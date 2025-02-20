Рублёв дожал соперника с 8-го матчбола. Но русское дерби в Дохе сорвала простуда Медведева

Сегодня, 20 февраля, на турнире ATP-500 в Дохе, Катар, проходили четвертьфинальные поединки. Первым из российских теннисистов в этот игровой день на корт вышел 10-я ракетка мира Андрей Рублёв. В соперниках у него был австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмое место в рейтинге.

Оба спортсмена успели провести в Дохе по два матча. На старте турнира Рублёв оказался сильнее казахстанца Александра Бублика — 6:3, 6:4. Затем олимпийский чемпион Токио в миксте переиграл португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:4. Де Минор, в свою очередь, победил россиянина Романа Сафиуллина — 6:1, 7:5 и нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:4.

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Алекса (4-2 на харде). В прошлом году они играли дважды. Андрей победил в пяти сетах в 1/8 финала Australian Open, после чего австралиец взял реванш за домашнее поражение в четвертьфинале Роттердама.

В стартовой партии новой очной битвы Андрей смотрелся очень неплохо. Он играл глубоко, часто использовал свой коронный форхенд. У Рублёва очень прилично летела подача. Добавим, что россиянин четыре раза выходил к сетке и во всех случаях выигрывал розыгрыш. Отметим и высокий процент попадания первого мяча, а также 72% реализации. В итоге Андрей сделал в первом сете два брейка и забрал партию со счётом 6:1 за 34 минуты. Статистика: 9 — 8 по ударам навылет и ошибкам у Рублёва, 6 — 11 — у де Минора.

Но австралиец, известный своим бойцовским характером, даже и не думал сдаваться. Во втором сете Алекс прибавил в активности и довольно часто цеплялся на приёме. На своей подаче восьмая ракетка мира также сильно добавил, особенно на второй. Андрей, игравший идеально впереди в первой партии, в этом сете вышел вперёд лишь однажды и проиграл этот розыгрыш. Исход партии решил всего лишь один брейк, который в её середине оформил именно де Минор — 6:3 за 43 минуты. Статистика: 5 — 12 по ударам навылет и ошибкам у россиянина, 6 — 13 — у австралийца.

Решающий сет этой встречи получился очень драматичным и упорным. Рублёв взял чужую подачу в четвёртом гейме, вёл со счётом 5:2, и казалось, что он должен был спокойно доводить начатое до конца. Первый матчбол Рублёв заработал ещё в восьмом гейме на приёме. Розыгрыш состоял из очень долгого обмена на задней линии, в нём было около 20-25 ударов. Андрей забежал под правую руку, пробил по линии, вышел к сетке, сыграл по линии в противника, выполнил удар с лёта, однако де Алекса обвёл справа по линии. Затем россиянин вышел подавать на сет при счёте 5:3. В девятом гейме он имел лишь один матчбол. И снова зрители увидели невероятно долгий обмен на задней линии из 20 ударов, в котором первым дрогнул именно Рублёв, пробивший в сетку с бэкхенда. После этого де Минор окончательно вцепился за сет. В 10-м гейме он отыграл ещё три матчбола на своей подаче. В итоге спортсмены дошли до тай-брейка, который, естественно, получился очень интригующим. Россиянин упустил ещё два шанса, при этом сам отыграв так и оставшийся единственным матчбол соперника при счёте 5:6. И всё — восьмая попытка получилась удачной для Андрея. Он добился победы со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8) за 2 часа 39 минут.

Оппонент Андрея определялся в игре между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Чемпион US Open 2021 года вёл по личным встречам с разгромным перевесом — 7-1 (7-0 на харде). Впервые Даниил победил Феликса ещё в 2018 году на «Мастерсе» в Канаде, а последнюю победу одержал в прошлом году на АО. После этого Оже-Альяссим выиграл у Медведева на грунте на Олимпиаде в Париже.

Начало нового очного сражения проходило в равной борьбе. Теннисисты уверенно держали свои подачи. Однако при счёте 3:3 первым дрогнул именно Даниил. На втором брейк-пойнте он допустил двойную ошибку и отдал подачу — 4:3 в пользу канадца. После этого Медведев проиграл ещё два гейма подряд — 3:6. А затем первая ракетка России неожиданно снялся! Судья на вышке Мохамед Лайани объявил, что спортсмен принял такое решение из-за болезни. Вероятно, Даниила беспокоила простуда.

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