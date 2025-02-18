Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика

Во вторник, 18 февраля, на мужском турнире серии ATP-500 в Дохе стартовали сразу четверо россиян. Свои матчи в этот игровой день провели Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв, а также Даниил Медведев и Карен Хачанов.

В этом году турнир получил повышение категории до ATP-500 и собрал сильный состав игроков из Карлоса Алькараса, Алекса де Минора, Новака Джоковича, Медведева, Рублёва и других.

При этом титул на текущей неделе в Дохе защищает другой россиянин – Карен Хачанов. В прошлом сезоне Карен в финале одолел Якуба Меншика. Но начать защиту трофея российскому игроку пришлось с очень непростого испытания.

Первым запуском сыграл Роман Сафиуллин (71). Он по воле жребия сразу попал на второго сеяного Алекса де Минора (8). Встретились теннисисты друг с другом впервые. В Дохе игроки тоже сыграли в первый раз.

При сложных погодных условиях прошёл сегодняшний игровой день: тяжёлые тучи, высокая вероятность дождя и – самое неприятное – ощутимый ветер.

Де Минору удалось сразу адаптироваться к погоде. Не слишком надёжной оказалась подача – в стартовой партии первой подачей австралиец попал только 47% мячей – но это не помешало Алексу доминировать в розыгрышах. Первый сет восьмой номер рейтинга забрал довольно быстро и уверенно – 6:1.

Во второй партии включился Сафиуллин. У Романа получалось втягивать де Минора в затяжные розыгрыши на задней и держать не слишком быстрый, немного притупляющий бдительность темп игры. Россиянин не дал Алексу подать на матч при счёте 5:4, но перевести игру в решающий сет он не смог.

Де Минор одержал победу за 1 час 38 минут и со счётом 6:1, 7:5. Во втором круге он сыграет с Ботиком ван де Зандсухлпом.

Вторым запуском сыграли Андрей Рублёв (10) и Александр Бублик (48). Для них этот поединок стал седьмым. До этого с комфортным преимуществом вёл Андрей – 4-2.

Прошлая встреча Рублёва и Бублика состоялась в Дубае в прошлом году и завершилась большим скандалом. Именно тогда россиянина дисквалифицировали за оскорбление линейного судьи.

В начале сегодняшнего матча оба игрока чувствовали себя уверенно, из-за чего явного лидера выявить было трудно. При счёте 3:4 на своей подаче Бублик отметился сразу тремя двойными и буквально подарил брейк Рублёву! Андрей таким презентом сразу воспользовался. Уверенно, меньше чем за полчаса, россиянин забрал стартовый сет – 6:3. Рублёв был активен, здорово передвигался и у сетки взял шесть розыгрышей из восьми.

Перед началом второго сета Бублик обратился то ли к трибунам, то ли к своему боксу и в своей фирменной манере сказал, что устал играть. Ни подача с руки, ни мощные удары не помогали Александру, и он сразу же позволил Рублёву сделать брейк. Правда, Бублик тут же забрал подачу Андрея, заставил его нервничать и стучать ракеткой по коленкам.

Рублёв вовремя взял себя в руки, продиктовал несколько розыгрышей на приёме, заставил Бублика ошибаться и вновь завоевал преимущество по счёту. Больше Андрей в этой встрече не переживал.

Всего за 1 час 10 минут Рублёв одержал победу – 6:3, 6:4. Активную и уверенную игру продемонстрировал Андрей, набрал 29 активно выигранных розыгрышей и 14 невынужденных ошибок. Во втором круге россиянин встретится с Нуну Боржешем.

На центральном корте в это время сыграли Даниил Медведев (6) и Карен Хачанов (21). Для россиян эта встреча стала восьмой, ранее с комфортным преимуществом в противостоянии вёл Медведев (5-2).

Последний поединок Даниила и Карена состоялся в прошлом году на грунтовом турнире в Монте-Карло. Тогда сильнее оказался Хачанов – 6:3, 7:5. При этом все встречи, которые состоялись на открытом харде, остались за Медведевым.

Оба игрока подошли к турниру в Дохе в не лучшей своей форме, но в первом же шестиминутном гейме на подаче Медведева завязали борьбу. Оба то пробивали навылет, то ошибались, однако никак не могли нащупать стабильную игру.

И всё же чуть активнее действовал Хачанов. В шестом гейме он заставил Медведева отыграть несколько брейк-пойнтов, и Даниил с этой задачей справился. Но повторить то же самое спустя пару геймов Медведев не смог. Карен сделал брейк и упускать это преимущество уже не захотел. Целый час теннисисты играли первую партию – 6:4.

После поражения Даниил по уже сложившейся традиции запустил ракетку в небо. За стартовый сет Медведев по виннерам и невынужденным набрал 15/22, в то время как Хачанов почти в два раза меньше – 8/12.

Даниил Медведев Фото: Marcel ter Bals/Getty Images

Вторая партия легче не стала: напротив, оказалась даже ещё более напряжённой. Начался второй сет быстрее первого, но уже спустя несколько геймов теннисисты вновь стали втягивать друг друга в затяжные перестрелки на задней, дёргать резаками к сетке и самим выбегать вперёд.

Второй сет оставил за собой Медведев – 7:5 – и справедливо исход встречи должен был решиться в третьей партии.

Перестал Карен выдерживать обмены ударами и позволил Даниилу на старте решающего сета сделать брейк. С ним-то Медведев и проследовал через всю партию.

Хачанова стал подводить форхенд: начали сыпаться слишком грубые ошибки и появился страх рисковать. Хотя на протяжении почти всей партии Карен был прекрасен в обороне и на контратаках. И всё же с третьей попытки эту встречу в свою пользу завершил Медведев – 4:6, 7:5, 6:3.

Теперь Хачанов потеряет в рейтинге минимум две позиции, а Медведев продолжить путь в Катаре и во втором круге сыграет с Зизу Бергсом.

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