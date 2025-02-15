Даниил уже почти год не может выйти в финал. А женский «тысячник» в Дохе взяла Аманда Анисимова.

Ну как же так?! Медведев в Марселе злился, швырял ракетку и проиграл 96-му номеру рейтинга

В субботу, 15 февраля, на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция) состоялись полуфинальные матчи. В одном из них принимал участие чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Российский теннисист, занимающий восьмое место в мировой классификации, получил первый номер посева, а его соперником по полуфиналу стал 21-летний серб Хамад Меджедович, 96-я ракетка мира.

Медведев, неудачно начавший сезон-2025, в первых двух встречах в Марселе не испытал серьёзных трудностей. Даниил вступил в борьбу со второго круга, где обыграл Пьер-Юга Эрбера (6:2, 6:4), а в четвертьфинале сломил сопротивление Ян-Леннарда Штруффа (6:3, 6:2).

«Я провёл два хороших матча, ни разу не отдал подачу. Очень хорошо принимал против двух соперников с сильной подачей. Всегда лучше побеждать легко, потому что это придаёт больше уверенности в ударах и игре. Две хорошие встречи, очень жду следующей», — говорил после четвертьфинала Медведев, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Однако к матчу с Меджедовичем в любом случае необходимо было готовиться ответственно, несмотря на то что шансы Медведева оценивались как 74 на 26. Во втором круге сербский теннисист остановил Карена Хачанова (6:2, 6:3).

А в четвертьфинале Хамад в борьбе прошёл Даниэля Альтмайера (7:5, 6:7 (7:9), 6:4). В личных встречах минимальное преимущество было у Медведева. В прошлом году теннисисты встретились в сетке на грунтовом «Мастерсе» в Риме, и россиянин лишь в трёх сетах одолел менее искушённого соперника — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.

Соперники сразу же обменялись брейками — 1:1. И если Меджедович, игравший с большим пластырем на задней поверхности бедра (в четвертьфинале с Альтмайером Хамад неудачно сел на шпагат), начал с 30:0 на подаче и потом всё растерял в результате удачных действий соперника, то Медведев, наоборот, стартовал с 0:40, пустился в погоню, но на третьем брейк-пойнте потерпел неудачу. В третьем гейме игроки закусились не на шутку: у Даниила было ещё три брейк-пойнта, однако он их не использовал и после пяти «ровно» Хамад, который часто и успешно пробивал с форхенда, защитил-таки подачу. В то же время россиянин в следующем гейме не испытал проблем на подаче — 2:2.

На старте пятого гейма теннисисты устроили красивый розыгрыш, во время которого Меджедович гонял Медведева по корту, но тот всякий раз находил ответ, потом тоже вышел к сетке и в итоге перехитрил оппонента. Однако в разрезе гейма это не имело значения, так как подача у серба по-прежнему хорошо работала — он и эйсы потихоньку собирал (в сумме четыре за партию). Медведев же в восьмом гейме «придумал» себе двойной брейк-пойнт, а на ключевом розыгрыше пошёл к сетке — и пробил в неё. Счёт стал 5:3, и Даниил в гневе принялся что-то высказывать в адрес своей ложи.

В девятом гейме Меджедовичу предстояло подавать на сет. Медведев не взял ни одного очка на приёме и упустил партию — 6:3 в пользу серба. После одного из розыгрышей россиянин швырнул ракетку на корт, а потом и заменил её, но это не помогло.

По итогам партии у Даниила оказался отрицательный баланс виннеров и невынужденных ошибок (семь против 12), а у Хамада — положительный (13 против 10). И ещё немного любопытной статистики: процент попадания первой подачи у Медведева был довольно приличный, 70%, но вот на второй подаче он не выиграл ни одного очка из семи! Кроме того, условный показатель качества форхенда в первом сете, по подсчётам ATP, у Меджедовича составил 9,3 из 10, а у Медведева — всего 5,9 из 10.

На старте второй партии, как и в первом сете, игроки обменялись брейками, только в другом порядке: Меджедович вышел вперёд, Медведев ответил. Дальше началось нечто невообразимое: россиянин принялся отдавать геймы один за другим. Даниил не раз иронично обращался к своей ложе, а допустив двойную ошибку, после которой счёт стал 1:4 не в его пользу, саркастически показал большой палец.

Этот брейк Меджедович тоже подтвердил — 5:1. Медведев всё же прервал серию соперника, однако было уже поздно. При 5:2 серб подал на матч, реализовав второй матчбол, — 6:3, 6:2 за 1 час 13 минут.

Так Медведев вновь не смог выйти в финал. Последним титульным матчем Даниила остаётся финал Индиан-Уэллса-2024, где он проиграл Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 1:6). А Меджедович, впервые победивший игрока из топ-10, вышел в свой второй финал на уровне ATP. В ноябре 2024 года Хамад в финале Белграда уступил Денису Шаповалову (4:6, 4:6).

* * *

А в Дохе (Катар) состоялся финал турнира WTA-1000, в котором приняли участие американка русского происхождения Аманда Анисимова и представительница Латвии Елена Остапенко. Фаворитом с небольшим перевесом считалась Остапенко, которая в полуфинале преподнесла одну из главных сенсаций всего турнира, победив Игу Швёнтек (6:3, 6:1).

Остапенко лишь в третий раз в карьере принимала участие в финале «тысячника». Девять лет назад Елена в возрасте 18 лет также играла в титульном матче Открытого чемпионата Катара — тогда её победила Карла Суарес Наварро (1:6, 6:4, 6:4). А в финале Майами-2018 латвийка уступила Слоан Стивенс — американка победила в матче со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Анисимова также проиграла свой единственный до этого дня финал WTA-1000. В решающей встрече Торонто-2024 Джессика Пегула одолела Аманду со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Так что Остапенко, чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года, сражалась за второй крупнейший титул в карьере, а Анисимова — вообще за крупнейший.

В первом сете Анисимова только вырвалась вперёд с брейком, как Остапенко тут же ответила — 3:3. В девятом гейме американка вновь взяла подачу соперницы, после чего подала на партию — 6:4. Во втором сете теннисистки дошли до 3:3, сделав по одному брейку. Затем в игре возникла пауза — из-за дождя, который неожиданно пришёл в Доху. А по возобновлении игры геймы брала только Анисимова. Сделав ещё два брейка, Аманда завоевала крупнейший титул в карьере — 6:4, 6:3 за 1 час 22 минуты. Что касается Остапенко, то тут стоит отметить 58% попадания первой подачи и целых 10 двойных ошибок.

«Поднять здесь трофей на своём первом турнире WTA-1000 — это нечто особенное. Я бы не смогла сделать это без моей команды. Я люблю вас, ребята. Без вас это было бы невозможно», — сказала Анисимова на корте после матча.

Аманда Анисимова — чемпионка Дохи-2025 Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Анисимова завоевала первый титул в сезоне и третий — в карьере. Будучи 41-й ракеткой мира, Аманда стала самой низкорейтинговой чемпионкой Дохи за всю историю (турнир проводится с 2001 года). В обновлённом рейтинге WTA она поднимется на 18-е место — также впервые в карьере. Остапенко отыграет 11 строчек и станет 26-й. Кроме того, Анисимова как чемпионка заработала в Дохе $ 597 тыс. призовых, а Остапенко — $ 351 801.