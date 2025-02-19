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Реакция на поражение Новака Джоковича в первом круге турнира в Дохе: что сказал серб, Берреттини, болельщики, журналисты

«Величайший проигравший». Джокович в Дохе целился на 100-й титул, но надежды рухнули
Арина Полуянова
Новак Джокович
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Своими высказываниями Новак взбесил некоторых болельщиков ещё до начала турнира. И сербу досталось в ответ после неудачи в Катаре.

Третий сеяный турнира серии ATP-500 в Дохе завершил борьбу! Новак Джокович (7) в первом круге сенсационно уступил Маттео Берреттини (35) – 6:7 (4:7), 2:6. Или всё же это поражение было ожидаемым?

Поединок серба и итальянца сразу назвали одним из самых ярких и интригующих на старте турнира. Исход действительно мог оказаться любым: да, Новак четырежды обыгрывал своего соперника, но и Маттео приехал в Доху в более надёжной форме и с предсказуемой игрой.

Всё, в общем-то, и сложилось в пользу Берреттини. Итальянец впервые в карьере обыграл Джоковича и одержал долгожданную с 2023 года победу над игроком топ-10. Новак же впервые с Олимпиады-2016 проиграл в первом круге хардового турнира.

После матча серб объяснил своё поражение.

«Я не чувствовал ни боли, ни какого-либо дискомфорта. Просто меня победил более сильный игрок. Конечно, мой уровень был не таким, как я хотел. Я двигался не так хорошо, но у меня ничего не болело, так что моему поражению нет оправдания. Маттео провёл мастер-класс. Тактически он был безупречен и очень хорошо подавал. Это его заслуга», — приводит слова Джоковича L’Equipe.

Новак Джокович и Маттео Берреттини

Новак Джокович и Маттео Берреттини

Фото: Naushad/Imago/ТАСС

Свою победу сразу прокомментировал и итальянец.

«Это то, чего я хотел добиться уже долгое время. Я играл с ним на самых важных турнирах. Мне выпали честь и удовольствие играть с ним. Хотел сравниться с ним и выиграть один из тех матчей. Я очень много работал, чтобы вернуться сюда и быть на этом уровне. Я знал, что мой уровень высок. Мне просто нужны были такие матчи. Тяжёлая работа, которую проделал в последние месяцы, сегодня дала свои плоды. Я доволен своим выступлением. Мне понравилось проводить время на корте, и это самое главное», — сказал Берреттини в интервью на корте.

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Доха стала первым турниром, на котором Джокович сыграл после травмы. И даже несмотря на это, серб был настроен серьёзно.

«Надеюсь, я выиграю 100-й титул в Дохе. Я уже долго стремлюсь к этому. Всё случится тогда, когда придёт время. Слава богу, я знаю, что этот момент настанет. Узнаем, когда и где. С титулом турнира «Большого шлема» сложнее. Продолжаю верить, что могу его заработать. Я бы больше не играл, если бы считал, что не способен выступать на одном уровне с лучшими теннисистами в мире. Думаю, победой над Алькарасом [в Мельбурне] я показал, что всё ещё могу сражаться за главные трофеи», — приводит слова Джоковича Vijesti.

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Однако не все посочувствовали Джоковичу и его несбывшейся мечте о 100-м титуле. Всё дело в том, что на пресс-конференции перед стартом турнира Новак высказался о трёхмесячном отстранении Янника Синнера и заявил, что в кейсе итальянца имел место быть «фаворитизм».

Из-за этого фанаты Синнера завалили Джоковича оскорблениями и заявили, что Новаку следовало «сфокусироваться на матче» и теперь нужно выиграть титул в те три месяца, что будет отсутствовать Янник.

Хотя были и те, кто Новака всё же поддержал.

«Новак Джокович, возможно, величайший победитель в теннисе, но он очень легко может становиться и величайшим проигравшим. Он всегда откладывает в сторону всё, чтобы с улыбкой поздравить своего соперника с победой», — написал в социальных сетях журналист Скотт Барклай.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Naushad/Imago/ТАСС

Пока Джокович остаётся в Дохе, чтобы сыграть ещё один парный матч в дуэте с Фернандо Вердаско. Уже сегодня, 19 февраля, они сыграют четвертьфинал со вторыми сеяными Хелиоваара/Паттен.

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