5 россиянок — во втором круге Дубая: Кудерметова вышла на Соболенко, Мирра тоже победила

В понедельник, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) начался второй в сезоне турнир категории WTA-1000. Женщины выступают здесь, начиная с сезона-2001, и первой чемпионкой стала Мартина Хингис. В 2008 году победительницей Дубая оказалась Елена Дементьева, обыгравшая в финале Светлану Кузнецову, и пока это единственный титул представительницы России на этом турнире.

А ведь возможности завоевать трофей у россиянок были. В финале-2011 Кузнецова вновь потерпела поражение — титул завоевала Каролина Возняцки. В 2018 году в шаге от титула остановилась Дарья Касаткина, проигравшая Элине Свитолиной. А в 2022-м лучшей могла стать Вероника Кудерметова, но в финале уступила Елене Остапенко. Наконец, в прошлом году Анна Калинская в титульном матче проиграла Жасмин Паолини, хотя взяла первый сет, — 6:4, 5:7, 5:7.

С сезона-2023 Дубай имеет категорию WTA-1000 на постоянной основе — до этого турнир бывал то «тысячником», то «пятисотником», чередуясь с Дохой. Основная сетка состоит из 56 теннисисток — таким образом, номера посева с первого по восьмой пропускают первый круг. Россиянок среди тех, кто получил bye, не было, хотя представительство в целом получилось внушительным. Девять представительниц России начали борьбу с первого круга.

Две встречи с участием россиянок состоялись ещё в воскресенье, 16 февраля. В одном случае это было дерби: Людмила Самсонова играла с Анастасией Павлюченковой. Матч проходил при явном преимуществе Самсоновой, которая за всю игру исполнила шесть эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки; Павлюченкова же так ни разу и не добралась до брейк-пойнтов. Сделав по два брейка в каждой из партий (6:2, 6:2 за 1 час 7 минут), Людмила прошла во второй круг. Там она сыграет с Джессикой Пегулой, посеянной под пятым номером.

Анна Калинская (15) противостояла украинке Элине Свитолиной. Калинской надо было проходить как можно дальше, ведь перед ней стояла задача защитить очки за прошлогодний финал. К сожалению, решить эту задачу у неё не получилось. Россиянка начала матч с брейка под ноль, но затем Свитолина повесила ей скрытую «баранку». Во втором сете Анна также трижды отдала подачу, а сама ответила лишь одним брейком. И Элина с первой же попытки подала на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 7 минут.

33-я ракетка мира Анастасия Потапова сражалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (13) — эта встреча состоялась уже сегодня. В начале игры Потапова испытывала определённые сложности на подаче. В первом гейме она отыграла оба брейк-пойнта, а вот во втором позволила сопернице сделать брейк. Впрочем, россиянка смогла ответить обратным брейком — 2:2. После этого инициатива перешла к Анастасии. Она уверенно держала подачу, в восьмом гейме добилась брейка под ноль, а в девятом подала на сет — 6:3 за 38 минут. Так Потапова выиграла первую партию, несмотря на три двойные ошибки.

Во втором сете процент попадания первой подачи у Потаповой не увеличился: всё те же 50%. Несмотря на это, Анастасия избежала двойных ошибок и не просто выиграла партию, а сделала это с «баранкой»! В розыгрышах россиянка значительно превосходила соперницу — настолько, что в первых четырёх геймах Хаддад-Майя брала лишь по очку. Сопротивление бразильянка оказала лишь в пятом гейме, который Потапова взяла с третьего брейк-пойнта. После этого Анастасия закрыла встречу, использовав тройной матчбол, — 6:3, 6:0 за 1 час 15 минут.

Во втором круге Потапова сразится с украинкой Даяной Ястремской.

Диана Шнайдер (11) вышла на корт с полькой Магдаленой Френх, 28-м номером рейтинга WTA. В прошлом году теннисистки обменялись волевыми трёхсетовыми победами: в Торонто сильнее оказалась Шнайдер, в Пекине победила Френх. В этот раз Диана вновь прошла соперницу.

Первые два гейма, проходившие в упорной борьбе, Шнайдер отдала. А затем повесила сопернице скрытую «баранку». Однако легко на этом пути Диане не было. Кто знает, как сложился бы сет, если бы россиянка не отыграла тройной брейк-пойнт в третьем гейме. В седьмом гейме Шнайдер, которая к тому моменту уже вела 4:2, вновь позволила сопернице заработать тройной брейк-пойнт. Но и в этом случае Диана спаслась. А в восьмом гейме россиянка сделала третий брейк подряд и взяла партию — 6:2 за 41 минуту.

Похожая ситуация возникла и во втором сете. Сделав брейк в шестом гейме, Шнайдер повела 4:2. В следующем гейме она в третий раз за матч ушла с тройного брейк-пойнта, после чего под ноль приняла на матч — 6:2, 6:2 за 1 час 17 минут.

Во втором круге Шнайдер ожидает встреча с Линдой Носковой из Чехии.

Дарья Касаткина (10) играла с 89-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей (уайлд-кард). Счёт личных встреч был 2-2, в том числе 1-1 в сезоне-2024. По итогам сегодняшнего матча вперёд вырвалась Кырстя.

Касаткина начала матч с брейка, но на этом её успехи в первом сете закончились. Первая подача у Дарьи шла (81% попадания), однако в розыгрышах значительно успешнее была соперница. Кырстя атаковала не только на подаче, но и на приёме, и россиянка не находила достойного ответа. И если поначалу Дарья хоть как-то сопротивлялась, то во второй половине партии не было и этого. В последних четырёх геймах Касаткина, собравшая лишь четыре виннера, взяла лишь по очку и получила скрытую «баранку» — 1:6 всего за 26 минут.

