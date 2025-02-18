«Не заставляйте мою дочь плакать». Дикие детали отношений Рыбакиной и скандального тренера

Стефано Вуков довольно жёстко обращался с Еленой, но она ему всё простила.

Отношения между седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной и её скандальным тренером Стефано Вуковым активно обсуждаются в СМИ уже примерно полгода.

Елена уволила Вукова перед US Open – 2024, но в начале этого сезона захотела вернуть его в свою команду. Проблема в том, что Стефано на год отстранён от работы в WTA-туре из-за жёсткого обращения с теннисисткой. The Athletic в новом материале публикует очередные подробности того, что произошло между Рыбакиной и Вуковым.

23 августа 2024 года Рыбакина официально сообщила об увольнении Вукова. Хорватский тренер пытался убедить теннисистку из Казахстана изменить своё решение прямо в Нью-Йорке, где она готовилась к US Open. Елена через представителей своей команды попросила передать Стефано, чтобы тот оставил её в покое. Вуков вместо этого ходил по вестибюлю и коридорам её отеля на Манхэттене. Он завалил телефон спортсменки текстовыми сообщениями и сделал более 100 звонков, по словам источников The Athletic, имеющих личные и профессиональные отношения с Рыбакиной. Вуков убеждал Елену, что её теннисная карьера пойдёт под откос без него.

Действия хорвата в Нью-Йорке подтолкнули нескольких членов ближайшего окружения Рыбакиной заявить должностным лицам WTA об опасениях за безопасность чемпионки Уимблдона-2022. Руководящий орган женского тенниса, который до этого уже получал множество жалоб от наблюдателей на поведение Вукова как тренера, начал независимое расследование в отношении него.

Стефано Вуков Фото: Julian Finney/Getty Images

В сентябре WTA временно отстранила Вукова от тренерской работы и аннулировала его аккредитацию на все теннисные мероприятия. Ассоциация также ввела директиву о запрете Стефано на контакты с Еленой, пока идёт расследование.

31 января генеральный директор WTA Порша Арчер сообщила Вукову и Рыбакиной об итогах расследования. Вердикт такой – Вуков нарушил кодекс поведения WTA, за что отстранён от тренерской работы на год. Он также обязан пройти курсы по надлежащему поведению тренера.

В конфиденциальном трёхстраничном резюме расследования, отправленном Вукову и Рыбакиной и полученном The Athletic, Арчер описала нарушения Вуковым кодекса поведения следующим образом: «Злоупотребление полномочиями и оскорбительное поведение по отношению к игроку WTA, включая компрометацию или попытку компрометации психологического, физического или эмоционального благополучия игрока; физическое и словесное оскорбление игрока; использование отношений с игроком для дальнейших личных и/или деловых интересов в ущерб благу игрока».

Арчер пришла к выводу, что Вуков преследовал Рыбакину в Нью-Йорке, «несмотря на её просьбу предоставить ей пространство». В письме говорилось, что Стефано высмеивал и оскорблял Елену во время тренировок, называя её «тупой» и «отсталой», а также «бросал мячи и кричал на неё». Среди прочего, Вуков произнёс ту самую фразу, что «без него теннисистка собирала бы картошку в России», о чём The Athetic уже сообщал ранее. В отчёте указывалось, что «психологическое насилие» Вукова и «подталкивание Рыбакиной к пределам или за пределы её возможностей» вылились в «физическое заболевание и другие симптомы». Рыбакина пропустила или снялась с нескольких турниров в 2024 году из-за болезней и травм, что стало следствием давления тренера.

Расследование также пришло к выводу, что Вуков нарушил директиву WTA о запрете контактов. Арчер написала, что он продолжает «нагло игнорировать предписание, даже в момент составления этого отчёта».

«Нам нужна безопасная среда для всех», — подчеркнула Арчер, назвав поведение Вукова «противоречащим» этому.

37-летний Вуков отрицает какие-либо нарушения со своей стороны и рассматривает возможность апелляции, которую он имеет право подать до 21 февраля. Мотивы Стефано понятны – Рыбакина после периода конфронтации начала защищать его.

Во время расследования WTA Рыбакина сообщила нескольким людям из своего окружения, что её отношения с Вуковым стали личными и романтическими. В письме Арчер также отмечался этот момент. Там сказано о наличии доказательств того, что они останавливались в одном гостиничном номере в Мельбурне во время Australian Open – 2025 и «вовлечены в романтические отношения».

«Мне ясно, что отношения, которые Вуков создал с Рыбакиной, нездоровые. Свидетели описали их как токсичные», — сказано в письме Арчер.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вуков не ответил на многочисленные сообщения с просьбой прокомментировать инцидент в Нью-Йорке и расследование WTA. В текстовом сообщении, отправленном журналистам The Athletic в январе, он написал: «Я определённо никогда никого не оскорблял».

