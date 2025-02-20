Мирра не оставила шансов Швёнтек! Юная звезда – в первом полуфинале «тысячника» в карьере

Сегодня, 20 февраля, на турнире серии WTA-1000 в Дубае состоялись четвертьфинальные матчи. В одном из них приняла участие Мирра Андреева.

Сложным выдался для россиянки вчерашний игровой день: ей пришлось провести сразу две встречи. Сначала с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой. Мирре даже удалось оформить «баранку» чешке — 7:5, 6:0.

Через несколько часов Андреева снова вышла на корт, чтобы сыграть с Питон Стирнс. Для обеих девушек этот поединок стал вторым за день. С американкой Мирра тоже разобралась довольно быстро — 6:1, 6:1.

«Мне было, конечно, тяжело, особенно после первой игры. Было бы здорово отдохнуть, но я знала, что мне предстоит играть ещё, пыталась подготовить себя к этому, всегда оставаться в тонусе. Честно, это не очень хорошо, что пришлось сыграть два матча за день. Но с дождём ничего не поделать. Я играла отлично, мне понравилось качество. Очень довольна уровнем тенниса, который показала. Надеюсь, сохраню его на протяжении всего турнира», — сказала россиянка после насыщенного игрового дня.

Благодаря успешному выступлению в Дубае Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до четвертьфинала на четырёх турнирах серии WTA-1000.

А сегодня Мирре предстояло новое испытание — встреча со второй ракеткой мира Игой Швёнтек. Девушки только один раз играли друг с другом, на аналогичной стадии прошлогоднего «тысячника» в Цинциннати. Тогда победу одержала Ига, но для этого ей пришлось провести три непростых сета — 4:6, 6:3, 7:5.

Ига Швёнтек и Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Сегодняшнюю встречу обе девушки начали активно, никто не стал брать время, чтобы пристреляться и адаптироваться к игре друг друга. Обе мощно действовали на приёме, но эта активность порой провоцировала и ошибки.

Первой брейк сделала Андреева, и удалось ей это уже в третьем гейме! Она забрала подачу Швёнтек под ноль, а Ига немного в этом помогла и при 0:40 отметилась двойной.

Задача польки состояла в том, чтобы как можно скорее завершать розыгрыши, так как тактически в длительных обменах она уступала россиянке. При этом Ига была и не слишком мобильна: Мирре удавалось пробивать с такой скоростью и глубиной, что вторая ракетка мира и не бежала в сторону мяча.

В итоге Андреева взяла первый сет — 6:3. На приёме она действовала заметно эффективнее польки: Мирра, принимая вторую подачу соперницы, взяла 78% мячей. Ига же забрала лишь 27% розыгрышей.

Мирра Андреева Фото: Christopher Pike/Getty Images

Второй сет Швёнтек попробовала начать по тактике россиянки: сделала несколько приёмов навылет и заработала пару брейк-пойнтов, однако так и не смогла их реализовать. Мирра отстояла сложный стартовый гейм, но то же самое сделать на следующей своей подаче не сумела, и Ига мощным приёмом с бэкхенда сделала брейк. Однако чуть позже, в шестом гейме, Андреева забрала у соперницы преимущество и сравняла счёт.

Швёнтек в розыгрышах пыталась гнуть свою линию и как можно чаще выходить вперёд. Один нюанс: почти каждый раз она то сама отправляла мяч в аут, то просто провожала взглядом обводящие от Андреевой.

Коронным у Мирры сегодня стал удар справа – выбивающий, точный, раздражающий Швёнтек. Да и как же хороша была подача – за матч россиянка набрала 10 эйсов, а полька – ни одного. К концу второй партии Мирра повела ещё с одним брейком и с первой попытки завершила матч в свою пользу – 6:3, 6:3.

В полуфинале «тысячника» в Дубае, где Андреева стала самой молодой участницей этой стадии за всю историю турнира, она сыграет с победительницей встречи Елена Рыбакина – Софья Кенин.

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