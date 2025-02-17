Медведев на «пятисотнике» в Дохе готовится вернуться в топ-5. Рейтинговые расклады недели

В новом выпуске рубрики «Табель о рангах» расскажем про впечатляющий рывок Аманды Анисимовой на её лучшее место в рейтинге, подъём Даниила Медведева вопреки очередному поражению, успех Екатерины Александровой – а также о возможности смены первой ракетки России по итогам «тысячника» в Дубае. У мужчин же на новой неделе пройдут ATP-500 в Дохе и Рио-де-Жанейро.

Взлёт Аманды Анисимовой

23-летняя Аманда на прошлой неделе завоевала свой третий и самый крупный одиночный титул в карьере. Анисимова, несмотря на свой юный возраст, уже прошла через большую потерю – в 2019-м в 52 года от сердечного приступа умер её отец, Константин, чуть-чуть не дожив до 18-летия дочери. При этом незадолго до трагедии Аманда начала показывать классные результаты во взрослом туре, лучшим из которых стал полуфинал «Ролан Гаррос» того года. Разумеется, смерть отца сильно повлияла на неё. А тут ещё и COVID-19 грянул, сначала отправив весь спорт на многомесячную паузу, а затем загнав всех в «пузыри» с минимумом контактов между собой, карантином и отсутствием зрителей на трибунах. Вряд ли такая атмосфера была Аманде на пользу, но она продолжала играть – а вот весной 2023-го неожиданно сообщила, что берёт паузу на неопределённый срок из-за психологических проблем.

Аманда вернулась в начале сезона-2024 фактически без рейтинговых очков и попадала в основные сетки то по защищённому рейтингу, то благодаря уайлд-кард. Настоящий рывок ей удался в Торонто – на канадском «тысячнике» Анисимова дошла до финала, выбив по пути в том числе Дарью Касаткину, Анну Калинскую и Арину Соболенко, и проиграла только Джессике Пегуле. Благодаря этому она переместилась из второй сотни рейтинга в топ-50 и через несколько недель перестала нуждаться в уайлд-кард (напомню, заявочные списки на все турниры закрываются заранее, в основную сетку, как правило, за шесть недель до старта – и, разумеется, список участников определяется по рейтингу на момент завершения приёма заявок), а на Australian Open Аманде не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в число сеяных.

Аманда Анисимова с трофеем Дохи Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Зато теперь проблем с этим точно не будет. Анисимова ураганом прошлась по всем соперницам в Дохе, кроме Марты Костюк в четвертьфинале, у которой выиграла только 6:4 в третьем сете – остальным Аманда не отдала ни партии. Благодаря титулу с 41-й строчки она поднялась на 18-ю, обновив личный рекорд – до того она не поднималась выше 21-й позиции. Правда, в Дубае у американки не пошло, она сразу уступила в дерби Маккартни Кесслер, которая в 25 лет только осваивается в туре, поскольку до того училась в университете и играла в теннис за него, не выступая в WTA. Но защищать Аманде практически нечего вплоть до канадского «тысячника» в августе, так что новое падение в рейтинге ей в ближайшее время не грозит – а сейчас нужно «переварить» громкую победу и идти дальше.

ATP. Медведев отыграл две позиции

Несмотря на очередное неудачное выступление Даниила, который выиграл на турнире ATP-250 в Марселе два матча, а в полуфинале ничего не смог показать против почти однофамильца из Сербии, Хамада Меджедовича. Подача не работала, ошибки сыпались, да и соперник был хорош. Однако свои 100 очков за полуфинал Медведев набрал, чего хватило, чтобы обогнать Новака Джоковича на 30 очков. Алекса де Минора же россиянин опережал в любом случае, даже если бы вообще не приехал в Марсель – из-за чуть сдвинувшегося в этой части сезона календаря у австралийца на протяжении одной недели были очки сразу за два финала Роттердама, а теперь 300 очков за прошлогодний финал «сгорели».