Рыбакина также не ответила на несколько запросов о комментариях, сделанных через её представителей. Во вторник, 18 февраля, на «тысячнике» в Дубае Елена вновь коснулась темы Вукова и дала понять, что недовольна вердиктом WTA и отсутствием поддержки коллег-теннисисток:

«Меня очень расстраивает итоговое решение. Никто не предложил мне никакой поддержки. Но, честно говоря, этого и не нужно. Есть пара игроков, с которыми я более близка. Но будет неправдой говорить, что у меня в туре есть очень близкие друзья – мы всё-таки соревнуемся друг с другом. Все окружены своими командами», – заявила Рыбакина.

The Athletic поговорил с несколькими людьми, вовлечёнными в расследование или проинформированными о нём, а также с людьми, имеющими личные и профессиональные отношения с Рыбакиной, Вуковым и её уже бывшим тренером Гораном Иванишевичем, нанятым на замену Стефано. Также издание пообщалось с теми, кто подавал жалобы на Вукова ранее, они пожелали остаться анонимными.

На «тысячнике» в Майами в 2022 году тренер другой теннисистки стал свидетелем того, что он описал как «отвратительную конфронтацию» между Вуковым и Рыбакиной. Это произошло на арене Hard Rock Stadium в зоне разминки за пределами главного корта. Тренер говорит, что видел, как Рыбакина выполняла упражнение на работу ног под наблюдением Вукова. Стефано при этом неоднократно подвергал сомнению её интеллект и спрашивал, как она не может понять простые инструкции. Тренер сказал, что не хотел бы, чтобы кто-то разговаривал с ним или его дочерью таким образом, и почувствовал себя обязанным подать жалобу. Он говорит, что пошёл в офис турнира и рассказал об инциденте официальному лицу. По его словам, официальное лицо дало ему электронное письмо Стива Саймона, нынешнего председателя WTA, который тогда был генеральным директором.

В электронном письме, которое тренер отправил Саймону в тот день, 23 марта 2022 года, он описал Вукова как рассерженного и говорящего близко к Рыбакиной, тыкающего пальцем ей в лицо. Он утверждал, что слышал, как Вуков сказал: «Ты не очень умная» и «Тебе понадобится 50 попыток, чтобы сделать это правильно». Саймон ответил через 15 минут, заявив, что проблема важна, и пообещав разобраться. Позже он спросил тренера, хочет ли тот получать обновления по этому вопросу или сохранить конфиденциальность. Специалист сказал, что предпочёл бы сохранить конфиденциальность. Этот тренер был одним из многих наставников и игроков, которые заметили, как агрессивно Вуков разговаривал с Рыбакиной во время тренировок и матчей.

Пэм Шрайвер, комментатор, многократная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде и тренер Донны Векич, заявила, что, когда она в 2022-м публично рассказала личную историю об отношениях со своим тренером Доном Кэнди в 1980-х, несколько тренеров и игроков начали подходить к ней с информацией о плохом поведении в современном туре. Имя, которое постоянно упоминалось, — Стефано Вуков. Ранее он работал в Pro-World Academy в Делрэй-Бич, штат Флорида, тренируя игроков WTA, включая Сачию Викери, Ренату Сарасуа и Ангелину Калинину. Журналисты The Athletic попытались связаться со всеми тремя теннисистками.

Мексиканка Сарасуа утверждает, что Вуков всегда относился к ней с уважением.

«Иногда я думаю, что тренеры становятся почти твоими братьями, ты проводишь с ними так много времени. Честно говоря, так грустно слышать о том, что произошло. Я не общалась с Вуковым после его ухода из моей команды», — сказала Сарасуа.

Калинина и Викери не ответили на сообщение представителей The Athletic.

На Australian Open — 2023, где Рыбакина вышла в финал через шесть месяцев после победы на Уимблдоне, поведение Вукова вновь вызвало общественную критику, в том числе и со стороны Шрайвер. Рыбакина проиграла в финале Арине Соболенко, а Пэм написала в соцсетях: «Я наблюдаю, как Рыбакина пытается выиграть свой второй турнир «Большого шлема» за семь месяцев. Надеюсь, что она найдёт тренера, который будет говорить и относиться к ней с уважением всегда, и никогда не согласится на что-то меньшее».

Елена Рыбакина на Australian Open — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В предыдущем матче Рыбакиной с Викторией Азаренко комментатор Eurosport Лора Робсон назвала «негативной» тренерскую работу Вукова на корте. В какой-то момент Стефано указал на свою голову после того, как Рыбакина не смогла подать на первый сет.

«Я не знаю, как она справляется со своим тренером», — сказала Робсон.

