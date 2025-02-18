«Он невиновен, это доказано». Теннисный мир раскололся из-за наказания Синнера за допинг

Главная новость последних дней в теннисе – отстранение первой ракетки мира Янника Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещённый стероид клостебол. Всемирное антидопинговое агентство собиралось отстранить Янника на год-два, но итальянец заключил с ним соглашение и избежал сурового наказания.

Официально о дисквалификации Синнера объявили в субботу, 15 февраля. Янник в этот момент находился в Дохе, где собирался принять участие в «пятисотнике». Он успел потренироваться на местных кортах,

Янник Синнер тренируется в Дохе Фото: Кадр из видео

Дисквалификация Синнера действует с 9 февраля по 4 мая. При этом Яннику также запрещено даже просто тренироваться на объектах турниров ATP до 13 апреля. СМИ и болельщики сразу же начали обвинять Синнера в нарушении правил, но напрасно. Польский теннисный журналист Доминик Шенковски прояснил ситуацию с «незаконной» тренировкой Синнера в Дохе.

«Я отправил запрос в ВАДА насчёт того, мог ли Синнер тренироваться 13 февраля на кортах ATP в Дохе. Мне ответили, что в тот момент он мог там находиться, поскольку это случилось до официального подтверждения соглашения об урегулировании дела», — написал Шенковски в соцсетях.

Сразу после объявления о дисквалификации Синнера другие теннисисты не так уж много об этом высказывались, если не считать всегда оперативного в данном отношении Ника Кирьоса. Причина простая – в субботу проводятся решающие стадии турниров, где задействовано довольно мало спортсменов. Ситуация изменилась после старта мужского «пятисотника» в Дохе и женского «тысячника» в Дубае. Комментариев по делу Янника было очень много, в том числе от лучших игроков обеих туров.

Один из самых резонансных комментариев сделал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Кажется, что можно повлиять на результат, если вы топовый игрок и имеете доступ к лучшим адвокатам. Янник Синнер и Ига Швёнтек невиновны, это доказано. Янник отстранён на три месяца из-за халатности и ошибок его команды, которая работает в туре. Это то, что лично я и многие другие игроки считаем странным. Я разговаривал с несколькими игроками – не только в последние несколько дней, но и в предыдущие месяцы. Большинство из них не удовлетворены тем, как прошел весь процесс, и не считают его справедливым. Многие считают, что имел место фаворитизм. Мы видели случаи Симоны Халеп, Тары Мур и других игроков, которые, возможно, менее известны – они годами боролись за разрешение своих дел или были отстранены на долгое время. Я думаю, что пришло время что-то сделать и заняться системой, потому что очевидно, что в текущем формате эта структура не работает», — сказал Джокович на пресс-конференции в Дохе.

Янник Синнер и Новак Джокович Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джокович вроде как заявил о доказанной невиновности Синнера и вступился за него, но при этом раскритиковал неработающую антидопинговую систему, которую нужно менять. Делать это Новак собирается с помощью Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) – профсоюза игроков, который он сам основал. В пресс-релизе эта организация точно так же указала на отсутствие последовательности в наказании разных теннисистов, не упоминая конкретных имён.

10-я ракетка мира Андрей Рублёв тоже указал на несовершенство антидопинговой системы.

«В целом вопрос даже не в случае Янника. Сама система допинга — неправильная. Ты не можешь даже долю ошибки сделать. Взять Бруксби, Имера, они просто три раза пропустили допинг-тестирование. И получили по два года без разбирательств… Это очень жёстко. С Синнером они сделали всё быстро, даже разрешили ему играть. Сколько там Халеп ждала разбирательств? Не могла год играть. Этого не должно быть, как мне кажется», — заявил Рублёв в интервью BB Tennis.

Казахстанский теннисист Александр Бублик считает, что он в ситуации, подобной той, что произошла с Синнером, получил бы очень длительное отстранение.

«Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово. Я считаю, что если есть возможность договариваться, то она должна быть предоставлена всем. В заявлении ВАДА ниже прямым текстом сказано, что они договорились. Как договорились? С кем договорились? Тогда, получается, мы тоже можем договариваться? Но мне почему-то кажется, что если бы меня отстранили, то отстранили бы на четыре года. И всех остальных. Если люди договариваются, то должны договариваться все. Иметь возможность договориться… Причём, непонятно же, мы не видим, что там вообще происходит, нет прозрачности никакой. Понятное дело, что мне здесь рассуждать, мне всё равно, он у меня «Шлемы» не забирает. Он меня обыграет и с допингом, и без него. Но если бы я был в позиции, что проиграл ему два или три финала «Шлемов», то я бы расстроился.

