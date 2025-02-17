Глубокий кризис Медведева. Лучшему теннисисту России надо выигрывать здесь и сейчас

Даниил Медведев снова расстроил своих поклонников. На этот раз первая ракетка России проиграл замыкающему первую сотню мужского рейтинга сербу Хамаду Меджедовичу. Медведев не справился с Меджедовичем, – звучит как каламбур, вот только нынешнее состояние нашего соотечественника настолько пугает, что явно не до шуток.

Даниил уже побеждал в Марселе и вообще чувствует себя во Франции как дома, но в последнее время на игру любимца российских болельщиков больно смотреть. В 2025 году Медди трижды проиграл на харде игрокам, не входящим в топ-60. Для примера, столько же поражений у него было с 2020 по 2023 год (61-3). А ведь хард – любимое покрытие Медведева. На Australian Open он не справился с американцем Лёнером Тином, в Роттердаме уступил итальянцу Маттии Беллуччи, теперь же наступил звёздный час у ещё одного ноунейма, уже упомянутого нами ранее.

Медведев не выиграл ни одного титула со времён грунтового «Мастерса» в Риме в 2023 году, что для теннисиста такого уровня сравнимо с катастрофой.

«С Медведевым происходит что-то странное. У него нет уверенности в себе, нет лёгкости. Нужно что-то менять в игре, иначе в скором времени можно потерять место в топ-10. Хотя по уровню игры он на данный момент этому и не соответствует. Нужно что-то менять, проводить анализ с тренерским штабом. Сезон только начался, у Медведева есть время набрать форму, посмотрим, получится ли у него это сделать», – заявил бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков.

Удивительно, но полуфинал Марселя и 100 набранных очков позволили Даниилу обойти в рейтинге Новака Джоковича и Алекса Де Минора. Теперь россиянин шестой в мире, однако обольщаться не стоит. Чесноков всё сказал абсолютно верно: с такой игрой и результатами с позицией в топ-10 в скором времени придётся попрощаться.

Что же происходит с лучшим российским теннисистом? Даниил всегда играл вопреки чему-то: логику в его действиях найти сложно. Он удивлял соперников тем, что при высоком росте мог продемонстрировать завидную пластичность и достать самые невообразимые и сложные мячи, был едва ли не лучшим в туре при игре на задней линии, умел терпеть, принимал подачи далеко за задней линией.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Сейчас к манере игры Даниила привыкли, а сам теннисист и его тренер Жиль Сервара не могут найти свежих идей и не предлагают оппонентам ничего нового. Медведев очень слабо использует главный козырь высокорослых теннисистов — подачу. Двойные стали обыденностью, первая летит редко, а вторая похожа на подающих в женском туре. Причём если не брать в расчёт Соболенко или Рыбакину – топовых «подаванов».

Крайним в провале Медведева назначен теперь уже его бывший тренер Жиль Симон – вариант изначально проигрышный. Что делал этот маленький и невзрачный француз в команде Даниила, как должен был помочь и какие компоненты игры усилить – загадка.

При этом идеальный вариант для россиянина прямо перед глазами, его даже искать не нужно. Иванишевич, завершивший сотрудничество с Джоковичем и обладающий огромным опытом, уже успел убежать от Рыбакиной. Здесь дело сугубо личное: Елена продолжает держать рядом с собой Стефано Вукова, а Горан принимать участие во всей этой мутной истории явно не захотел.

Именно Иванишевич мог бы вернуть Медведева на вершину, поработать над его сильными качествами и, главное, подтянуть подачу. Однако Даня почему-то упорно не смотрит в сторону хорвата, продолжая рассчитывать на Жиля Сервара. Этот союз явно себя изжил, оба банально устали друг от друга.

Просел Даниил и ментально. Проблемы подобного характера гораздо чётче видны у Андрея Рублёва (он и сам это не скрывает и говорит в открытую, даже обращаясь за помощью к Марату Сафину), но и у Медди в психологическом плане явно не лучшие времена. Отсюда постоянные срывы и швыряние ракеток на корте.

«Попытаюсь найти способ, и я почти уверен, что найду его. Вопрос в том, когда — завтра, в следующем месяце или через 12 месяцев — я не знаю, но найду способ снова играть лучше», — считает сам Даниил.

Оптимизм – это хорошо, но не стоит забывать, что время уходит. Недавно Даня отпраздновал свой 29-й день рождения, что для профессионального спорта с огромными физическими нагрузками очень серьёзно. Да, есть феномены вроде Джоковича, но это скорее исключение из правил. Медведеву нужно выигрывать здесь и сейчас, дальше возможностей станет только меньше.