После турнира Рыбакина защищала Вукова от критики Шрайвер. В соцсетях она написала: «После отличного АО я увидела несколько тревожных комментариев в социальных сетях о поведении моего тренера Стефано Вукова. Я хочу прояснить любые неверные толкования. Стефано верил в меня много лет, раньше всех остальных. Мы вместе разработали стратегию того, как я могу добиться лучших результатов, и его метод до сих пор показывает мой успех на турнирах «Большого шлема». Он эмоциональный тренер, с большим знанием тенниса. В отличие от людей, которые делают такие комментарии, он прекрасно знает меня как человека и как спортсмена. Я никогда не приму тренера, который не уважает меня и всю нашу тяжёлую работу. Могу быть молчаливой на корте и в целом, но внутри меня живёт конкурентоспособная спортсменка, которая хочет добиться больших успехов, и Стефано очень помог мне в этом. Так что, пожалуйста, не обращайте внимания на любые фейковые новости об обратном».

В течение следующих полутора лет Рыбакина боролась с травмами и болезнями и снялась с ряда турниров, включая «тысячники» в Индиан-Уэллсе и Риме, а также Олимпиаду в Париже. На «Роллан Гаррос» в мае прошлого года Елена дала очень короткую пресс-конференцию, на которой отмахнулась от «простых вопросов» журналистов, позже рассказав, что она страдает бессонницей. В письме Арчер уточнялось, что «бросание мячей и крики» Вукова произошли во время тренировки на Уимблдоне в том же году. А затем было увольнение тренера перед US Open.

«Она просто сидит в своём гостиничном номере, совсем одна. Это действительно довольно грустно, раньше она не была такой», — сказал один из руководителей WTA, общавшийся с Рыбакиной примерно в то время, когда она рассталась с Вуковым.

Люди, которые были с Еленой на «тысячнике» в Цинциннати в середине августа, говорили, что она боролась с бессонницей перед этим турниром, и мало кто из её ближайшего окружения считал, что теннисистка готова играть. Но за несколько дней до начала соревнования Вуков сообщил остальной команде, что Рыбакина выйдет на корт. Сам Стефано не присутствовал в Цинциннати. Елена играла под руководством Ловро Зовко, хорвата, который тесно сотрудничал с Федерацией тенниса Казахстана, финансировавшей развитие спортсменки с 18 лет.

Елена Рыбакина на «тысячнике» в Цинциннати в 2024-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

По словам источников, бессонница Рыбакиной ещё больше усилилась в Цинциннати. Во время проигранного матча второго круга с Лейлой Фернандес она изо всех сил пыталась следить за тем, что вообще происходит вокруг, а Зовко неоднократно приходилось говорить ёй счет и куда подавать. Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США, не спав несколько дней, окружение высказывало обеспокоенность по поводу её внешнего вида и поведения.

В отчёте Арчер, информирующем Вукова о решении WTA, цитируется электронное письмо матери Рыбакиной Вукову, в котором она просит тренера своей дочери «больше не заставлять ее плакать». Расследование установило, что «психологическое насилие» Вукова над Рыбакиной и её физическое истощение иногда выливалось в заболевания теннисистки.

В течение нескольких месяцев друзья и семья были обеспокоены отношениями Елены с Вуковым, согласно многочисленным источникам из окружения теннисистки в то время. Они убедили Рыбакину, что она должна порвать с ним как с тренером. Рыбакина сообщила своим представителям, что готова к переменам, и попросила их сделать всё необходимое, чтобы держать Вукова подальше — аннулировать его номер в отеле и аккредитацию на турнир.

Вуков всё равно прибыл в Нью-Йорк. Он находился в отеле, бродил по вестибюлю, пытаясь найти способ поговорить с ней. При том что Рыбакина официально уволила его и сообщила остальной части своей команды, что он больше не является её тренером. Вуков отказался покидать отель, не поговорив с Рыбакиной. Он звонил ей на телефон более 100 раз и отправлял многочисленные текстовые сообщения. Затем один из представителей теннисистки пообщался с Стефано, сказав ему, что Рыбакина попросила обеспечить охрану, чтобы вывести его из отеля и держать подальше от неё. Вскоре после этого Вуков ушёл.

«Каким бы ни был ваш текущий статус, вы создали отношения зависимости, заставив игрока поверить, что с ней следует обращаться так, как вы обращались, и что без вашего присутствия она не сможет добиться успеха, хотя на самом деле это ваш успех зависит от неё», — говорится в письме Арчер, подводящем итоги расследования.

Несколько членов команды Рыбакиной ожидали, что она снимется с US Open. Однако Елена сказала, что хочет потренироваться. На корте она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы попробовать выступить. Она выиграла матч первого круга с Дестани Айавой в двух сетах. Два дня спустя, измученная и всё ещё страдающая от бессонницы, она решила сняться перед встречей с Джессикой Понше.

