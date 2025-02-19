«Соревнования — это адреналин». Эмоциональный Медведев после выхода в 1/4 финала Дохи

Второй круг в Дохе Даниил Медведев провёл значительно лучше, чем первый. В стартовом матче на катарском «пятисотнике» лучший теннисист России играл с соотечественником Кареном Хачановым. И одержал тяжёлую волевую победу — 4:6, 7:5, 6:3. В поединке 1/8 финала с бельгийцем Зизу Бергсом Медведев затратил значительно меньше сил и нервов — 6:2, 6:1 всего за 57 минут. И, что очень важно, неплохо подавал, особенно если сравнивать с некоторыми предыдущими встречами.

Известно, что играть на харде Медведев любит больше всего. Сегодняшняя победа стала для него 300-й на этом покрытии.

Действующие игроки с 300 и более победами на харде

Новак Джокович (Сербия) — 716

Гаэль Монфис (Франция) — 386

Марин Чилич (Хорватия) — 366

Ришар Гаске (Франция) — 358

Стэн Вавринка (Швейцария) — 336

Григор Димитров (Болгария) — 312

Кей Нисикори (Япония) — 300

Даниил Медведев (Россия) — 300

И Медведев — единственный в этом списке, кому нет 30 лет.

Кроме того, россиянин пока вообще не уступает в столице Катара — шесть побед в шести матчах. Впервые Даниил выступил в Дохе в 2023 году — и сразу же взял титул, выиграв четыре встречи. Это был тот самый отрезок в карьере Медведева, когда он провёл пять финалов подряд, одержав в них четыре победы.

После выхода в нынешний четвертьфинал Медведева спросили, что сейчас для него самое приятное в его теннисной жизни. Даниил был предельно откровенен. «Соревнования. Соревнования — это «наркотик». Соревнования — это адреналин. Многое, что я делаю даже вне тенниса, — это соревнование. Иногда – видеоигры. Иногда – что-то поменьше. Иногда спорю с женой, кто прав.

Соревнования — это моя жизнь. Я люблю это. Трудно найти что-то ещё, когда у тебя двое детей и когда ты уже отыграл несколько лет. Соревнования — это самое важное для меня», — сказал он в интервью на корте.

«Я хотел показать тот же уровень, что и в конце матча с Кареном [Хачановым], — сегодня с этим всё было в порядке. Я доволен собой и двигаюсь вперёд», — приводит его слова Tennis.com.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

«Под полным контролем», — так отреагировали на победу Медведева в пресс-службе ATP. Однако иногда он не справляется с эмоциями. Почему так происходит? У Даниила есть объяснение. «Это немного похоже на биполярное расстройство, не так ли? Когда я на корте, я очень сосредоточен, и адреналин течёт рекой. Когда адреналина нет, я спокоен. Я не вижу причин злиться. Но на корте всё по-другому. Так было с самого детства, и я вижу это в своей дочери. Я работал с людьми, психологами… Может быть, это идёт из моего детства или что-то ещё. Но да, мы ещё не закончили воспитание дочери, иногда она ведёт себя, как я. Может, это генетика...» — цитирует его L'Equipe.

По словам Даниила, победа — единственное, что имеет значение в теннисном матче. «На корте я сражаюсь насмерть. Я играю, чтобы победить, чтобы быть конкурентоспособным. Единственное, что имеет значение, — победа в поединке.

Могут происходить вещи, которые заставляют тебя злиться. В данном случае я разозлился, потому что видел, что проиграю первый сет (в матче с Кареном Хачановым. — Прим. «Чемпионата»), и чувствовал, что играю плохо. Я попытался переключиться, но определённо не был спокоен. Но я очень быстро прихожу в себя. На корте требуется так много энергии, чтобы оставаться сосредоточенным. Однако сейчас я очень рад вернуться на корт к следующему матчу. Где мне снова придётся сосредоточиться...» — добавил он.

Соперником Медведева по четвертьфиналу будет Феликс Оже-Альяссим, 23-я ракетка мира. Канадский теннисист пропустил второй круг, поскольку Хамад Меджедович, победивший в первом круге Стефаноса Циципаса, травмировался по ходу встречи и не смог выйти на следующую игру.

Оже-Альяссим будет свежее, и в этом его преимущество. А преимущество Даниила в том, что в личных встречах с Феликсом у него 7-1. Хотя в последнем матче сильнее оказался как раз Оже-Альяссим, размочивший счёт на Олимпиаде-2024 в Париже — 6:3, 7:6 (7:5). Но то был грунт, а на харде у Медведева семь побед в семи встречах с канадцем.