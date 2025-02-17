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Дубай 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Мирра Андреева, Кудерметова, Потапова, Шнайдер

5 россиянок — во втором круге Дубая: Кудерметова вышла на Соболенко, Мирра тоже победила
Александр Насонов
Мирра Андреева/Вероника Кудерметова
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17-летняя Андреева сыграет с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой.

В понедельник, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) начался второй в сезоне турнир категории WTA-1000. Женщины выступают здесь, начиная с сезона-2001, и первой чемпионкой стала Мартина Хингис. В 2008 году победительницей Дубая оказалась Елена Дементьева, обыгравшая в финале Светлану Кузнецову, и пока это единственный титул представительницы России на этом турнире.

А ведь возможности завоевать трофей у россиянок были. В финале-2011 Кузнецова вновь потерпела поражение — титул завоевала Каролина Возняцки. В 2018 году в шаге от титула остановилась Дарья Касаткина, проигравшая Элине Свитолиной. А в 2022-м лучшей могла стать Вероника Кудерметова, но в финале уступила Елене Остапенко. Наконец, в прошлом году Анна Калинская в титульном матче проиграла Жасмин Паолини, хотя взяла первый сет, — 6:4, 5:7, 5:7.

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С сезона-2023 Дубай имеет категорию WTA-1000 на постоянной основе — до этого турнир бывал то «тысячником», то «пятисотником», чередуясь с Дохой. Основная сетка состоит из 56 теннисисток — таким образом, номера посева с первого по восьмой пропускают первый круг. Россиянок среди тех, кто получил bye, не было, хотя представительство в целом получилось внушительным. Девять представительниц России начали борьбу с первого круга.

WTA-1000. Дубай-2025. Турнирная сетка

Две встречи с участием россиянок состоялись ещё в воскресенье, 16 февраля. В одном случае это было дерби: Людмила Самсонова играла с Анастасией Павлюченковой. Матч проходил при явном преимуществе Самсоновой, которая за всю игру исполнила шесть эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки; Павлюченкова же так ни разу и не добралась до брейк-пойнтов. Сделав по два брейка в каждой из партий (6:2, 6:2 за 1 час 7 минут), Людмила прошла во второй круг. Там она сыграет с Джессикой Пегулой, посеянной под пятым номером.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Анна Калинская (15) противостояла украинке Элине Свитолиной. Калинской надо было проходить как можно дальше, ведь перед ней стояла задача защитить очки за прошлогодний финал. К сожалению, решить эту задачу у неё не получилось. Россиянка начала матч с брейка под ноль, но затем Свитолина повесила ей скрытую «баранку». Во втором сете Анна также трижды отдала подачу, а сама ответила лишь одним брейком. И Элина с первой же попытки подала на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 7 минут.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

33-я ракетка мира Анастасия Потапова сражалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (13) — эта встреча состоялась уже сегодня. В начале игры Потапова испытывала определённые сложности на подаче. В первом гейме она отыграла оба брейк-пойнта, а вот во втором позволила сопернице сделать брейк. Впрочем, россиянка смогла ответить обратным брейком — 2:2. После этого инициатива перешла к Анастасии. Она уверенно держала подачу, в восьмом гейме добилась брейка под ноль, а в девятом подала на сет — 6:3 за 38 минут. Так Потапова выиграла первую партию, несмотря на три двойные ошибки.

Во втором сете процент попадания первой подачи у Потаповой не увеличился: всё те же 50%. Несмотря на это, Анастасия избежала двойных ошибок и не просто выиграла партию, а сделала это с «баранкой»! В розыгрышах россиянка значительно превосходила соперницу — настолько, что в первых четырёх геймах Хаддад-Майя брала лишь по очку. Сопротивление бразильянка оказала лишь в пятом гейме, который Потапова взяла с третьего брейк-пойнта. После этого Анастасия закрыла встречу, использовав тройной матчбол, — 6:3, 6:0 за 1 час 15 минут.

