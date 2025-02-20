Чемпионку ТБШ преследовал безумец. Она расплакалась прямо на корте в Дубае

Британская теннисистка Эмма Радукану сообщила о преследовании со стороны неизвестного мужчины в Дубае.

Радукану расплакалась в начале матча второго круга «тысячника» в ОАЭ с чешкой Каролиной Муховой. При счёте 0:2 Эмма подошла к судье на вышке и сообщила о сталкере на трибунах. В итоге британка проиграла — 6:7, 4:6.

WTA выпустила заявление, прояснив детали инцидента.

«В понедельник, 17 февраля, к Эмме Радукану в общественном месте подошёл мужчина, который демонстрировал «нездоровую обсессию». Этот же человек был опознан в первых рядах во время матча Эммы во вторник и впоследствии выдворен с территории турнира. Ему будет запрещено посещать турниры WTA до оценки угрозы. Безопасность игроков – наш приоритет. Мы помогаем турнирам внедрять самые эффективные протоколы безопасности для международных спортивных событий. WTA активно работает с Эммой и её командой, чтобы обеспечить безопасность и предоставить всю необходимую поддержку. Мы по-прежнему активно сотрудничаем с турнирами и их службами безопасности по всему миру, чтобы сохранять безопасную среду для всех игроков», — сказано в пресс-релизе ассоциации.

Эмма Радукану расплакалась из-за сталкера на турнире в Дубае Фото: Кадр из трансляции

Чемпионка US Open – 2021 Радукану сейчас переживает не лучший период в карьере. Эмма занимает 61-е место в рейтинге WTA. Вернуться как минимум в топ-50 пока не получается. Хотя организаторы крупных теннисных турниров делают ей шаги навстречу. Всё-таки Эмма после сенсационной победы в Нью-Йорке стала невероятно популярной и получает возьмизначные суммы за год вне корта. Сейчас на 22-летнюю теннисистку подписано 2,5 млн человек в соцсети. Почти столько же, сколько на первую ракетку мира Арину Соболенко (2,6 млн) и больше, чем на занимающую второе место Игу Швёнтек (1,9 млн). Не говоря уже об остальных представительницах тура, немногие из которых могут похвастаться 1 млн подписчиков.

В Дубае Радукану получила уайлд-кард третий раз подряд за месяц, ранее ей давали пропуск на «пятисотник» в Абу-Даби и «тысячник» в Дохе. В результате Эмме не пришлось тратить силы на квалификацию. Британка сразу попадала в основную сетку, но воспользоваться предоставленными возможностями не смогла. В Абу-Даби и Дохе Радукану вылетала в первом круге. В Дубае она дошла до второго, обыграв 29-ю ракетку мира Марию Саккари — 6:4, 6:2. Входящая в топ-20 Мухова изначально выглядела сложной соперницей для Эммы, но всё-таки какая-то надежда на сенсацию в исполнении британки присутствовала. Теннисистка отмечала, что ей очень нравятся условия в ОАЭ.

«Я очень рада выйти во второй круг. И мне очень нравится покрытие кортов. Я впервые провожу время в Дубае. Больше всего мне нравится, что всё открыто допоздна, а я настоящая сова. Так что я могу выйти на прогулку в 11 вечера – не знаю, умное это решение или нет» — сказала Радукану после победы над Саккари.

«Не переживай, здесь очень безопасно», — ответил ей журналист в конференц-зале.

Эмма Радукану на «тысячнике» в Дубае Фото: Christopher Pike/Getty Images

Оказалось, что с безопасностью в Дубае всё не так уж хорошо. Возможно, именно преследование безумца дезориентировало Эмму, после чего она не смогла наилучшим образом сыграть с Муховой.

В любом случае Радукану нужно постараться как можно быстрее забыть неприятный инцидент в ОАЭ. Сделать это не так уж просто, поскольку ранее Эмма сталкивалась со сталкингом.

В 2022 году мужчине по имени Амрит Магар суд запретил приближаться к Радукану и приговорил его к 200 часам общественных работ из-за того, что тот проявлял нездоровое внимание к теннисистке. Магар постоянно слонялся у дома Эммы в Южном Лондоне, а однажды даже перелез через забор и украл кроссовку её отца Иона, думая, что обувь принадлежит спортсменке. Злоумышленник оставлял возле дома различные подарки и открытки с признанием в любви к Радукану, которую совсем не тронули такие знаки внимания.

«С тех пор как всё это произошло, я чувствую себя жутко. ​​Мне очень тревожно, когда выхожу на улицу, особенно если одна. У меня будто отняли свободу. Я постоянно оглядываюсь. Боюсь, что это может повториться. Я не чувствую себя в безопасности в собственном доме», — признавалась Эмма.