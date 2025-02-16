Медведеву достался Хачанов в первом же матче «пятисотника» в Дохе. Турниры недели

Ближневосточный регион на ближайшую неделю полностью завладевает вниманием теннисного мира, поскольку там будут играть почти все топы как у женщин, так и у мужчин. Местный вояж WTA-тура, правда, уже подходит к концу – остались позади «пятисотник» в Абу-Даби и «тысячник» в Дохе, остаётся сыграть только ещё один «тысячник», теперь в Дубае. У мужского тура «Мастерсов», дающих столько же рейтинговых очков за победу, сколько женские «тысячники», в этом регионе пока нет (хотя появление в относительно ближайшей перспективе 10-го «Мастерса» в Саудовской Аравии выглядит практически решённым вопросом), но в тех же Дохе и Дубае проводятся турниры ATP-500.

Кстати, на этих женских турнирах сетка на шесть кругов и 56 участниц (первая восьмёрка сеяных стартует со второго круга), а мужские состоят из пяти раундов и включают 32 участников. В связи с этим местные мужские соревнования стартуют в понедельник, как то обычно и происходит, а женские приходится начинать в воскресенье, чтобы провести финал в субботу (воскресенье является здесь рабочим днём, а выходные – пятница и суббота). Соответственно, в ATP Доха и Дубай укладываются в шесть игровых дней, а в WTA занимают более привычные семь дней.

Состав Дубая, что логично, мало отличается от того, который только что был в Дохе. Из топ-игроков сюда также не прилетели американки Мэдисон Киз и Даниэль Коллинз – было бы довольно странно отправиться через полмира ради лишь одного «тысячника», пропустив предыдущий, когда можно остаться дома и спокойно готовиться к крупным турнирам в Америке. Барбора Крейчикова также не играет из-за травмы, а вот её соотечественница Каролина Мухова в Дубае выступит, в отличие от Дохи. Приезд чешки не позволил попасть в посев Юлии Путинцевой, 20-й ракетке мира.

Кстати, среди сеяных есть четыре россиянки (в Дохе было пять). Сохранили свои позиции в посеве Дарья Касаткина (10), Диана Шнайдер (11) и Мирра Андреева (12), Анна Калинская получила 15-й номер вместо 14-го, а вот Людмила Самсонова из числа сеяных выбыла – и может уже во втором круге сыграть с замыкающей топ-5 Джессикой Пегулой. Для этого, правда, сначала нужно победить в российском дерби с Анастасией Павлюченковой.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Shi Tang/Getty Images

Будет в первом круге и другое российское дерби: набравшая прекрасную форму Екатерина Александрова сыграет с Вероникой Кудерметовой, про которую подобное точно не скажешь. Правда, Вероника уже прибилась здесь к кортам, одержав две победы в квалификации. Иронично, что во втором круге победительница этого матча выходит на Арину Соболенко – в Дохе её переиграла именно Александрова, дошедшая в итоге до полуфинала и уступившая там будущей чемпионке, Аманде Анисимовой. Кстати, по новому рейтингу Анисимова попала бы в Дубае в посев, но, поскольку берётся рейтинг на начало недели, этого не произошло.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде здесь решили не играть, хотя только что были в шаге от финала Дохи, уступив Саре Эррани и Жасмин Паолини с трёх матчболов. При этом у россиянок отличное положение в парной чемпионской гонке WTA – они идут вторыми, уступая только Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд, которые выиграли Australian Open (где также победили Мирру и Диану в полуфинале).

В одиночном турнире Мирра стартует матчем с Элиной Аванесян. Из сеяных рядом с ней Чжэн Циньвэнь, которая может стать соперницей 17-летней россиянки в третьем круге, и Ига Швёнтек – полька «светит» уже в четвертьфинале. Диана, напротив, попала в верхнюю половину сетки. Она начнёт с поединка с Магдаленой Френх, в случае победы дальше сыграет с Юлией Путинцевой либо Линдой Носковой, а в третьем круге может выйти на кого-то из трио Самсонова – Павлюченкова – Пегула. Кроме того, Шнайдер и компания находятся в одной четверти с Соболенко. Кстати, в этой же части сетки и Калинская – Анна начнёт турнир, на котором ей нужно защитить целых 680 очков за прошлогодний финал, матчем с Элиной Свитолиной.

