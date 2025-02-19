Мирра в 10-й раз вышла в 1/4 финала. 17-летняя россиянка впервые выиграла 2 матча за день

В среду, 19 февраля, на женском «тысячнике» в Дубае проходили матчи третьего круга. До этой стадии дошла лишь одна российская теннисистка, а именно 17-летняя Мирра Андреева, посеянная под 12-м номером. Из-за плохой погоды во вторник Андреева вынуждена была играть два поединка за день. Её встреча второго круга прошла первым запуском, и в ней Мирра смогла повесить «баранку» чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой — 7:5, 6:0. Таким образом, Мирра впервые в карьере провела два матча за один день в основной сетке одиночного разряда.

Впрочем, американка Питон Стирнс, соперница россиянки по матчу 1/8 финала, оказалась в таких же условиях. Даже, пожалуй, в худших, ведь Андреева свою встречу с Вондроушовой закончила на полтора часа раньше, чем Стирнс, которая одержала волевую победу над олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:4, 6:4). Год назад эти теннисистки также встретились в Дубае, только стадией раньше, в 1/16 финала. Тогда победила американка, которая в данный момент является 46-й ракеткой мира, — 6:2, 2:6, 6:1. А на «Ролан Гаррос» Мирра взяла убедительный реванш — 6:2, 6:1.

Питон Стирнс на турнире в Дубае в 2025 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Андреева, игравшая с тейпом на правом плече, с первого же гейма принялась рисковать в обменах, и эта тактика оправдалась. Россиянка сразу же сделала брейк, использовав третий брейк-пойнт, а во втором гейме ушла с брейк-пойнта и подтвердила преимущество — 2:0. Такое начало придало Мирре ещё больше уверенности. Больше никаких брейк-пойнтов у Стирнс не было — на первой подаче Андреева взяла 11 розыгрышей из 12. На приёме Мирра также выглядела солидно и позволила сопернице взять только один гейм. Американка боролась, но Андреева дважды дожимала её в затяжных геймах, в том числе в седьмом, в котором Мирра смогла принять на сет — 6:1 за 39 минут. 12 виннеров за партию против пяти у соперницы — даже такая статистика не в полной мере описывает перевес россиянки.

Во второй партии всё пошло по накатанной. Андреева взяла свой гейм, а затем сделала третий брейк подряд (с учётом первого сета). Россиянка могла и подтвердить его, однако в концовке внезапно допустила две двойные ошибки подряд и потеряла подачу. Но это был не более чем досадный эпизод. Мирра уже в четвёртом гейме сделала очередной брейк — 3:1. После этого игра Стирнс окончательно развалилась, и Андреева быстро довела дело до разгрома, реализовав второй матчбол в седьмом гейме, — 6:1, 6:1 за 1 час 12 минут.

В четвертьфинале «тысячника» в Дубае Андреева сразится с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Игой Швёнтек. Полька, посеянная под вторым номером, в 1/8 финала с «баранкой» обыграла украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 6:0. В 2024 году Швёнтек в Цинциннати одержала волевую победу над Миррой — 4:6, 6:3, 7:5. Пора брать реванш! Это будет 10-й четвертьфинал Андреевой в карьере и четвёртый — на «тысячнике».

Кроме того, уже сейчас известно, что Андреева побьёт личный рекорд в рейтинге WTA — в лайв-рейтинге она уже 12-я. В худшем случае Мирра по итогам турнира опустится на 13-ю строчку, однако и это будет её высшим достижением в классификации.

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Тяжелейший матч провела чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (6). Её соперницей была бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса. Рыбакина отдала первый сет, а на тай-брейке второй партии отыграла четыре матчбола, в том числе тройной. В третьем сете Елена не подала на матч при 5:4, а в 12-м гейме ушла с двойного матчбола. На тай-брейке у Бадосы почти не было шансов — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) за 2 часа 51 минуту.

Это будет уже 15-й четвертьфинал Рыбакиной с начала сезона-2024. По этому показателю она сравнялась с Игой Швёнтек и Ариной Соболенко. В четвертьфинале Елена сыграет с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. Американка русского происхождения повесила «баранку» (6:4, 6:0) Жасмин Паолини, прошлогодней чемпионке Дубая.

Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 20 февраля. Турнир WTA-1000 в Дубае завершится 22 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».