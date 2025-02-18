Россиянки провалили второй круг Дубая. А матч Мирры Андреевой сорвал дождь

Во вторник, 18 февраля, на турнире WTA-1000 в Дубае проходили матчи второго круга. В расписание вмешался дождь, неожиданно накрывший Дубай в этот день. В некоторых встречах вынужденная пауза составила несколько часов, а четыре игры, в том числе матч Мирры Андреевой с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой, перенесли на среду, 19 февраля.

Как бы то ни было, утром погода ещё позволяла проводить матчи. В 1/16 финала вышли пять российских теннисисток, и одна из них играла первым запуском. Диана Шнайдер, посеянная под 11-м номером, вышла на корт с 35-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой. Шнайдер в первом круге обыграла Магдалену Френх (6:2, 6:2) а Носкова справилась с Юлией Путинцевой (6:2, 7:6 (7:5)).

На взрослом уровне Шнайдер и Носкова, которым сейчас по 20 лет, ранее не играли друг с другом. А в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос» 2021 года чешка одержала волевую победу — 1:6, 6:3, 6:3. Первая встреча теннисисток в WTA также завершилась победой Носковой.

В первом сете теннисистки продемонстрировали 100-процентную реализацию брейк-пойнтов: по два из двух. Шнайдер дважды выходила вперёд, но соперница дважды отыгрывалась. В последнем случае россиянка не подала на сет, ведя 5:3. На тай-брейке перевес также был у Дианы, однако она упустила все три сетбола, а вот Носкова реализовала первую же возможность выиграть партию — 7:6 (10:8) за 55 минут.

Во втором сете Шнайдер повела 3:0 с двумя брейками, но один из них Носкова сразу же отыграла, а после того, как счёт стал 4:3 в пользу Дианы, пошёл дождь, вынудивший на время прекратить матч. По возобновлении встречи Шнайдер удержала подачу, спаслась при этом с четырех брейк-пойнтов за два гейма и использовала первый же сетбол — 6:4 за 48 минут чистого времени.

Третью партию, которую также пришлось прерывать из-за дождя, Шнайдер начала с брейка. Однако Носкова в четвёртом гейме сделала ответный брейк, а в восьмом гейме снова взяла чужую подачу. Последние два гейма Диана отдала под ноль — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3 в пользу Носковой за 2 часа 17 минут чистого времени. За всю игру Линда исполнила целых 16 эйсов, хотя и двойных ошибок было много, девять. У Шнайдер соответствующие показатели — шесть и шесть.

25-я ракетка мира Людмила Самсонова провела матч с американкой Джессикой Пегулой (5). Самсонова в 1/32 финала победила Анастасию Павлюченкову, а Пегула, попавшая в первую восьмёрку сеяных, получила bye. Ранее Людмила четырежды встречалась с Джессикой, но выиграть ей удалось лишь однажды. А в финале «тысячника» в Монреале в 2023 году американка и вовсе разгромила россиянку со счётом 6:1, 6:0. Тот матч ознаменовался скандалом.

В первом сете Самсонова ничего не могла сделать на приёме, а на подаче упиралась, но так и не взяла ни одного гейма. До дождя теннисистки успели сыграть четыре гейма, а в пятом гейме было «больше» на подаче россиянки. По возобновлении игры через несколько часов Пегула с шестого брейк-пойнта дожала Людмилу в этом гейме, а потом подала на сет и повесила «баранку» — 6:0 за 39 минут чистого времени.

Во второй партии Самсонова сразу же отдала подачу, но в четвёртом гейме вернула брейк — 2:2. После 3:3 состоялся ещё один обмен брейками — 4:4. Концовку сета забрала Пегула, которая снова забрала подачу соперницы, после чего подала на матч — 6:0, 6:4 за 1 час 24 минуты чистого времени. Во втором сете процент попадания первой подачи у Самсоновой составил всего 38%, а на три эйса пришлись три двойные ошибки.

