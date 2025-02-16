«Медведев потерян, его карьера под угрозой». Острая реакция на новый провал Даниила

Не успело показаться, что дела Даниила Медведева стали налаживаться, как он преподнёс неприятный сюрприз. Лучший российский теннисист последних лет уже почти год не может выйти в финал турнира ATP. Но всё равно его провал в матче с Хамадом Меджедовичем, 96-й ракеткой мира, иначе как сенсацией не назовёшь. Насколько уверенно Медведев выглядел в первых двух матчах в Марселе, настолько же «уверенно» проиграл в полуфинале. Даниил с каждым геймом играл всё хуже, от этого нервничал, заводился, ошибался ещё больше — классический порочный круг. 3:6, 2:6 — многого можно было ожидать от матча с Меджедовичем. Но не такого же!
Меджедович одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10. «Думаю, я провёл один из своих лучших матчей на этой неделе. Очень счастлив. Выполнил свою тактику, отлично выступил и очень рад, что прошёл дальше», — приводит слова серба официальный сайт ATP.
«Хамад Меджедович одержал ещё одну фантастическую победу», — написал в соцсети X известный журналист Жозе Моргаду.
«Большая победа для серба, который продолжает подниматься в рейтинге», — заметил журналист Крис Голдсмит.
«Вау. Тотальное доминирование. Шапки долой перед этим парнем. Он демонстрирует бесстрашный теннис», — отметили в The Tennis Letter.
«Мастер-класс от Меджедовича», — так прокомментировала победу Хамада пресс-служба ATP.
Сербский теннисист, которого поддерживает Новак Джокович, в ближайший понедельник взлетит в рейтинге ATP в район топ-70 и побьёт личный рекорд (94-е место). Сейчас Меджедович идёт 96-м.
Медведев же явно не в форме. Даниил установил личный антирекорд. Он впервые в карьере проиграл игрокам вне топ-60 в основной сетке трёх турниров ATP и турниров «Большого шлема» подряд. Ранее россиянин уступил 92-й ракетке мира Маттии Беллуччи в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), а также американцу Лёнеру Тину (121) во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.
Даниил Медведев
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Кроме того, с 2020 по 2023 год у Медведева было всего три поражения при 61 победе во встречах на харде с игроками, не входящими в топ-60 мирового рейтинга. В текущем сезоне у Даниила уже три подобных неудачных матча.
В ATP отметили, что Медведев не смог показать свой лучший теннис, несмотря на некоторые позитивные признаки по ходу турнира в Марселе. «Медведеву сложно найти свой лучший уровень в начале сезона. Несмотря на то что в Марселе Медведев продемонстрировал признаки улучшения игры, одержав победы над Пьер-Югом Эрбером и Ян-Леннардом Штруффом, он не смог показать свой лучший теннис в поединке с Меджедовичем, который одолел его в обмене ударами на задней линии и прошёл дальше», — отмечается на официальном сайте организации.
Журналист Дамиан Куст вспомнил свои слова, которые он говорил после поражения Медведева от Беллуччи. Тогда он, в частности, написал: «Медведев в данный момент выглядит потерянным». «Могу повторить. Медведев не может осложнить жизнь сопернику ударами с отскока. Но нельзя отрицать, что Меджедович играл с гораздо лучшим чувством корта, за счёт чего можно контролировать ход розыгрышей», — написал журналист в соцсети X.
А журналист и блогер, известный как Vansh, выразил опасения, что карьера Медведева теперь в опасности. «Даниил Медведев сейчас потерян, и его карьера топ-игрока находится под серьёзной угрозой. У него была отличная серия с 2018 по 2024 год с небольшой ямой в 2022 году. Но сейчас у него нет атакующей игры. В поединках с ним гораздо легче одержать победу, если речь идёт о матчах с топ-10.
В прошлом году, когда Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, уместным был вопрос: сможет ли он завоевать второй титул на мэйджоре? Теперь более уместным будет вопрос: сможет ли он завоевать ещё один титул ATP на любом уровне? Похоже, он потерял свою индивидуальность как игрок, к сожалению», — написал он в соцсети X.
«Медведев не выигрывал ни одного титула с… «Мастерса» в Риме в 2023 году. Если это не говорит о том, что он испытывает трудности, то, значит, ничего не говорит», — такое мнение выразили в Tennis Connected.
Проблемы Медведева начались не вчера и даже не в прошлом месяце. По итогам 52 недель россиянин не входит даже в топ-50 рейтинга, в котором учитываются показатели теннисистов на подаче (процент попадания первой подачи, процент очков, эйсы и так далее). В этом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, Даниил занимает лишь 56-е место. Может, действительно имеет смысл попытаться заполучить в свою команду знаменитого мастера подачи Горана Иванишевича, который неожиданно остался без работы после недолгого периода сотрудничества с Еленой Рыбакиной?
Следующая остановка Медведева — Доха. В столице Катара только-только закончился женский «тысячник», а на следующей неделе пройдёт мужской «пятисотник». Медведев в первом круге сыграет с Кареном Хачановым, другим россиянином, неудачно начавшим сезон-2025. По турнирной сетке выходит, что если Даниил пройдёт соотечественника, то во втором круге может нарваться на Роберто Баутисту-Агута, с которым у него 2-5 по личным встречам. А в четвертьфинале возможен старый знакомый Медведева Стефанос Циципас — или, к примеру, тот же Меджедович.