Вторую партию Касаткина начала как надо: 3:0 с брейком. Но затем Кырстя вновь включилась, и Дарья больше не взяла ни одного своего гейма, так что даже брейк в восьмом гейме её не выручил. При 4:4 румынка, записавшая себе семь эйсов во втором сете (а всего за матч их оказалось девять), сделала третий брейк подряд, после чего подала на матч — 6:1, 6:4 за 1 час 15 минут.

В другом российском дерби в первом круге сыграли 22-я ракетка мира Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова (Q), замыкающая топ-50. В личных встречах минимальное преимущество было у Александровой: 3-2. Единственный матч, состоявшийся в сезоне-2024, Екатерина выиграла со счётом 6:4, 6:4 — это было в Аделаиде. В этот раз сильнее оказалась Кудерметова, одержавшая волевую победу.

Судьба первого сета, как выяснилось ближе к концу партии, определилась во втором гейме. Александрова смогла зацепиться на приёме и с третьего брейк-пойнта забрала подачу Кудерметовой. Вероника старалась, свои геймы брала достаточно уверенно и исполнила пять эйсов за сет, однако на приёме Екатерина с процентом попадания первой подачи 88% не оставляла ей шансов — 6:3 за 37 минут.

Во второй партии у Александровой резко просела подача (59% попадания первой), и Кудерметова не замедлила этим воспользоваться. Начало сета, правда, осталось за Екатериной, добившейся брейка в третьем гейме. Однако после этого она отдала подачу с 40:15 — так Вероника сравняла счёт, 2:2. Кудерметова перехватила инициативу и держала подачу. Александрова какое-то время держалась и в восьмом гейме ушла с трёх брейк-пойнтов, а в 10-м подарила сопернице брейк под ноль — 6:4 в пользу Кудерметовой за 51 минуту.

В решающем сете Александрова могла повести с брейком, но упустила два брейк-пойнта в третьем гейме. А вот Кудерметова воспользовалась своим первым и, как оказалось, единственным шансом на приёме. В четвёртом гейме Екатерина допустила двойную ошибку на брейк-пойнте — Вероника повела 3:1. В оставшейся части партии Кудерметова спокойно додержала подачу и под ноль подала на матч, собрав в итоге девять эйсов, — 3:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 12 минут.

Во втором круге Кудерметова сыграет с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира Ариной Соболенко (1).

17-летняя Мирра Андреева (12) сражалась с представительницей Армении Элиной Аванесян, 44-м номером мировой классификации. В 2024 году Андреева-младшая дважды победила Аванесян: сперва в Руане (7:5, 6:4), а потом в финале турнира в Яссах, выигранном со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

Андреева сразу же сделала брейк, а во втором гейме отыграла двойной брейк-пойнт и подтвердила преимущество — 2:0. Фактически это был единственный момент, когда россиянка могла лишиться лидерства в счёте. Аванесян ошибалась в два раза чаще, чем Мирра (20 невынужденных за партию против 10), так что рискованные удары в её исполнении ничего не давали. Андреева лучше держала мяч на задней линии, а под занавес партии выдала ещё один брейк, после чего подала на сет — 6:2 за 30 минут.

Во второй партии Андреева довела дело до победы. На старте теннисистки обменялись брейками, после чего Мирра взяла пять геймов подряд, сделав ещё три брейка. Аванесян могла изменить ситуацию разве что в четвёртом гейме, но тогда Андреева отыграла два брейк-пойнта. А больше шансов у Элины не было — 6:2, 6:1 в пользу Мирры за 1 час 2 минуты.

Во втором круге Андреева сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, чемпионкой Уимблдона 2023 года.

А в Дохе (Катар) стартовал турнир категории ATP-500. В одиночных матчах россияне сегодня не участвовали, а вот в парном разряде состоялась любопытная встреча. Перед турниром 41-летний испанский теннисист Фернандо Вердаско, бывшая седьмая ракетка мира, объявил, что выступление в Дохе станет для него последним в карьере. Незадолго до этого стало известно, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, заявившийся в Доху, на этой неделе будет тренироваться под руководством Вердаско. Стороны решили расширить сотрудничество и неожиданно — по просьбе Вердаско — заявились в парную сетку, куда им дали уайлд-кард.

Фернандо Вердаско в 2023 году Фото: Kelly Defina/Getty Images

По жребию Джоковичу и Вердаско выпало играть с казахстанско-российским дуэтом Александр Бублик/Карен Хачанов. Новак и Фернандо вчистую разгромили соперников — 6:1, 6:1 всего за 50 минут. В первом сете серб и испанец, проиграв первый гейм, повесили затем Бублику и Хачанову скрытую «баранку». Причём в этих шести геймах Александр и Карен даже до решающего очка не добирались. Вторую партию Джокович и Вердаско выиграли с таким же счётом. Один гейм они отдали уже тогда, когда вели 5:0, так что это ни на что не повлияло.

«Должен сказать, что после этого матча мне не стоит играть во втором круге… Мне нужно просто уйти на пенсию с победой. Большое спасибо, что пришли. Увидимся в среду», — сказал Вердаско на корте после встречи.

Новак Джокович и Фернандо Вердаско Фото: кадр из трансляции

В четвертьфинале Джокович и Вердаско сразятся с финско-британским дуэтом Харри Хелиоваара/Генри Паттен, вторыми сеяными.

А во вторник, 18 февраля, в Дохе закончится первый круг в одиночном разряде. В турнирную сетку попали четверо россиян. Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют друг с другом, Андрей Рублёв — с Александром Бубликом, Роман Сафиуллин — с Алексом де Минором.