Анастасия Потапова, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, играла с 48-й ракеткой мира с Украины Даяной Ястремской. Потапова в первом круге с «баранкой» победила Беатрис Хаддад-Майю (6:3, 6:0), а Ястремская оказалась сильнее Магды Линетт (6:3, 7:5).

На взрослом уровне Анастасия играла с Даяной совсем недавно, в Брисбене в январе. Тогда россиянка победила со счётом 7:5, 6:4. Однако это была не первая их встреча. В финале юниорского Уимблдона-2016 Потапова одолела Ястремскую со счётом 6:4, 6:3, а в финале «60-тысячника» в Риме-2018 (это турнир ITF) Даяна не оставила шансов Анастасии — 6:1, 6:0.

В первом сете Ястремская играла лучше Потаповой. Украинка, не стеснявшаяся атаковать, во втором гейме забрала подачу соперницы, додавив её с третьего брейк-пойнта, и удержала отрыв до конца партии. У россиянки была лишь одна возможность сделать брейк, но в пятом гейме она не использовала двойной брейк-пойнт. Закончился сет вторым брейком от Ястремской — 6:2 за 33 минуты.

Во второй партии общий характер игры не изменился, несмотря на то что Ястремская первый гейм закончила двумя двойными ошибками подряд. Потапова не смогла удержать этот брейк — 1:1. В дальнейшем Анастасия регулярно сталкивалась с трудностями в своих геймах, а Даяна не имела серьёзных проблем на подаче. В шестом гейме Потапова ценой немалых усилий отыграла четыре брейк-пойнта, а в восьмом всё же позволила сопернице сделать ключевой брейк. В следующем гейме Ястремская подала на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 19 минут.

Вероника Кудерметова (Q), которая в первом круге одержала волевую победу над Екатериной Александровой (3:6, 6:4, 6:3), сражалась с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Счёт личных встреч был 3-2 в пользу Соболенко, при том что последние две встречи, состоявшиеся в Берлине в 2022 и 2023 годах, выиграла Кудерметова. Сегодня Вероника уступила.

Теннисистки только-только успели обменяться брейками, как опять пошёл дождь. К счастью, пауза на этот раз составила около 10 минут, так что игру не пришлось переносить. Кудерметовой понадобилось чуть больше времени, чтобы вернуться в матч. Вероника уступила следующие два гейма, причём свою подачу она отдала с 40:15. Счёт стал 3:1 в пользу Соболенко, и белоруска додержала этот перевес до конца партии. В пятом гейме, правда, Кудерметова имела три шанса сделать обратный брейк, но не использовала ни одного брейк-пойнта. Больше у неё не было возможностей, и партия осталась за Ариной. В восьмом гейме она не реализовала сетбол на приёме, но потом всё-таки подала на сет — 6:3 за 55 минут чистого времени.

Во втором сете Кудерметовой пришлось изрядно постараться, чтобы отыграть три брейк-пойнта, которые были у Соболенко в третьем гейме. После этого россиянка из-за проблем с левым бедром взяла медицинский перерыв.

Бедро затейпировали:

Медицинский перерыв Вероники Кудерметовой Фото: Кадр из трансляции

В седьмом гейме у Кудерметовой случился небольшой провал на подаче, и Соболенко повела с брейком. Однако Вероника смогла ответить обратным брейком, причём в обоих случаях теннисистки допускали двойную ошибку на брейк-пойнте. В концовке сильнее оказалась Арина. Имея брейк-пойнт в девятом гейме, она приняла навылет, а затем сама ушла с брейк-пойнта и со второго матчбола подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 50 минут чистого времени.

В третьем круге Соболенко сыграет либо с датчанкой Кларой Таусон, либо с украинкой Элиной Свитолиной.

В среду, 19 февраля, свой матч второго круга, как уже говорилось, проведёт Мирра Андреева. Также будут сыграны ещё три встречи второго круга, после чего состоятся все игры третьего круга. Это означает, что некоторым теннисисткам придётся сыграть два матча за день. Но это лишь в том случае, если не вмешается дождь.