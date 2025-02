«Будущее – это Жоао». Наследник Куэртена и преследователь Алькараса начинает разрывать тур

Ещё в концовке прошлого сезона теннисный мир активно заговорил о новичке-бразильце. Он очень юн, мил, но при этом уверен в себе и жаден до побед. Ему только 18 лет, а он уже играл в основе турнира ATP, спарринговал с топ-игроками на Итоговом в Турине и сам без единого поражения выиграл молодёжный турнир в Джидде.

Теперь же восходящая звезда заставила говорить о ней ещё громче. В этом Жоао Фонсеке помогла первая победа на турнире ATP.

Жоао Фонсека Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Бразилец ярко провёл прошлую неделю в Буэнос-Айресе: переиграл трёх игроков из топ-50 (Томаса Мартина Этчеверри, Мариано Навоне, Франсиско Серундоло), в четвертьфинале отыграл матчбол, а в полуфинале боролся с болями в районе мышц живота и вызывал врачей. Вдобавок к этому ещё и противостоял ярым аргентинским болельщикам.

Благодаря победе в Буэнос-Айресе Жоао добился сразу нескольких важных достижений.

Стал самым молодым южноамериканцем с 1990 года, выигравшим турнир ATP.

Стал пятым теннисистом с 2001 года, который выиграл у четырёх соперников из Аргентины на пути к победе на турнире в столице страны Буэнос-Айресе (после Рафаэля Надаля, Гильермо Кории, Хуана Монако и Николаса Альмагро).

Стал первым теннисистом 2006 года рождения, кому удалось добраться до финала и взять титул.

Вошёл в четвёрку самых молодых чемпионов ATP в XXI веке — следом за Карлосом Алькарасом, Кеем Нисикори и Надалем.

Впечатляющие результаты и притягательный стиль игры Фонсеки впечатляют, а ещё невольно заставляют сравнивать его с топ-игроками.

Первым в это сравнение, ожидаемо, встаёт Густаво Куэртен. Но в этом случае ключевое сходство – это происхождение теннисистов. Густаво побывал первой ракеткой мира, выиграл три турнира «Большого шлема» и 20 трофеев на уровне ATP. Куэртен был большой отдушиной для бразильских болельщиков. И, наконец, ему на смену пришёл новый герой.

Сравнивают Фонсеку и с дуэтом Синнер – Алькарас.

«Этот парень не бьёт по мячу, он его разбивает! Он играет так быстро, что не даёт сопернику времени подумать. Мы вступили в эпоху великих игроков. Выше, сильнее, яростнее. И, послушайте меня, Жоао Фонсека — следующий Синнер», — сказал семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой Сorriere della Sera.

Однако больше сходств у Жоао всё же с Карлосом, чем с Янником. Бразилец играет в очень мощный теннис. Он отлично разводит на задней, бьёт глубоко и мощно, рвёт ритм дропшотами и пробивает навылет с форхенда. Например, в первом круге Australian Open именно Фонсека, пробив справа, записал на свой счёт самый быстрый виннер – 181 км/ч. Вторым стал Джованни Мпетчи Перрикар (180 км/ч), а Алькарас – только третьим (178 км/ч).

Алькарас, кстати, оказался одним из первых, кто поздравил Фонсеку с победой.

«Невероятный Жоао! От всей души поздравляю!» — написал Карлитос на своей странице в социальных сетях.

Пошумел Жоао и по ходу Australian Open, где на старте в трёх сетах обыграл Андрея Рублёва. Тогда третья ракетка мира WTA признался, что фанатеет по бразильцу.

«Я впервые узнала о Фонсеке два года назад, когда выиграла US Open, а он – юниорский US Open. Сделала его фотографию, думала: кто это такой? Он выиграл юниорский US Open в 16 лет, должно быть, он хорош. Он мне ещё тогда понравился, так что я не удивилась результату его матча с Рублёвым. Лично его совсем не знаю, просто уже года полтора-два фанатею по нему. Здорово, что он так хорошо выступает на самом высоком уровне. Надеюсь, он и дальше так продолжит, не будет слушать хайп и будет наслаждаться», — сказала Кори Гауфф на пресс-конференции в Мельбурне.

Теннисные паблики в социальных сетях активно заявляют: «Звезда родилась. Запомните его имя. Будущее – это Жоао».

Вот что сам о сравнениях и самом себе говорит Фонсека:

«Я надеюсь, все предсказания сбудутся, я работаю над этим. Я мечтаю о прекрасной истории, как у Гуги Куэртена, поэтому работаю каждый день в Рио, чтобы когда-нибудь добиться чего-то похожего. Давление есть, но я очень молод, всё ещё расту, только что вошёл в сотню лучших.

Я знаю, что люди сравнивают меня с Гугой и видят во мне большое будущее, но понимаю, что так не получится. У каждого игрока свои временные рамки, поэтому я работаю и думаю, что результаты и рейтинг придут позже», — приводит слова Жоао Punto de Break.

После победы в Буэнос-Айресе бразилец признался, что хочет выиграть «Шлемы» и стать №1, но всё же главная его мечта – «просто играть в теннис».

Жоао Фонсека после победы в Буэнос-Айресе Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

За неделю Фонсека в рейтинге взлетел на 31 место и расположился на рекордной для себя 68-й строчке. Дальше у него – выступление на домашнем «пятисотнике» в Рио и много-много побед.