«В теннисе нет справедливости». Бурная реакция на спорный вердикт по допинг-делу Синнера

Ник Кирьос особенно сильно недоволен наказанием Янника. У него есть как сторонники, так и противники.

Первая ракетка мира Янник Синнер не сможет выступать в ATP-туре до 4 мая. Таков итог соглашения Синнера со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по скандальному делу, которое тянется с прошлого года после сдачи теннисистом двух положительных тестов на запрещённый стероид клостебол.

Янник пропустит турниры в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Он сможет вернуться на «Мастерсе» в Риме и получить игровую практику на грунте перед «Ролан Гаррос» — следующим турниром «Большого шлема» в сезоне-2025.

Многим представителям теннисного мира трёхмесячный бан Синнера показался довольно мягким наказанием, ведь изначально ВАДА собиралось отстранить итальянца на срок от одного до двух лет. Ожидаемо во главе этой группы выступил скандальный австралиец Ник Кирьос, который крайне жёстко критикует Янника после новостей о его положительных допинг-тестах на клостебол.

«Вывернулся. Итак, ВАДА говорило, что это будет дисквалификация на один-два года. Очевидно, команда Синнера сделала всё возможное, чтобы просто получить отстранение на три месяца, не потеряв титулы и призовые деньги. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. В теннисе нет справедливости», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Ник Кирьос Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Успокаиваться на этом Ник не собирается. Он сообщил о проведении прямых трансляций по поводу трёхмесячной дисквалификации Синнера после соглашения с ВАДА.

«Я знаю многих игроков, которые сейчас чувствуют несправедливость, поэтому планирую провести прямые трансляции на следующей неделе, чтобы мы могли обсудить это. Следите за новостями, чтобы узнать точное время», — добавил Кирьос.

Бывший британский теннисист Тим Хенмэн раскритиковал трёхмесячную дисквалификацию Синнера, считая это недостаточно жёсткими санкциями.

«Решение ВАДА показалось мне слишком щадящим. Синнеру придётся пропустить три месяца в туре после победы на Australian Open. Следовательно, он получит право играть на «Ролан Гаррос». Выбран удачный как нельзя момент для него. Я всё равно считаю, что санкции ВАДА в отношении Янника оставили неприятный осадок для тенниса. Когда вы имеете дело с допингом в спорте, всё должно быть просто — вас либо признают виновным и серьёзно наказывают, либо нет. Когда вы начинаете читать такие слова, как «урегулирование» или «соглашение», создаётся впечатление, что были переговоры. Не думаю, что это понравится другим игрокам и любителям тенниса», — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports News.

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова тоже не согласна со сроком отстранения Синнера за нарушение антидопинговых правил.

«На мой взгляд, дисквалификация Синнера — это смешно. Его дисквалифицировали за серьёзный препарат всего на три месяца, а Марию Шарапову просто уничтожили за какой-то мельдоний. Непонятно, где здесь здравый смысл. Тогда отбирайте у него все достижения, призовые и титулы с того момента, когда его поймали на этом препарате. Это было бы более-менее справедливо. То же самое было с Лэнсом Армстронгом, когда после окончания карьеры у него забрали все награды. В случае с Синнером стоит лишить этого человека наград, полученных с весны 2024 года. Сами игроки должны восстановить эту справедливость, чтобы не было никаких поблажек определённым игрокам», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников убеждён, что вердикт по делу Синнера дискредитирует ВАДА как организацию по борьбе с запрещёнными веществами в спорте.

«Я просто не понимаю!!! Если ты на 100% уверен в своей невиновности (как он был уверен раньше со своими адвокатами), почему ты принимаешь трёхмесячную дисквалификацию? Для меня это бессмысленно. ВАДА – самая грязная организация! Вы можете заключить с ними любую сделку, какую захотите, даже если они виновны. После последних событий я бы поступил следующим образом (при условии, что я всё ещё действующий игрок). Каждый раз, когда бы мне попадался Синнер на турнирах, я бы не выходил на корт, неважно – в первом раунде или в финале. Но, боюсь, никто не поступит так же», — написал Кафельников в социальных сетях.

Евгений Кафельников Фото: Omar Rawlings/Getty Images

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков тоже недоволен работой ВАДА.

«Синнера дисквалифицировали до 4 мая. Он может спокойно играть на турнире в Риме. Я вообще не понимаю дисквалификации — у Синнера наказание уже было. На неделю его наказали, на деньги, которые он заработал, сейчас его наказали. Допустим, что пройдёт время, ещё два-три месяца или два-три года, и его ещё раз накажут. Для меня эта ситуация — чистый бардак! В этой ситуации ВАДА — это полный анекдот! Я не знаю, что в ВАДА происходит. Я вообще ничего не понимаю. Для меня это загадка и полный бардак! Пусть ВАДА разберётся в своём говне», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка был лаконичен.

«Я больше не верю в чистый спорт», — написал швейцарец в соцсетях.

Стэн Вавринка разочаровался в чистоте спорта из-за вердикта по делу Янника Синнера Фото: Elsa/Getty Images

Но всё-таки далеко не все придерживаются столь радикальной позиции по делу Синнера. Заслуженный тренер России Виктор Янчук признаёт необходимость наказания за нарушение антидопинговых правил, однако при этом сожалеет из-за отсутствия игрока уровня Янника на корте в течение трёх месяцев.