К тому времени должностные лица WTA были проинформированы о случае с Вуковым в отеле. Рыбакина публично заявила, что не подавала официальную жалобу на хорвата, но полученной ассоциацией информации было достаточно, чтобы организация самостоятельно начала расследование и временно отстранила его. Однако через несколько недель Стефано и Елена снова вышли на связь.

В письме Арчер отношения Рыбакиной и Вукова охарактеризованы как «зависимость». В соответствии с временным отстранением, полученным Вуковым в сентябре, он не должен был контактировать с Рыбакиной, но по мере продвижения расследования Елена неоднократно жаловалась должностным лицам тура на то, что они мешают ей назначить желаемого тренера. Она рассматривала возможность бойкота турниров, по словам людей, состоящих с ней в личных и профессиональных отношениях.

«Вмешательство Вукова может считаться давлением на игрока. Нет сомнений, что тренер влиял и продолжает влиять на чувства теннисистки относительно этого расследования и его результата», — пришла к выводу Арчер.

Источники, присутствовавшие на последних турнирах Рыбакиной и проинформированные о текущем расследовании, сообщили, что Елена и Вуков регулярно говорят о её матчах. Они делали это даже во время временного отстранения Стефано, хотя ему официально не разрешено тренировать её.

В декабре Вуков присутствовал на трибунах на одном из матчей Рыбакиной в рамках Всемирной теннисной лиги в Абу-Даби. Поскольку это выставочное соревнование не под эгидой WTA, Стефано формально не нарушил запрет. Но в январе Вуков вылетел в Мельбурн на Australian Open, хотя организатор Tennis Australia отказался выдать ему аккредитацию. Стефано остановился в гостиничном номере Рыбакиной и жил там до её поражения в четвёртом круге от будущей чемпионки Мэдисон Киз. Это нарушало условия его отстранения.

Официально тренером Елены был Горан Иванишевич, ранее выигравший девять турниров «Большого шлема» с Новаком Джоковичем. Перспективное партнёрство быстро распалось. На United Cup, проходившем в декабре и январе в Перте и Сиднее, Рыбакина регулярно общалась с Вуковым, а Иванишевич чувствовал себя ненужным, сообщили источники The Athletic. Горан не знал, что 1 января Елена опубликует сообщение о возвращении Вукова в свою команду.

Рыбакина общалась с Вуковым на протяжении всего времени, пока её тренировал Иванишевич, в том числе во время процесса найма, когда Горан думал, что будет единственным голосом в её команде. Рыбакина и Иванишевич вылетели из Перта в Сидней утром 2 января, чтобы обсудить своё партнёрство, после всего лишь трёх официальных матчей вместе.

На эмоциональной встрече Елена умоляла Горана остаться в её команде, расстроившись из-за возможности участия в первом турнире «Большого шлема» сезона-2025 без тренера.

Горан Иванишевич недолго был тренером Елены Рыбакиной Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Но теннисистка всё равно демонстрировала лояльность к Вукову. После поражения в полуфинале United Cup от второй ракетки мира Иги Швёнтек Рыбакина заявила на пресс-конференции: «Я недовольна комментариями, которые вижу, особенно от людей, которые находятся в туре. Это действующие тренеры, комментаторы. Не думаю, что это справедливо».

Это была отсылка на свежий пост Пэм Шрайвер с обвинениями Вукова в манипуляциях Рыбакиной.

Иванишевич поехал с Еленой в Мельбурн, но уже не горел желанием продолжать с ней работу. 21 января, на следующий день вылета Рыбакиной с AO, он прямо сказал ей об этом. У Горана был «пробный» контракт, поэтому он ушёл без каких-либо обязательств.

Через пять дней Вуков получил письмо с вердиктом WTA. Согласно условиям его 12-месячной дисквалификации, Стефано не имеет права регистрироваться в тренерской программе ассоциации. Если он не выполнит условия, есть возможность «постоянного лишения права на получение аккредитации на любых турнирах WTA», согласно письму Арчер.

Вукову запрещено останавливаться в отелях и гостиничных номерах для игроков на время этой дисквалификации. Вуков договорился с итальянцем Давиде Сангинетти, чтобы тот был замещающим тренером Рыбакиной во время своего отстранения, но продолжал работать с Еленой вне турниров.

«Стефано и я много общаемся, мы на одной волне», — сказал Сангинетти в интервью La Gazzetta dello Sport в начале февраля.

Запрет WTA не мешает Рыбакиной использовать Вукова в качестве своего агента, менеджера или кого-либо ещё, но только не тренера. Два источника, проинформированные об их рабочих отношениях, предположили, что Вуков может взять на себя представительство и управление деятельностью Рыбакиной во время отстранения. Хорват потенциально получит даже более широкую роль, чем раньше, хотя расследование установило, что он «культивировал отношения зависимости», из-за которых, как выяснилось, Рыбакина пришла к убеждению, что она не сможет добиться успеха без него.