На мужском «пятисотнике» в Дохе произошёл ряд интересных событий ещё до старта турнира. Во-первых, с него вынужденно снялся Янник Синнер, заключивший соглашение с ВАДА и получивший три месяца дисквалификации за клостебол в своих прошлогодних пробах. Благодаря этому в основную сетку попал Роман Сафиуллин (который сразу попал на посеянного вторым Алекса де Минора). Во-вторых, здесь проведёт свой прощальный матч Фернандо Вердаско – последний теннисист из золотого испанского поколения, в которое входили Рафаэль Надаль, Давид Феррер и Фелисьяно Лопес. Вердаско выступит в паре с Новаком Джоковичем, которого при этом будет тренировать, временно замещая Энди Маррея – а возможно, и останется в качестве полноценного второго тренера. Кстати, Новак и Фернандо сразу сыграют с Кареном Хачановым и Александром Бубликом. В-третьих, Николоз Басилашвили, победивший в Дохе в 2021 году и ставший здесь финалистом в 2022-м, обиделся на организаторов, не давших ему WC даже в квалификацию, и пообещал больше никогда в жизни не играть на этом турнире, несмотря на приятные воспоминания прежних лет.

У россиян в первом круге сразу яркие матчи. Даниил Медведев и Карен Хачанов сойдутся в дерби (впервые с Монте-Карло-2024, где Карен победил в двух сетах), Андрей Рублёв сыграет с Александром Бубликом. Предыдущий поединок между ними состоялся почти ровно год назад, в полуфинале Дубая, Андрея дисквалифицировали при 5:6 в третьей партии после того, как он крикнул что-то в лицо линейному арбитру и показал, что соперник по ходу последнего розыгрыша ошибся по длине. Судья сообщил, что Рублёв обозвал его дебилом, и в итоге Андрея сняли с турнира. Ну а про то, что Сафиуллин попал на де Минора, мы уже сказали.

Безусловно, ещё один важнейший момент турнира – возвращение Новака Джоковича. Серб залечил травму бедра, полученную на Australian Open, и попробует уже в Дохе стать лишь третьим теннисистом в истории, добравшимся до трёхзначного числа в графе титулов в одиночном разряде. Сейчас у Джоковича, понятное дело, 99 личных трофеев. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109). До достижения Федерера уже совсем недалеко, а другого вечного соперника, Рафаэля Надаля, Новак уже некоторое время назад оставил позади – у испанца 92 титула. Учитывая, насколько Джокович любит бить всевозможные рекорды, можно предположить, что и рекорд Коннорса ему интересен – хотя по-настоящему значимым он не считается, в теннисе важнее количество побед на крупных турнирах, а не на всех подряд.

Новак Джокович Фото: Graham Denholm/Getty Images

Первым сеяным в Дохе стал Карлос Алькарас, который в этом году впервые играет февральские турниры в Европе и на Ближнем Востоке. Испанец уже завоевал титул на ATP-500 в Роттердаме, на харде в зале, отдохнул недельку и теперь, вероятно, готов к новым свершениям уже на открытом воздухе. Кстати, в первом круге у Карлоса очень опытный соперник – Марин Чилич – правда, далёкий от лучшей формы и играющий по защищённому рейтингу. Во втором может встретиться Чжан Чжичжэнь, а в четвертьфинале – Григор Димитров, но у обоих недавно были травмы, и их состояние сейчас тоже под вопросом. Что касается Джоковича, то и ему сразу достался именитый оппонент – Маттео Берреттини. Новак, помимо прочего, обыгрывал его в финале Уимблдона-2021.

Отметим и грунтовый «пятисотник» в Бразилии. Логично, что в Рио-де-Жанейро отправился Александр Зверев – было бы весьма странно с его стороны сыграть на этой неделе ATP-250 в Буэнос-Айресе и следом пропустить более крупный турнир. В первом круге он сыграет с китайцем Бу Юньчаокэтэ, который как раз непонятно зачем полетел сюда – разве что за призовыми. Бу до того провёл лишь один матч на грунте в карьере, а на прошлой неделе играл на харде в Делрэй-Бич, и подобные резкие переходы с одного покрытия на другое и обратно (в марте-то в любом случае снова будет хард) не очень полезны в плане нагрузок на организм.

Вообще сильных соперников у Зверева здесь немного. Вторым посеян Лоренцо Музетти, 16-я ракетка мира (Александр сейчас второй в рейтинге), а уже третий и четвёртый номера посева, Алехандро Табило и Франсиско Серундоло, располагаются в конце третьего десятка рейтинга. При этом в Буэнос-Айресе немец проиграл как раз Серундоло, так что это не значит, что в Рио Александр легко завоюет титул.