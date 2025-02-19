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Дубай-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева победила Маркету Вондроушову

Мирра в Дубае выдала «баранку» чемпионке Уимблдона! Следующий матч — через несколько часов
Александр Насонов
Мирра повесила «баранку» чемпионке Уимблдона!
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Из-за дождя в предыдущий день Андреева вынуждена играть две встречи подряд.

Сегодня, 19 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае, ОАЭ, завершились матчи второго круга. Изначально планировалось, что все поединки этой стадии будут сыграны ещё во вторник. Однако дожди, обрушившиеся на Дубай, привели к тому, что четыре встречи перенесли на следующий день. В этот перечень попал матч 17-летней россиянки Мирры Андреевой, посеянной под 12-м номером. Её соперницей была чемпионка Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова, 39-я ракетка мира.

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В первом круге Андреева одержала убедительную победу над бывшей российской, а ныне армянской теннисисткой Элиной Аванесян. Мирра разгромила соперницу со счётом 6:2, 6:1 и превзошла достижение американки Кори Гауфф. Для Андреевой-младшей эта победа стала 18-й на турнирах WTA-1000 в возрасте до 18 лет. У Гауфф было 17 таких побед.

Вондроушова выиграла свой матч первого круга не менее уверенно. 6:2, 6:2 — с таким счётом чешская теннисистка победила бывшую пятую, а ныне 70-ю ракетку мира Каролин Гарсию, попавшую в сетку по уайлд-кард.

WTA-1000. Доха-2025. Турнирная сетка

Отчётная встреча Андреевой и Вондроушовой была уже не первой. В прошлом году теннисистки сыграли друг с другом на «тысячнике» в Мадриде, и в той встрече победила россиянка — 7:5, 6:1. Тот матч состоялся 28 апреля, а на следующий день Мирра отпраздновала 17-летие.

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Андреева не очень уверенно чувствовала себя в начале матча. Первый гейм она всё же забрала, несмотря на двойную ошибку, а вот в третьем Вондроушова добилась брейка. Россиянка допустила ещё одну двойную и дважды неудачно исполнила смэш, в том числе на брейк-пойнте. Но подтвердить брейк чешка не смогла. Мирра стала чуть резче играть на приёме, и Маркета не выдержала. На третьем брейк-пойнте чемпионка Уимблдона допустила двойную ошибку — 2:2.

В дальнейшем теннисистки забирали каждая свою подачу, несмотря на периодически проскакивавшие двойные. У Андреевой их накопилось шесть за партию — столько же, сколько у соперницы. Так продолжалось до счёта 4:4 включительно, а в девятом гейме Вондроушова благодаря нескольким приёмам навылет добилась брейка, отдав лишь одно очко. Однако подать на партию у Маркеты не получилось. 10-й гейм она начала с двух двойных ошибок, а на третьем брейк-пойнте допустила неточность — 5:5.

В 11-м гейме Андреева сама осложнила себе жизнь, сделав ещё две двойные, но отыграла оба брейк-пойнта. Следом Мирра нацелилась на брейк — и достигла желаемого, после того как Вондроушова на брейк-пойнте пробила в сетку. Первую партию, продолжавшуюся 54 минуты, россиянка выиграла со счётом 7:5.

Перед вторым сетом Вондроушовой понадобился медицинский перерыв — из-за проблем с запястьем и плечом. Похоже, повреждение оказалось достаточно серьёзным. Чешка вышла на вторую партию, но уверенности в её действиях не было. Маркета не брала даже сравнительно несложные мячи, лишь изредка выигрывая очки, и Андреева принялась забирать один гейм за другим. Тем не менее чешка не стала сниматься и доиграла до конца матч, который Мирра выиграла со счётом 7:5, 6:0 (всё закончилось очередной двойной от Маркеты).

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
Маркета Вондроушова
39
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следующий матч Андреевой состоится уже через несколько часов — всё из-за вчерашнего дождя, вынудившего перекраивать расписание. Соперницей россиянки станет победительница матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Питон Стирнс (США).

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Питон Стирнс
46
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
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