Во втором круге Потапова сразится с украинкой Даяной Ястремской.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 10:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
16
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Анастасия Потапова
33
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Диана Шнайдер (11) вышла на корт с полькой Магдаленой Френх, 28-м номером рейтинга WTA. В прошлом году теннисистки обменялись волевыми трёхсетовыми победами: в Торонто сильнее оказалась Шнайдер, в Пекине победила Френх. В этот раз Диана вновь прошла соперницу.

Первые два гейма, проходившие в упорной борьбе, Шнайдер отдала. А затем повесила сопернице скрытую «баранку». Однако легко на этом пути Диане не было. Кто знает, как сложился бы сет, если бы россиянка не отыграла тройной брейк-пойнт в третьем гейме. В седьмом гейме Шнайдер, которая к тому моменту уже вела 4:2, вновь позволила сопернице заработать тройной брейк-пойнт. Но и в этом случае Диана спаслась. А в восьмом гейме россиянка сделала третий брейк подряд и взяла партию — 6:2 за 41 минуту.

Похожая ситуация возникла и во втором сете. Сделав брейк в шестом гейме, Шнайдер повела 4:2. В следующем гейме она в третий раз за матч ушла с тройного брейк-пойнта, после чего под ноль приняла на матч — 6:2, 6:2 за 1 час 17 минут.

Во втором круге Шнайдер ожидает встреча с Линдой Носковой из Чехии.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 10:10 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Магдалена Френх
28
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Дарья Касаткина (10) играла с 89-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей (уайлд-кард). Счёт личных встреч был 2-2, в том числе 1-1 в сезоне-2024. По итогам сегодняшнего матча вперёд вырвалась Кырстя.

Касаткина начала матч с брейка, но на этом её успехи в первом сете закончились. Первая подача у Дарьи шла (81% попадания), однако в розыгрышах значительно успешнее была соперница. Кырстя атаковала не только на подаче, но и на приёме, и россиянка не находила достойного ответа. И если поначалу Дарья хоть как-то сопротивлялась, то во второй половине партии не было и этого. В последних четырёх геймах Касаткина, собравшая лишь четыре виннера, взяла лишь по очку и получила скрытую «баранку» — 1:6 всего за 26 минут.

Вторую партию Касаткина начала как надо: 3:0 с брейком. Но затем Кырстя вновь включилась, и Дарья больше не взяла ни одного своего гейма, так что даже брейк в восьмом гейме её не выручил. При 4:4 румынка, записавшая себе семь эйсов во втором сете (а всего за матч их оказалось девять), сделала третий брейк подряд, после чего подала на матч — 6:1, 6:4 за 1 час 15 минут.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 11:45 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Сорана Кырстя
89
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В другом российском дерби в первом круге сыграли 22-я ракетка мира Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова (Q), замыкающая топ-50. В личных встречах минимальное преимущество было у Александровой: 3-2. Единственный матч, состоявшийся в сезоне-2024, Екатерина выиграла со счётом 6:4, 6:4 — это было в Аделаиде. В этот раз сильнее оказалась Кудерметова, одержавшая волевую победу.

Судьба первого сета, как выяснилось ближе к концу партии, определилась во втором гейме. Александрова смогла зацепиться на приёме и с третьего брейк-пойнта забрала подачу Кудерметовой. Вероника старалась, свои геймы брала достаточно уверенно и исполнила пять эйсов за сет, однако на приёме Екатерина с процентом попадания первой подачи 88% не оставляла ей шансов — 6:3 за 37 минут.

Во второй партии у Александровой резко просела подача (59% попадания первой), и Кудерметова не замедлила этим воспользоваться. Начало сета, правда, осталось за Екатериной, добившейся брейка в третьем гейме. Однако после этого она отдала подачу с 40:15 — так Вероника сравняла счёт, 2:2. Кудерметова перехватила инициативу и держала подачу. Александрова какое-то время держалась и в восьмом гейме ушла с трёх брейк-пойнтов, а в 10-м подарила сопернице брейк под ноль — 6:4 в пользу Кудерметовой за 51 минуту.