Поэтому должна быть некая прозрачность. То есть как это было: ему сказали три года, а он такой – нет, два месяца. Ему сказали: ладно, давай три месяца. Всё это непонятно. Если все договариваются, то давайте тогда договариваться. Это здорово, если в будущем будут проблемы. Потому что я пропустил два допинг-теста. Вот даже здесь в Дохе, например. Я указал неправильный отель – не знал, что его поменяли. Допинг-офицеры могли прийти, но не пришли. Если бы я случайно пропустил третий раз, то думаю, что меня бы отстранили на три года и со мной бы даже никто не разговаривал. Если кейс Янника приведёт к тому, что мы сможем договариваться в будущем и иметь как минимум презумпцию невиновности, то это будет здорово для нас, для будущих поколений», – сказал Бублик в интервью BB Tennis.

11-я ракетка мира Стефанос Циципас решил не делать категоричных заявлений.

«Не могу судить, потому что я действительно не знаю, что там произошло. Это действительно непростая ситуация: я вижу, как люди тыкают в него пальцем и что-то утверждают. Это трудная ситуация. Пытаюсь представить себя в подобных обстоятельствах, зная, что меня обвиняют в чём-то, в чём нет полностью моей вины. Не знаю, что сказать. Это то, что не хотелось бы комментировать, потому что я не знаю точно, что за этим стоит», – сказал Циципас в комментарии BB Tennis.

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и третья ракетка мира Карлос Алькарас тоже обошёлся без каких-либо резкостей.

«Что я думаю об отстранении Синнера? Янника нет на турнире в Дохе. Мне нечего сказать. Его присутствие или отсутствие никак на нас не влияет. Мы по-прежнему сосредоточены на себе и на своих целях. У меня всегда есть цель стать первой ракеткой мира. Как я уже сказал, то, что Синнера здесь нет, ничего для нас не меняет. Мы стараемся стать лучше в том, что делаем, и сосредоточиться на работе над тем, чтобы стать №1», — сказал Алькарас.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Richard Pelham/Getty Images

Шестая ракетка мира Даниил Медведев рассчитывает на то, что дело Синнера позволит другим игрокам лучше защищать себя в будущем.

«Я надеюсь, что это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя, потому что будет странно, если это будет невозможно. Я представляю, что у Синнера была дискуссия с ВАДА, чтобы добиться такого результата. В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с ВАДА, и ВАДА скажет: «Мы нашли допинг, ты получаешь два года», а ты ответишь: «Нет, я хочу один месяц», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Пятая ракетка мира в рейтинге WTA Джессика Пегула раскритиковала решение о дисквалификации Синнера из-за хаотичности при рассмотрении его дела.

«Не важно, считаешь ли ты, был он виновен или нет – сам процесс кажется абсолютно неправильным. Похоже, они просто принимают во внимание любые решения и факторы и выносят своё собственное решение. Я не очень понимаю, как это может быть справедливым по отношению к спортсменам, когда так много несоответствий и ты ничего не понимаешь. Без разницы, чист ты или нет – рассмотрение дела было абсолютно хаотичным. Думаю, его надо пристально изучить и рассмотреть. К тому же у них так много возможностей разрушить чью-то карьеру. Я считаю, с этим надо что-то сделать, потому что это просто выглядит очень нечестно. Я не думаю, что кто-то из игроков сейчас вообще доверяет тому, как рассматриваются дела. Ноль доверия. Это просто ужасно для спорта», – заявила Пегула.

Вторая ракетка мира Александр Зверев сейчас выступает на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, но и на другом конце света немца спросили о допинг-деле Синнера. В январе Зверев уступил Синнеру в финале Australian Open, упустив шанс выиграть первый для себя турнир «Большого шлема».

«Это странная ситуация. Очень долгий процесс, когда сначала Синнера оправдали, а затем ВАДА захотело ещё раз взглянуть на это и всё такое. Для меня есть два варианта. Или вы невиновны и не должны получать никакого отстранения вообще. Или вы виноваты. В таком случае три месяца за приём стероидов — это не отстранение. Поэтому для меня вся суть в том, виновен Синнер или нет. Если нет, то он не должен получать трёхмесячную дисквалификацию, но если это его вина, то такое наказание в некотором роде странное», — сказал Зверев.