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Уго Умбер, завоевавший в Марселе титул, поднялся на три позиции и теперь занимает 14-ю строчку, очень близкую к своему рекорду (он был 13-м). Чемпионы двух других турниров недели были в рейтинге намного ниже и, соответственно, поднялись заметнее – Миомир Кецманович стал 42-м (+14), а 18-летний Жоао Фонсека – 68-м (+31). Бразилец провёл свой первый личный турнир после Australian Open, в первом круге которого выбил Андрея Рублёва, и завоевал первый трофей на уровне ATP.

При этом выиграл Жоао в максимально недружелюбной обстановке, победив в Буэнос-Айресе четырёх аргентинцев за пять матчей, включая Франсиско Серундоло в финале. Спортивное соперничество Бразилии и Аргентины принципиально прежде всего в футболе, но и в теннисе против Фонсеки болели очень шумно и упорно. Кстати, в основную сетку Индиан-Уэллса Фонсека попасть не успел, как и Меджедович, поднявшийся после финала Марселя на 73-ю строчку, но с весенних грунтовых турниров уже в основном будет обходиться без квалификации и уайлд-кард.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 17 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) – 11 330 очков.

2. Александр Зверев (Германия) – 8135.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7410.

4. Тейлор Фриц (США) – 4900.

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4480.

6 (+2). Даниил Медведев (Россия) – 3930.

7. Новак Джокович (Сербия) – 3900.

8 (-2). Алекс де Минор (Австралия) – 3735.

9. Томми Пол (США) – 3280.

10. Андрей Рублёв (Россия) – 3220.

Отметим также 320 очков, которые набрал пятый номер мирового рейтинга Каспер Рууд. Норвежец дошёл до финала на ATP-500 в Далласе, где не смог остановить проведшего великолепную неделю Дениса Шаповалова. Канадец обыграл всех трёх теннисистов топ-10, приехавших на этот турнир (до Рууда он выбил двух американцев – Тейлора Фрица и Томми Пола) и завоевал пока что крупнейший титул в своей карьере, поскольку до того он побеждал только на двух турнирах ATP-250. Правда, это если брать лишь индивидуальные турниры, поскольку в составе сборной Канады Денис в 2022 году выиграл ATP Cup и Кубок Дэвиса. В рейтинге Шаповалов рванул сразу на 22 позиции, поднявшись на 32-ю строчку. Здесь до личного рекорда ему ещё далеко – в сентябре 2020-го Денис был 10-м. Однако такой рейтинговый результат позволяет попасть в посев на «Мастерсах» на 96 игроков и стартовать там со второго круга, что облегчает календарь (и жребий на турнире).

WTA. Подъём Александровой продолжился

Екатерина Александрова продолжает успешно играть под руководством Игоря Андреева. В прошлом сезоне Игорь, до того бывший тренером Анастасии Потаповой и капитаном женской сборной России в Кубке Билли Джин Кинг, поработал с Дианой Шнайдер, помог ей выиграть несколько турниров и подняться в топ-20, но по каким-то причинам их сотрудничество оказалось недолгим. Комментариев на этот счёт ни от Андреева, ни от Шнайдер не было, а гадать не будем. А Екатерине работа с Игорем быстро пошла на пользу – если старт сезона в Австралии ничего хорошего не принёс, то в начале февраля Александрова завоевала титул в Линце, где до того дважды уступала в финале и дважды – в полуфинале.

Екатерина Александрова Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Пропустив после этого Абу-Даби, соседствующий в календаре с Линцем, Екатерина сыграла в Дохе – и показала там прекрасный результат, дойдя до полуфинала. По пути она победила двух теннисисток топ-5: первую ракетку мира Арину Соболенко и пятого номера Джессику Пегулу, после чего уступила Анисимовой. Набрав 390 очков, Александрова поднялась с 26-й строчки на 22-ю и оказалась всего в 115 баллах от топ-20.

