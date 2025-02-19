Матч российского теннисиста прервали из-за выстрелов, подъехал БТР. Как это было

C 17 по 23 февраля в столице Республики Конго Браззавиле проходит грунтовый «челленджер». Этот малозначимый по теннисным меркам турнир остался бы практически без внимания, не случись на нём вопиющий инцидент.

Матч между 1119-й ракеткой мира россиянином Иваном Денисовым и нидерландцем Гуем Ден Оуденом (341-й номер рейтинга АТР) прервали из-за выстрелов возле арены. Игроки не сразу не поняли, что произошло, но затем оперативно покинули корт вместе с официальными лицами. В кадр попал момент, как недалеко от арены проезжал БТР, заметны последствия применения дымовых шашек.

Вскоре матч возобновили. Ден Оуден победил со счётом 6:1, 6:3, прямо сейчас турнир продолжается в обычном режиме. Что же случилось в Браззавиле? Изначально в медиа появилось предположение о боевых действиях в стране, но ATP через несколько часов объяснила ситуацию.

«Мы подтверждаем, что сегодня матчи ​​на «челленджере» в Браззавиле были временно приостановлены из-за плановых учений в полицейской академии, находящейся недалеко от кортов. Приостановка длилась около 10 минут, после чего матчи возобновились без проблем», — говорится в заявлении ассоциации.

Иван Денисов, как никто другой, способен описать ощущения от случившегося.

«Честно, сначала даже не понял, что произошло, потому что был разгар матча, шла плотная борьба во втором сете. Сперва услышали просто хлопки, тогда даже не понял ничего, потому что у корта достаточно большая высокая бетонная стена, за которой не видно, что происходит. Единственное, что было слышно, что недалеко огромное количество людей, так как совсем рядом футбольный стадион, и, по всей видимости, проходил какой‑то матч. Я подумал, что просто идёт скопление фанатов либо до, либо после матча. И вот мы услышали эти звуки, похожие на выстрелы, на хлопки, и первая моя мысль: может быть, это просто футбольные фанаты жгут фаеры или взрывают петарды — то, что, условно говоря, не причиняет никакого вреда. Но потом звуки начали чуть отличаться.

Первые два звука были больше похожи на выстрелы, а дальше, видимо, распыляли какие‑то газовые баллоны — либо перцовые, либо дымовые шашки. Это вмешалась именно сама полиция. Достаточно быстро начал идти дым, мы оставались ещё на корте в это время. Даже по видео видно, что я абсолютно спокойно себя чувствовал, не ощущал никакой паники, потому что за стеной ничего не видно. Не было слышно никаких криков, исключительно хлопки. Когда уже дым начал доходить до кортов, непосредственно до нас, стало очень сложно дышать, начало драть горло, глаза заслезились, всю кожу начало очень сильно жечь. Потому мы достаточно быстро сами накинули полотенца на лица, чтобы можно было дышать, и просто добежали до первого здания.

Все разошлись по углам и не понимали, что происходит. Организаторы тоже вначале ничего не говорили. 15-20 минут мы просидели в полной тишине, в раздумьях, что происходит, после чего официальные лица турнира пригласили нас обратно на корт — и всё было нормально. Повторюсь, паники не чувствовал, так как не понимал, происходит что‑то опасное или нет. Казалось, ничего страшного не произошло — фанатский дебош, не более того. Ребята из Европы, из других стран, конечно, паниковали — было много криков, паники, бега. Многие не хотели выходить на корт. Я и мой соперник сразу вернулись, доиграли матч.

Я был спокоен, потому что просто не подозревал масштаба. Ушёл даже без телефона и сумки. Остальные были более настороженны. Первые 30 минут, как мы вернулись на корт, ещё все реагировали достаточно тревожно на всякие выхлопы, которые доносились. Но потом всё нормализовалось. Уже после этого я общался с официальными представителями турнира. Они сказали, что это просто незапланированные полицейские учения: якобы они пробуют какие‑то новые виды оружия в полевых условиях. И на видео как раз видно, что рядом была полицейская машина. Видимо, там недалеко есть какой‑то полицейский участок. Но за стеной на корте практически ничего не было видно.

Также после игры я посмотрел на видео и увидел, что, действительно, прозвучали два выстрела, после чего вмешалась полиция — использовали и дымовые шашки, чтобы разогнать народ. Было видно, что люди бегут, а потом появляется машина, очень похожая на БТР. В целом больше никаких проблем не было, ничего не происходило. Турнир возобновился и до сих пор идет. Сейчас пойду играть свой парный матч. Так что тут я могу рассказать только об официальной версии, которую нам донесли: несогласованные полицейские учения. Якобы полиция не знала, что турнир тут проходит, потому и произошла такая ситуация. Не знаю, насколько это правда. Мне сложно что‑то оценить», — сказал Денисов в интервью «Матч ТВ».

Игроки покидали корт впопыхах и оставили многие свои вещи. У Гуя Ден Оудена в период отсутствия на корте украли телефон. Ден Оуден получил доступ в интернет, сообщив об этом своим знакомым. Он также попросил их больше не писать на его личные страницы. Вероятно, нидерландец собирается завести новые.

У Гуя Ден Оудена украли телефон на турнире в Республике Конго Фото: Страница в соцсетях теннисиста

Для российского теннисиста всё обошлось. Одиночный матч Денисов проиграл, но в упомянутом парном вместе с поляком Яшей Шайрихом обыграл американца Диллона Бэклза и итальянца Гуэльфо Бальдовинетти (6:2, 6:4). Теперь россиянин и поляк сыграют в четвертьфинале с марокканцем Самиром Хамзой Регигом и алжирцем Яссином Смиеджем.

К счастью, инцидент с выстрелами действительно оказался обычными полицейскими учениями. Остаётся надеяться, что в следующий раз организаторы «челленджера» в Браззавиле будут уточнять у правоохранителей график их тренировок, чтобы подобных эксцессов больше не возникало. Хотя проведение турниров (пусть и низкорейтинговых) в не совсем благополучных странах Африки в принципе довольно сомнительная затея, над чем ATP стоит задуматься.