Александр Зверев и Янник Синнер после финала Australian Open – 2025 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Первая ракетка мира у женщин Арина Соболенко на фоне дела Синнера рассказала о своих переживаниях из-за того, как работает антидопинговая система.

«Становишься более осторожной. Например, раньше я просто оставляла стакан воды и уходила в туалет в ресторане. А теперь я уже не стану из него пить. Просто начинаешь переживать из-за всего. В голове крутятся мысли, что кто-то намажет тебя кремом, а ты сдашь положительный тест, за тобой придут и не поверят, что так всё и было. Начинаешь слишком сильно бояться системы. И я не понимаю, почему вообще могу ей доверять», — заявила Соболенко.

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек недавно сама попала в допинг-скандал, получив месяц дисквалификации за положительный тест на триметазидин, который неосознанно попал в её организм через пищевую добавку мелатонин.

«Честно говоря, нет смысла много об этом думать. Я особо не думала. Каждый случай индивидуален, каждая история точно индивидуальна. Из-за своих ситуаций мы с Янником даже в какой-то мере стали знаменитостями уже вне тенниса. У всех 100 разных точек зрения, но я просто стараюсь придерживаться фактов и читать документы. Верю, что в конечном счёте процесс прошёл справедливо. Вот и всё, стараюсь не судить. Я не общалась с Янником, но предполагаю, что он пережил непростое время, трудный процесс. Я испытала нечто похожее и не желаю такого ни одному теннисисту. Надеюсь, он скоро это переживёт и просто вернётся в теннис.

После того как ВАДА объявило об апелляции по делу Янника, беспокоилась ли, что могут возобновить моё? Нет. Как я уже сказала, каждое дело отличается. Нет причин сравнивать эти два друг с другом. Они были совершенно разными изначально. Кроме того, мы предоставили очень точную документацию. Мы делали всё необходимое и следовали инструкциям, так что, я бы сказала, у ВАДА не было возможности и смысла даже подавать апелляцию. Я была почти уверена, что с этим покончено, ведь у меня было просто загрязнение. Я нашла источник, и всё», — сказала Швёнтек.

16-я ракетка мира Джек Дрейпер считает дисквалификацию Синнера плохим явлением для спорта, хотя и признаёт необходимость наказания за попадание запрещённого вещества в организм.

«Я знаю Янника, он мой хороший друг. И я уверен, что он бы никогда не сделал это намеренно. Но, конечно, это спорт, мы должны отвечать за то, что попадает в наш организм. Да, конечно, он отстранён на несколько месяцев. Не думаю, что это хорошо для тенниса. Не думаю, что отстранение первой ракетки мира и человека, который делает невероятные вещи, хорошо для спорта. Но он скоро вернётся, я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», — заявил Дрейпер в Дохе.

Пятая ракетка мира Каспер Рууд решил поддержать Синнера.

«Могу сказать, что очень хорошо знаю Янника – я с ним. Думаю, он хороший парень. Конечно, после всего этого он всё равно остаётся лучшим игроком мира», — сказал Рууд.

Каспер Рууд и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В аналогичном ключе высказался завершающий карьеру французский ветеран Ришар Гаске.

«Янник – отличный парень с отличным характером. Он очень хорош на корте и скоро вернётся, а это самое главное», — отметил Гаске.

Едва ли не самую большую поддержку Янник получил от соотечественника Маттео Берреттини.

«Я верю в спорт. Не знаю, что случилось между разными организациями – я не юрист и не эксперт в этой области. Мне просто жаль такого парня, как Синнер, который, если верить документам, оказался жертвой ошибки. Но Янник сильнее всех нас. Он вернётся. Я всегда поддерживал Синнера и верил, что его положительные пробы – результат ошибки. Могу представить, насколько это сложное для него время. Писал ли я ему? Нет, я предпочитаю уважать его право на частную жизнь», — заявил Берреттини.

Как видно, мнение суперзвёзд тенниса по делу Синнера разделилось. Дискуссии по этому поводу ещё будут продолжаться и особенно активно возобновятся после возвращения Янника на корт в начале мая на «Мастерсе» в Риме.