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Евгений Кафельников празднует день рождения, олимпийский чемпион, первый победитель Шлема из России, обладатель Кубка Дэвиса

«Никто не повторит моё достижение». Победам Кафельникова до сих пор завидуют топы
Артём Тайманов
Maddie Meyer/Getty Images
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Чемпиону «Шлемов» в одиночке и паре, обладателю золота Олимпиады и триумфатору Кубка Дэвиса исполняется 51 год.

Евгений Кафельников – первая настоящая суперзвезда российского тенниса – по крайней мере, эры телевидения. Александр Метревели в 1960-е и 1970-е, безусловно, был очень ярким теннисистом, но теннис в СССР в принципе был экзотическим видом спорта, на ТВ фактически отсутствовал (кроме разве что второй половины 1980-х), да и о полноценных выступлениях на протяжении всего сезона советские игроки могли только мечтать – постоянно находиться за рубежом никто тогда не разрешал, и это, конечно, сказывалось на результатах. Впрочем, следующему после Метревели поколению игроков вообще закрыли выезд за рубеж, так что всё познаётся в сравнении.

Зато с поколением Кафельникова всё было в порядке. Евгений рос и тренировался в поздней советской системе с ещё бесплатными секциями и уже намечающейся открытостью к остальному миру, к моменту распада СССР практически вышел из юниорского возраста и через пару лет уже громко заявил о себе на высшем уровне. В 1994-м он почти прорвался в десятку, поднявшись на 11-ю строчку, завоевал три титула ATP, дошёл до финала «Мастерса» в Гамбурге и шесть раз обыграл теннисистов из топ-5. Кстати, в одиночном разряде «Мастерсы» так и остались для Кафельникова непокорёнными, несмотря на все большие победы – он проиграл на этих турнирах все пять финалов. С Итоговым тоже не сложилось, в единственном финале в 1997 году Евгения разбил Пит Сампрас.

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Зато были яркие победы на более значимых соревнованиях, которые точно запомнились и произвели куда больший эффект, чем мог бы дать любой выигранный «Мастерс». Конечно, первая и оттого самая неожиданная из них – на «Ролан Гаррос» в 1996 году. Годом ранее Кафельников дошёл там до полуфинала, победив по пути Андре Агасси, но очень легко проиграл Томасу Мустеру. В 1996-м Мустер вылетел уже в четвёртом круге, уступив Михаэлю Штиху – и именно Штиха Кафельников одолел в финале в трёх напряжённых сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4). Перед этим Евгений завершил лучшее выступление Сампраса на кортах «Ролан Гаррос» довольно-таки позорным для Пита образом, победив его с «баранкой» – 7:6 (7:4), 6:0, 6:2. А Кафельников на том турнире ещё и сделал дубль, выиграв также в паре с чехом Даниэлем Вацеком. В мужском туре Евгений с тех пор так и остаётся последним теннисистом, выигравшим один «Шлем» одновременно в двух разрядах – следующие поколения топ-игроков из-за возросших нагрузок в паре на мэйджорах обычно просто не выступали.

Этот дубль Кафельников некоторое время назад прокомментировал так: «Во время парных матчей я готовился к выступлению в одиночке. Эти поединки позволяют отработать ряд аспектов игры: приём, подачу, игру с лёта. Вместо тренировки я просто выступал в паре. Не думаю, что кто-то в ближайшее время сможет повторить моё достижение – выиграть «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре в одном году. Если же кому-то это удастся, я бы хотел сам ему вручить трофей. Но, думаю, на моём веку это не случится». И действительно, больше ни одному топовому теннисисту с тех пор это достижение так и не покорилось.

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Второй выдающий пик в карьере Евгения – Australian Open 1999 года. Туда он приехал, получив лишь 10-й номер посева, но смог стать чемпионом, подняв над головой ещё один трофей турниров «Большого шлема». В финале Кафельников в четырёх партиях обыграл шведа Томаса Энквиста.

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На следующий год, будучи уже вторым сеяным, он был близок к повторению успеха, отдал по пути к финалу всего один сет, но не справился с Андре Агасси. Андре после возьмёт ещё два из трёх следующих Открытых чемпионатов Австралии, что сделает этот турнир самым успешным в его великой карьере – ну а для Евгения это был последний финал мэйджоров. Зато в том же 2000-м в Австралии он выиграл золотую медаль Олимпиады в Сиднее, одолев в пятисетовом финале Томми Хааса.

Евгений Кафельников

Евгений Кафельников

Фото: РИА Новости

Через год Кафельников дошёл до полуфинала US Open, где взял лишь четыре гейма у Ллейтона Хьюитта, тогда стремительно становившегося главной звездой молодого поколения. Правда, через два года это звание у него навсегда отобрал Роджер Федерер, но это было потом, а тогда австралиец действительно блистал. Время Евгения же потихоньку подходило к концу, он начал проигрывать тем, кого ещё недавно буквально сметал с корта, и, хотя ему ещё не было 30, стал задумываться о завершении карьеры. Впрочем, тогда, в начале нулевых, это ещё было достаточно распространённым возрастом для ухода из тенниса – играть чуть ли не до 40 массово стали уже в 2010-х.

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Но перед этим, в 2002-м, осуществилась последняя теннисная мечта Кафельникова, без которой его карьера, наверное, не была бы успешной на все 100%. Вместе с молодым Маратом Сафиным, к тому моменту уже ставшему чемпионом US Open – 2000 и побывавшему, как и сам Евгений, на первой строчке рейтинга, Кафельников вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса. До того россияне с Евгением в составе проиграли два финала в середине 1990-х, и вот теперь появился ещё один, последний шанс. Да, к финалу в «Берси» Кафельников подошёл не в форме и там не смог внести свой вклад. Два очка в одиночном разряде принёс Марат Сафин, а на решающий матч вместо Евгения вышел 20-летний Михаил Южный, в драматичнейшей борьбе победивший своего сверстника, Поля-Анри Матьё, с 0:2 по партиям и с 1:4 в четвёртом сете, несмотря на всё давление местных болельщиков. Наверняка многие в России влюбились в теннис как раз тогда (среди них точно есть автор этих строк), но нельзя забывать заслуги Кафельникова в этой победе – и в Кубке Дэвиса в целом, и по пути к финалу в том сезоне. Безусловно, это был настолько же его успех, насколько и Сафина, и Южного, и капитана команды Шамиля Тарпищева.

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Евгений завершил карьеру в 2003 году после поражения во втором круге турнира в Санкт-Петербурге от Михаила Южного. После ухода из тенниса он некоторое время играл в покер (поначалу не без определённых успехов в виде попадания в призы на Мировой серии в Лас-Вегасе, но развития эти успехи не имели, и в итоге с картами Кафельников закончил), а также увлёкся гольфом, где даже стал чемпионом России. Ещё он успел ненадолго примерить на себя роль временного тренера Марата Сафина под конец карьеры последнего, а в 2019-м вошёл в Зал теннисной славы – не с первой попытки, в предыдущие разы Евгений не набирал достаточного количества голосов.

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Сейчас Кафельников работает вице-президентом Федерации тенниса России, курирует детско-юношеский теннис, помогая развитию любимого вида спорта в родной стране. Там Евгений, похоже, в целом на своём месте, хотя и сетовал на то, что молодые игроки недостаточно прислушиваются к его советам. Пожелаем легенде тенниса удачи в помощи с выращиванием новых звёзд!

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