Более заметный рывок совершила Елена Остапенко, ставшая финалисткой Дохи. Латвийская теннисистка по пути к финалу обыграла в том числе Игу Швёнтек, до того трижды подряд бравшую здесь титул (и сделала счёт по личным встречам 5-0), и поднялась на 11 позиций, расположившись на 26-м месте в рейтинге. Правда, от её лучшего результата это далеко, в отличие от результата Александровой. Если у Екатерины рекорд – 15-я строчка, то Елена когда-то была пятой ракеткой мира (в марте 2018-го, когда у неё на счету было в том числе 2000 баллов за победу на «Ролан Гаррос» – 2017).

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 17 февраля:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 8966 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 8160.

3. Кори Гауфф (США) – 6538.

4. Жасмин Паолини (Италия) – 5398.

5. Джессика Пегула (США) – 5076.

6. Мэдисон Киз (США) – 4680.

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4153.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3985.

9. Эмма Наварро (США) – 3649.

10. Паула Бадоса (Испания) – 3588.

Расклады грядущей недели

В Дубае год назад был сенсационный финал между Анной Калинской и Жасмин Паолини. Это сейчас итальянка – четвёртая ракетка мира, а тогда она была в конце третьего десятка рейтинга, ну а россиянке и вовсе пришлось стартовать с квалификации. Калинская уже не защитила все свои прошлогодние очки, очень легко проиграв на старте турнира Элине Свитолиной. В следующем рейтинге Анна рухнет с 19-й строчки в лучшем случае на 32-ю, хотя в Дубае остаётся несколько теннисисток, которые могут обогнать её и оттеснить ещё ниже. Что касается Жасмин, то она в лайв-рейтинге после вычета очков за Дубай-2024 шестая, но в случае успешного выступления может сохранить свои позиции в топе.

Ига Швёнтек защищает здесь полуфинал и не может обогнать Арину Соболенко, даже если белоруска опять потерпит раннее поражение, как от Александровой в Дохе. Кстати, до полуфинала год назад дошла и Сорана Кырстя, получившая сейчас от организаторов уайлд-кард. Румынка уже выбила в первом круге Дарью Касаткину. Столь ранний вылет Касаткиной даёт шансы Диане Шнайдер и Мирре Андреевой – при очень успешном выступлении в Дубае они могут обогнать Дарью и перехватить у неё звание первой ракетки России. Диане нужно дойти до полуфинала, а Мирре необходим финал.

Дарья Касаткина Фото: Christopher Pike/Getty Images

В мужском туре пройдут два «пятисотника». В Дохе играют на харде, причём ещё в прошлом сезоне это был ATP-250. Действующий чемпион, Карен Хачанов, соответственно, защищает 250 очков. Кстати, Карена уже в первом круге ждёт дерби с Даниилом Медведевым. Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с Александром Бубликом, а Роман Сафиуллин, попавший в основную сетку благодаря дисквалификации Янника Синнера, встретится с Алексом де Минором. У Даниила есть небольшой шанс вернуться в топ-5, обогнав пропускающего эту неделю Каспера Рууда, но для этого нужно выиграть турнир, в котором участвуют в том числе Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Грунтовый Рио-де-Жанейро ожидаемо собрал заметно более слабый состав, хотя звезда там есть – первым посеян Александр Зверев. У немца лучшие шансы обогнать Синнера в рейтинге за время его трёхмесячного отстранения и стать-таки первой ракеткой мира, так что ему сейчас важно набирать очки. Сыграет в Рио и Фонсека, которого тут, разумеется, ждёт совершенно другой приём трибун, нежели был в Буэнос-Айресе. Кстати, тратить на него уайлд-кард организаторам не пришлось, поскольку благодаря успешному выступлению в Аргентине Жоао смог использовать special exempt и попасть в основную сетку. Если 18-летний бразилец завоюет второй титул подряд, то ворвётся уже в топ-50.