. Первая четвёрка у нас останется прежней, а на пятом месте окажется не Рууд, а Новак Джокович.

Проект рейтинга 52 недель ATP на 5 мая:

Синнер — 9730 очков Зверев — 7185 Алькарас — 6010 Фриц — 4165 Джокович — 3450

Это, так сказать, проект рейтинга на 5 мая. Он-то и интересует нас больше всего в разрезе данной статьи. Синнер набирать очки пока не будет, а вот его преследователи попытаются его догнать. Джоковича сразу же исключаем из рассмотрения, поскольку он лишён даже теоретических шансов догнать итальянца. Янник опережает Новака на 6280 очков, а максимально за рассматриваемый отрезок можно набрать 6000 очков.

А вот трое других теннисистов в состоянии потеснить Синнера с первой строчки. Наилучшие шансы у Зверева, чьё отставание от лидера составляет 2545 очков. При этом на текущей неделе немец, дошедший до четвертьфинала Буэнос-Айреса, набрал 50 очков, так что можно уже можно считать, что отставание Александра от Янника составляет 2495 очков, а за оставшийся отрезок он может набрать 5750 очков (6000 — 250).

Все топовые теннисисты, разумеется, будут делать ставку на «Мастерсы», за титул на каждом из которых можно заработать 1000 очков. Звереву будет сложно догнать забаненного лидера. Но ничего невозможного нет. За выход в финал «Мастерса» дают 650 очков, за полуфинал — 400. Если что-то пойдёт не так на «Мастерсах», можно попытаться добрать на «пятисотниках», где победа оценивается в 500 очков, финал — в 330, полуфинал — в 200. Существует масса комбинаций, в которых Александр набирает необходимую сумму, позволяющую догнать и перегнать Янника.

Александр Зверев и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот Алькарасу сделать это будет сложнее. В проекте рейтинга на 5 мая испанец отстаёт от Синнера на 3720 очков. Карлосу необходимо блистать на всех «Мастерсах», чтобы набрать необходимую сумму. Причём желательно именно побеждать, а не просто выходить в финал. Четыре финала «Мастерса» — это 2600 очков, и, если не выигрывать трофеи на «тысячниках», нужно будет ещё и на «пятисотниках» побеждать.

Ну а шансы Фрица обойти Синнера настолько малы, что о них даже рассуждать неловко. 5565 очков отставания (5515, если Тейлору уже сейчас добавить 50 очков за четвертьфинал Делрэй-Бич) при максимуме в 6000 очков (5750, если считаем текущую неделю закрытой) — такое не отыгрывается.