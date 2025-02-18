«Никто не повторит моё достижение». Победам Кафельникова до сих пор завидуют топы

Евгений Кафельников – первая настоящая суперзвезда российского тенниса – по крайней мере, эры телевидения. Александр Метревели в 1960-е и 1970-е, безусловно, был очень ярким теннисистом, но теннис в СССР в принципе был экзотическим видом спорта, на ТВ фактически отсутствовал (кроме разве что второй половины 1980-х), да и о полноценных выступлениях на протяжении всего сезона советские игроки могли только мечтать – постоянно находиться за рубежом никто тогда не разрешал, и это, конечно, сказывалось на результатах. Впрочем, следующему после Метревели поколению игроков вообще закрыли выезд за рубеж, так что всё познаётся в сравнении.

Зато с поколением Кафельникова всё было в порядке. Евгений рос и тренировался в поздней советской системе с ещё бесплатными секциями и уже намечающейся открытостью к остальному миру, к моменту распада СССР практически вышел из юниорского возраста и через пару лет уже громко заявил о себе на высшем уровне. В 1994-м он почти прорвался в десятку, поднявшись на 11-ю строчку, завоевал три титула ATP, дошёл до финала «Мастерса» в Гамбурге и шесть раз обыграл теннисистов из топ-5. Кстати, в одиночном разряде «Мастерсы» так и остались для Кафельникова непокорёнными, несмотря на все большие победы – он проиграл на этих турнирах все пять финалов. С Итоговым тоже не сложилось, в единственном финале в 1997 году Евгения разбил Пит Сампрас.

Зато были яркие победы на более значимых соревнованиях, которые точно запомнились и произвели куда больший эффект, чем мог бы дать любой выигранный «Мастерс». Конечно, первая и оттого самая неожиданная из них – на «Ролан Гаррос» в 1996 году. Годом ранее Кафельников дошёл там до полуфинала, победив по пути Андре Агасси, но очень легко проиграл Томасу Мустеру. В 1996-м Мустер вылетел уже в четвёртом круге, уступив Михаэлю Штиху – и именно Штиха Кафельников одолел в финале в трёх напряжённых сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4). Перед этим Евгений завершил лучшее выступление Сампраса на кортах «Ролан Гаррос» довольно-таки позорным для Пита образом, победив его с «баранкой» – 7:6 (7:4), 6:0, 6:2. А Кафельников на том турнире ещё и сделал дубль, выиграв также в паре с чехом Даниэлем Вацеком. В мужском туре Евгений с тех пор так и остаётся последним теннисистом, выигравшим один «Шлем» одновременно в двух разрядах – следующие поколения топ-игроков из-за возросших нагрузок в паре на мэйджорах обычно просто не выступали.

Этот дубль Кафельников некоторое время назад прокомментировал так: «Во время парных матчей я готовился к выступлению в одиночке. Эти поединки позволяют отработать ряд аспектов игры: приём, подачу, игру с лёта. Вместо тренировки я просто выступал в паре. Не думаю, что кто-то в ближайшее время сможет повторить моё достижение – выиграть «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре в одном году. Если же кому-то это удастся, я бы хотел сам ему вручить трофей. Но, думаю, на моём веку это не случится». И действительно, больше ни одному топовому теннисисту с тех пор это достижение так и не покорилось.

Второй выдающий пик в карьере Евгения – Australian Open 1999 года. Туда он приехал, получив лишь 10-й номер посева, но смог стать чемпионом, подняв над головой ещё один трофей турниров «Большого шлема». В финале Кафельников в четырёх партиях обыграл шведа Томаса Энквиста.

На следующий год, будучи уже вторым сеяным, он был близок к повторению успеха, отдал по пути к финалу всего один сет, но не справился с Андре Агасси. Андре после возьмёт ещё два из трёх следующих Открытых чемпионатов Австралии, что сделает этот турнир самым успешным в его великой карьере – ну а для Евгения это был последний финал мэйджоров. Зато в том же 2000-м в Австралии он выиграл золотую медаль Олимпиады в Сиднее, одолев в пятисетовом финале Томми Хааса.

Евгений Кафельников Фото: РИА Новости

Через год Кафельников дошёл до полуфинала US Open, где взял лишь четыре гейма у Ллейтона Хьюитта, тогда стремительно становившегося главной звездой молодого поколения. Правда, через два года это звание у него навсегда отобрал Роджер Федерер, но это было потом, а тогда австралиец действительно блистал. Время Евгения же потихоньку подходило к концу, он начал проигрывать тем, кого ещё недавно буквально сметал с корта, и, хотя ему ещё не было 30, стал задумываться о завершении карьеры. Впрочем, тогда, в начале нулевых, это ещё было достаточно распространённым возрастом для ухода из тенниса – играть чуть ли не до 40 массово стали уже в 2010-х.

Но перед этим, в 2002-м, осуществилась последняя теннисная мечта Кафельникова, без которой его карьера, наверное, не была бы успешной на все 100%. Вместе с молодым Маратом Сафиным, к тому моменту уже ставшему чемпионом US Open – 2000 и побывавшему, как и сам Евгений, на первой строчке рейтинга, Кафельников вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса. До того россияне с Евгением в составе проиграли два финала в середине 1990-х, и вот теперь появился ещё один, последний шанс. Да, к финалу в «Берси» Кафельников подошёл не в форме и там не смог внести свой вклад. Два очка в одиночном разряде принёс Марат Сафин, а на решающий матч вместо Евгения вышел 20-летний Михаил Южный, в драматичнейшей борьбе победивший своего сверстника, Поля-Анри Матьё, с 0:2 по партиям и с 1:4 в четвёртом сете, несмотря на всё давление местных болельщиков. Наверняка многие в России влюбились в теннис как раз тогда (среди них точно есть автор этих строк), но нельзя забывать заслуги Кафельникова в этой победе – и в Кубке Дэвиса в целом, и по пути к финалу в том сезоне. Безусловно, это был настолько же его успех, насколько и Сафина, и Южного, и капитана команды Шамиля Тарпищева.

Евгений завершил карьеру в 2003 году после поражения во втором круге турнира в Санкт-Петербурге от Михаила Южного. После ухода из тенниса он некоторое время играл в покер (поначалу не без определённых успехов в виде попадания в призы на Мировой серии в Лас-Вегасе, но развития эти успехи не имели, и в итоге с картами Кафельников закончил), а также увлёкся гольфом, где даже стал чемпионом России. Ещё он успел ненадолго примерить на себя роль временного тренера Марата Сафина под конец карьеры последнего, а в 2019-м вошёл в Зал теннисной славы – не с первой попытки, в предыдущие разы Евгений не набирал достаточного количества голосов.

Сейчас Кафельников работает вице-президентом Федерации тенниса России, курирует детско-юношеский теннис, помогая развитию любимого вида спорта в родной стране. Там Евгений, похоже, в целом на своём месте, хотя и сетовал на то, что молодые игроки недостаточно прислушиваются к его советам. Пожелаем легенде тенниса удачи в помощи с выращиванием новых звёзд!