В решающем сете Александрова могла повести с брейком, но упустила два брейк-пойнта в третьем гейме. А вот Кудерметова воспользовалась своим первым и, как оказалось, единственным шансом на приёме. В четвёртом гейме Екатерина допустила двойную ошибку на брейк-пойнте — Вероника повела 3:1. В оставшейся части партии Кудерметова спокойно додержала подачу и под ноль подала на матч, собрав в итоге девять эйсов, — 3:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 12 минут.

Во втором круге Кудерметова сыграет с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира Ариной Соболенко (1).

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:25 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
50
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

17-летняя Мирра Андреева (12) сражалась с представительницей Армении Элиной Аванесян, 44-м номером мировой классификации. В 2024 году Андреева-младшая дважды победила Аванесян: сперва в Руане (7:5, 6:4), а потом в финале турнира в Яссах, выигранном со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

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Андреева сразу же сделала брейк, а во втором гейме отыграла двойной брейк-пойнт и подтвердила преимущество — 2:0. Фактически это был единственный момент, когда россиянка могла лишиться лидерства в счёте. Аванесян ошибалась в два раза чаще, чем Мирра (20 невынужденных за партию против 10), так что рискованные удары в её исполнении ничего не давали. Андреева лучше держала мяч на задней линии, а под занавес партии выдала ещё один брейк, после чего подала на сет — 6:2 за 30 минут.

Во второй партии Андреева довела дело до победы. На старте теннисистки обменялись брейками, после чего Мирра взяла пять геймов подряд, сделав ещё три брейка. Аванесян могла изменить ситуацию разве что в четвёртом гейме, но тогда Андреева отыграла два брейк-пойнта. А больше шансов у Элины не было — 6:2, 6:1 в пользу Мирры за 1 час 2 минуты.

Во втором круге Андреева сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, чемпионкой Уимблдона 2023 года.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 19:55 МСК
Элина Аванесян
44
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

А в Дохе (Катар) стартовал турнир категории ATP-500. В одиночных матчах россияне сегодня не участвовали, а вот в парном разряде состоялась любопытная встреча. Перед турниром 41-летний испанский теннисист Фернандо Вердаско, бывшая седьмая ракетка мира, объявил, что выступление в Дохе станет для него последним в карьере. Незадолго до этого стало известно, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, заявившийся в Доху, на этой неделе будет тренироваться под руководством Вердаско. Стороны решили расширить сотрудничество и неожиданно — по просьбе Вердаско — заявились в парную сетку, куда им дали уайлд-кард.

Фернандо Вердаско в 2023 году

Фернандо Вердаско в 2023 году

Фото: Kelly Defina/Getty Images

По жребию Джоковичу и Вердаско выпало играть с казахстанско-российским дуэтом Александр Бублик/Карен Хачанов. Новак и Фернандо вчистую разгромили соперников — 6:1, 6:1 всего за 50 минут. В первом сете серб и испанец, проиграв первый гейм, повесили затем Бублику и Хачанову скрытую «баранку». Причём в этих шести геймах Александр и Карен даже до решающего очка не добирались. Вторую партию Джокович и Вердаско выиграли с таким же счётом. Один гейм они отдали уже тогда, когда вели 5:0, так что это ни на что не повлияло.

Доха — парный разряд (м). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Фернандо Вердаско
Испания
Фернандо Вердаско
Н. Джокович Ф. Вердаско
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
А. Бублик К. Хачанов

«Должен сказать, что после этого матча мне не стоит играть во втором круге… Мне нужно просто уйти на пенсию с победой. Большое спасибо, что пришли. Увидимся в среду», — сказал Вердаско на корте после встречи.

Новак Джокович и Фернандо Вердаско

Новак Джокович и Фернандо Вердаско

Фото: кадр из трансляции

В четвертьфинале Джокович и Вердаско сразятся с финско-британским дуэтом Харри Хелиоваара/Генри Паттен, вторыми сеяными.

ATP-500. Доха-2025. Парный разряд. Турнирная сетка

А во вторник, 18 февраля, в Дохе закончится первый круг в одиночном разряде. В турнирную сетку попали четверо россиян. Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют друг с другом, Андрей Рублёв — с Александром Бубликом, Роман Сафиуллин — с Алексом де Минором.

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