От личной трагедии — к большой победе. Через что прошла русская американка Анисимова

Женский супертурнир в Дохе подарил теннисному миру новую чемпионку и молодую звезду. 23-летняя Аманда Анисимова здорово справилась с давлением и сопротивлением топ-соперниц на этой неделе. Но к таким результатам она шла очень сложным путём.

Аманда Анисимова Фото: Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Американка была одной из лучших по юниорам: занимала второе место в рейтинге, регулярно принимала участие на турнирах «Большого шлема» и даже в 2017 году взяла US Open. Хотя сезоном ранее Аманда дебютировала на взрослом уровне и на домашнем мэйджоре сыграла в квалификации, однако до основной сетки так и не дошла.

Анисимовой понадобилась пара сезонов, чтобы освоиться в про-туре, но уже в 2018-м она вышла в свой первый финал на турнире серии-250, а в 2019-м взяла дебютный трофей в Боготе и сыграла в полуфинале «Ролан Гаррос». В момент взлёта спортсменке было только 17 лет.

Аманда Анисимова на «Ролан Гаррос» — 2019 Фото: Clive Mason/Getty Images

Анисимова – дочь русских эмигрантов. Мать Ольга и отец Константин перебрались из России в США, где в августе 2001 года и родилась Аманда. У теннисистки есть старшая сестра Мария, которая тоже занималась этим видом спорта.

Семья Анисимовой всегда была связана с теннисом. Отец тренировал Аманду, но ушёл из жизни совсем рано, в августе 2019 года. В тот самый момент, когда его младшая дочь стала достигать первых успехов на взрослом уровне и только-только должна была встретить своё совершеннолетие.

Тогда Аманда снялась с US Open и неважно выступила на двух турнирах азиатской серии.

Личная драма и трудный этап взросления выбили Анисимову из колеи, и вернуться в строй теннисистка смогла только в 2022 году. В тот сезон случились четвертьфинал Уимблдона и второй титул на турнире WTA-250, но за ним в 2023-м вновь последовал спад.

Анисимову потревожили ментальные проблемы, из-за которых спортсменка сделала паузу в карьере. Молодую американку регулярно критиковали и, увы, продолжают критиковать в интернете за её телосложение и вес.

«Я не знаю, что и думать. Это количество людей, которые каждый день комментируют моё тело в социальных сетях… никогда не пойму, как работает гиперфиксация. Наслаждайтесь своей жизнью, а я пойду наслаждаться своей. Всем спасибо», — писала тогда Аманда в социальных сетях.

После объявления паузы американка провела время с друзьями, отдохнула и поступила в частный университет Nova Southeastern University во Флориде.

Наконец Аманда вернулась в тур в 2024-м, в Торонто вышла в первый финал «тысячника» и сыграла в основе трёх турниров «Большого шлема». О своей паузе американка высказывалась положительно. Кажется, перерыв действительно пошёл ей на пользу.

На этой неделе сложилось впечатление, что все усилия Анисимовой наконец начали окупаться. В Дохе она одолела Викторию Азаренко (30-я ракетка мира), Паулу Бадосу (10), Лейлу Фернандес (27), Марту Костюк (21), набравшую классную форму Екатерину Александрову (26), а в финале в двух сетах справилась с Еленой Остапенко (37). В результате Аманда ворвалась с 41-го места рейтинга WTA в топ-20 — на 18-ю позицию.

После победы американка призналась, что действительно все пролитые слёзы и пот наконец стали приносить ей результат.

«В эту победу было вложено много упорного труда, слёз, позитивных моментов. Последние несколько недель были большим вызовом для меня, но я очень рада тому, как я со всем справилась», — сказала Аманда перед тем, как получить заветный трофей.

Аманда Анисимова с трофеем в Дохе Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Теннисный мир активно поздравляет Аманду и подчёркивает её большой талант.

«Отличный момент для Аманды Анисимовой после потрясающей недели. Юной девушке пришлось в последние несколько лет пройти ЧЕРЕЗ ТАКОЕ… Но большой талант всегда вновь находит свой уровень», — написала канадская журналистка Стефани Майлз в социальных сетях.

Пока карьера Анисимовой выглядит как американские горки – взлёты не имели продолжения в судьбе американки. Но, может, именно эта победа в Дохе подарит Аманде устойчивость и приведёт к целой серии успехов?