«Не знаю позицию людей, которые выносили вердикт по сроку отстранения Синнера, но факт сам по себе печальный. Янник — классный игрок, номер один, жалко, что он будет не у дел. Теннис проигрывает от дисквалификации ведущего теннисиста. Жалко, что это произошло, но закон — превыше всего. А что касается меры наказания — не нам судить. Перед законом все равны», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева удивлена самим фактом дисквалификации первой ракетки мира из-за небрежной работы команды – по версии следствия, клостебол попал в организм Синнера по вине его бывшего физиотерапевта Джакомо Налди, который обработал рану на своём теле мазью с содержанием запрещённого вещества, а потом делал массаж теннисисту.

«ВАДА решило наказать Синнера дисквалификацией на три месяца за положительную пробу, с учётом того, что это всё было непреднамеренно. Плюс он отдал какие-то призовые с Индиан-Уэллса, заплатив штраф. Вероятно, все думали, что всё будет решено 17-18 апреля, а тут вдруг 15 февраля поступает такая новость. Думаю, есть структуры, которые учитывают много фактов. Но мы не знаем верную картину происходящего — мы знаем только о массажисте. Это нонсенс, что первая ракетка мира дисквалифицирован на три месяца из-за положительного теста. Я не помню ни в каком виде спорта, чтобы первая ракетка или первый футболист попадались на какой-то недоработке команды», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что отстранение на три месяца не повлияет на Синнера, но наказание игрока по этому странному делу было необходимым.

«Судя по тому, как Синнер справлялся с давлением весь этот год, на него дисквалификация никак не повлияет. Хотя, безусловно, три месяца — достаточно большой срок, когда ты находишься в туре. Что касается самого решения, то оно было неизбежно. Сторона Синнера доказала, что запрещённое вещество попало в его организм ненамеренно, и мне хочется в это верить. Но в любом случае если оно было найдено, то какое-то наказание должно быть вынесено. В то же время время само дело против Янника получилось странным и корявым как для болельщиков, так и для людей, связанных с теннисом», — сказала Веснина в комментарии «ВсеПроСпорт».

В Италии звучат совсем другие голоса – там считают даже трёхмесячное отстранение Синнера несправедливым. Глава Итальянской федерации тенниса и падела (FITP) Анджело Бинаги заявил, что соглашение об урегулировании дела доказывает невиновность Янника и тот вообще не должен получать бан.

«Это первый раз, когда постыдная несправедливость делает нас счастливыми, потому что наша первая мысль — об игроке, который видит, как заканчивается кошмар. Это соглашение между двумя сторонами подтверждает невиновность Янника и позволяет ему спокойно планировать своё будущее в преддверии возвращения на турнир в Риме, где вся Италия встретит его так, как он того заслуживает. Остается сожалеть, что ему пришлось провести столько времени, неся этот груз. Это, возможно, будет последней большой ошибкой ВАДА, которое, как мы знаем, уже решило изменить правила, вынудившие Янника согласиться на компромисс, который, даже если он не признаёт никакой его ответственности, является действительно несправедливым», — приводит слова Бинаги Sport Mediaset.

Янник Синнер и Анджело Бинаги Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Джейми Сингер, адвокат Синнера, рад самому факту завершения дела, а также сетует на ошибки команды теннисиста, которые привели к возможности наказания первой ракетки мира.

«Я рад, что Янник наконец-то может оставить этот мучительный опыт позади. ВАДА подтвердило факты, установленные Независимым трибуналом. Очевидно, что у Янника не было ни намерений принимать допинг, ни осведомлённости об этом, и он не получил никакого конкурентного преимущества. К сожалению, к такой ситуации привели ошибки, допущенные членами его команды», — говорится в официальном пресс-релизе команды Синнера.

Янник тоже удовлетворён тем, что допинговый скандал наконец-то закончен. Теннисист снял с себя психологический груз и готов понести наказание за действие команды, пропустив три месяца.

«Это дело висело надо мной уже почти год, и процесс всё ещё длился бы долго, а решение, возможно, было бы вынесено только в конце года. Я всегда признавал, что несу ответственность за свою команду, и понимал, что строгие правила ВАДА являются важной защитой спорта, который я люблю. В связи с этим я принял предложение ВАДА разрешить данное разбирательство на основании санкции сроком на три месяца», — сказано в официальном заявлении Синнера.

Три месяца вне игры – довольно длительный период, но всё могло закончиться для Синнера куда хуже, если бы он не заключил соглашение с ВАДА, которое в Спортивном арбитражном суде (CAS) изначально добивалось его дисквалификации на год-два.

Янник вернётся во второй половине грунтового сезона и сыграет на «Ролан Гаррос», Да, придётся пропустить четыре «Мастерса», но слишком много очков он не потеряет. Маловероятным выглядит сценарий, при котором Александр Зверев или Карлос Алькарас опередят его в рейтинге ATP к началу мая. Тогда Янник отбудет наказание и станет выходить на корт без лишнего груза, который он наконец-то сбросил после завершения допингового дела.