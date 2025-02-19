Медведев одержал 300-ю победу на харде. Россиянин за 56 минут разгромил бельгийца в Дохе

В среду, 19 февраля, на турнире ATP-500 в Дохе (Катар) стартовали поединки второго круга. Первым из российских теннисистов в этот игровой день на корт вышел 10-я ракетка мира Андрей Рублёв. В соперниках у него был представитель Португалии Нуну Боржеш, занимающий 39-е место в мужском мировом рейтинге.

Оба спортсмена успели провести в Дохе один матч. На старте турнира Рублёв оказался сильнее Александра Бублика со счётом 6:3, 6:4. Боржеш, в свою очередь, переиграл финна Отто Виртанена (7:6 (8:6), 6:3).

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андрея. Он выиграл у Нуну в конце прошлого сезона, в первом круге турнира ATP-500 в Базеле — 6:3, 6:2.

Первую партию очередного очного противостояния между теннисистами россиянин провёл очень уверенно. Олимпийский чемпион Токио в миксте в самом начале сета сумел сделать брейк и затем удерживал свою подачу. Андрей показывал очень качественный и чистый теннис и добился победы в партии со счётом 6:3. Семь раз из восьми Рублёв успешно ходил к сетке, а также показал замечательные цифры на подаче. Процент попадания первым мячом составил 81%. На первом мяче в стартовом сете наш соотечественник выиграл 16 (!) из 17 розыгрышей — 94%. Статистика: 14 — 4 по ударам навылет и ошибкам у Андрея, 5 — 7 — у Нуну.

Вторая партия также прошла под диктовку 10-й ракетки мира. В самом дебюте сета Рублёв оформил брейк и спокойно довёл начатое до итоговой победы в матче. 6:3, 6:4 — именно с таким счётом 27-летний россиянин обыграл своего противника. Андрей провёл лучший поединок в нынешнем сезоне. Наш именитый теннисист был очень спокоен. Он много и успешно играл справа, у него отлично получались обратные кроссы с форхенда, а подача почти весь матч летела так, как и хотел Рублёв. Примечательно, что Андрей не позволил португальцу заработать ни одного брейк-пойнта. Статистика противостояния: 27 — 12 по ударам навылет и ошибкам у Рублёва, 10 — 15 — у Боржеша. В четвертьфинале вторую ракетку России ждёт битва с австралийцем Алексом де Минором, которому он уступает по личным встречам (3-4).

За выход в четвертьфинал катарского «пятисотника» боролся и чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде Даниил Медведев. Его противником стал бельгиец Зизу Бергс, находящийся сейчас на 58-й позиции в рейтинге ATP. Отметим, что теннисисты никогда ранее не пересекались на корте.

Напомним, в своей первой игре на турнире Медведев одержал волевую победу над соотечественником Кареном Хачановым (4:6, 7:5, 6:3). Бергс же сломил сопротивление испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Исход стартового сета дебютного очного матча между игроками во многом предопределил третий гейм. Даниил в напряжённой борьбе с четвёртой попытки забрал чужую подачу. На решающем брейк-пойнте завязался плотный обмен ударами на задней линии, и в итоге Зизу попал слева в сетку. В седьмом гейме чемпион американского мэйджора сделал брейк под ноль, а затем подал на партию — 6:2 за 29 минут. Подача у россиянина работала отменно. Статистика по ударам навылет/невынужденным ошибкам такая: 7/5 у Медведева, 6/15 – у Бергса.

Во втором сете Даниил продолжал давить соперника и действовал великолепно. У Зизу на корте не получалось ничего. За всю партию представитель Бельгии сумел взять у нашего спортсмена лишь один (!) гейм. Таким образом, Медведев обыграл Бергса за 56 минут со счётом 6:2, 6:1 за 56 (!) минут. Статистика: 11/6 у Даниила по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/29 – у Зизу.

Эта победа стала для россиянина 300-й на харде. Далее шестая ракетка мира встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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