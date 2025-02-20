«Я очень нервничала перед матчем». Признания Мирры после яркой победы над Швёнтек

Мирра Андреева продолжает в одиночку представлять российский теннис в Дубае. Кроме неё, ни одной россиянке не удалось выйти хотя бы в третий круг на «тысячнике» в ОАЭ. А Андреева-младшая уже пробилась в полуфинал. Соперница в четвертьфинале у неё была максимально сложная — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, ныне вторая ракетка мира.

Полгода назад Швёнтек и Андреева пересеклись на «тысячнике» в Цинциннати. Тогда это тоже был четвертьфинал, и полька одержала волевую победу — 4:6, 6:3, 7:5. Сегодня Мирра взяла в высшей степени убедительный реванш — 6:3, 6:3.

Сразу после матча интервьюер поздравила 17-летнюю россиянку с победой. «Большое спасибо! Честно говоря, я очень нервничала перед матчем. Мы играли в Цинциннати в прошлом году, был напряжённый матч. Я сказала себе, что хорошо играла и что просто нужно продолжать играть агрессивно. С болельщиками было непросто всё это… Но, думаю, за нас болели поровну. Многие меня поддерживали. Спасибо, что поддержали меня! Это много для меня значит. Надеюсь, вы придёте завтра посмотреть мой полуфинал», — сказала Андреева на корте.

Мирру спросили, что говорила ей тренер Кончита Мартинес. «Честно говоря, думаю, она не сказала мне ничего нового (смеётся)! Она сказала мне всё то, что я уже знаю — продолжать в том же духе. Потому что я играла хорошо. Она сказала мне, чтобы я искала свои удары, что не надо ничего менять, а продолжать играть так же. Честно говоря, это сложнее для меня — играть так же, чем что-то менять. У меня была чёткая цель на матч», — ответила она.

В заключение Андреева пригласила всех на полуфинал. «Это будет мой первый полуфинал на «тысячниках». Невероятно рада. В прошлом году я сыграла тут не лучшим образом, так что очень рада вернуться в Дубай, играть перед вами, ребята, наслаждаться атмосферой. Надеюсь оставаться здесь как можно дольше», — закончила она.

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Выйдя в полуфинал, Андреева установила несколько любопытных достижений. Она впервые вышла в 1/2 финала на «тысячнике». Мирра стала пятой теннисисткой, которой удалось обыграть и Швёнтек, и первую ракетку мира Арину Соболенко за последний год. (Андреева победила Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.) Ранее это достижение покорялось ещё одной россиянке Екатерине Александровой, американкам Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Кроме того, Мирра в возрасте 17 лет 297 дней стала самой молодой теннисисткой, одержавшей пять побед над игроками топ-10 рейтинга WTA, после Николь Вайдишовой (17 лет 273 дня) в 2007 году.

Всего этого не было бы без отличной игры Андреевой на ранних стадиях турнира. Из-за дождей, накрывших Дубай в начале недели, Мирре пришлось играть матчи второго и третьего кругов в один день. Но юная россиянка блестяще справилась с задачей. Чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову она обыграла с «баранкой» (7:5, 6:0) — всю вторую партию чешка провела с повреждением. А американку Питон Стирнс Мирра и вовсе разгромила — 6:1, 6:1.

«Мне было, конечно, тяжело, особенно после первой игры. Было бы здорово отдохнуть, но я знала, что мне предстоит играть ещё, пыталась подготовить себя к этому, всегда оставаться в тонусе.

Честно говоря, не очень хорошо, что пришлось сыграть два матча за день. Но с дождём ничего не поделать. Я играла отлично, мне понравилось качество. Очень довольна уровнем тенниса, который показала. Надеюсь, сохраню его на протяжении всего турнира», — говорила Андреева на пресс-конференции после победы над Стирнс.

Также журналисты спрашивали Мирру, собирается ли она играть в миксте на US Open. Недавно стало известно, что соревнования в этом виде на Открытом чемпионате США пройдут отдельно от всего турнира, несколькими днями ранее. По замыслу организаторов, это должно привлечь в сетку топовых одиночников.

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

В парном разряде Андреева успешно выступает с Дианой Шнайдер. На Олимпиаде-2024 они выиграли серебро, а в январе этого года забрали «пятисотник» в Брисбене. Один из журналистов спросил Мирру, думает ли она принять участие в смешанном парном разряде, и если да, то с кем, так как Энди Маррей, завершивший карьеру и ставший тренером Новака Джоковича, уже недоступен.

«Не думаю, что Энди будет играть (улыбается). Ну, не знаю. Вообще-то, я об этом ещё не думала. Но думаю, что это может быть забавно. Получить возможность сыграть с игроком ATP на одной половине корта — это здорово.

Мне, в принципе, всё равно с кем играть, буду ли я играть… Но, конечно, сыграть с Энди — это было бы мечтой. Если бы я спросила его, он бы сказал: «Мирра, ты с ума сошла, я не собираюсь играть». Не думаю, что он хочет этого. Не думаю, что у него вообще будет на это время. Но всё может случиться, так что… Да, я не знаю, буду ли я играть. Если буду, то точно получу массу удовольствия», — ответила россиянка.

Но сейчас главная задача — Дубай. В полуфинале Мирру ожидает ещё одна чемпионка ТБШ — либо победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, либо Софья Кенин, выигравшая AO-2020.