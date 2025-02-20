«Претендент на все крупнейшие титулы». Бурная реакция на громкую победу Мирры над Швёнтек

Мирре Андреевой всего 17, а порой кажется, что она уже лет пять выступает на высшем уровне. Россиянка одержала уже немало знаковых побед, и четвертьфинал Дубая занимает достойное место в этом списке — 6:3, 6:3 в матче с Игой Швёнтек. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» не взяла ни сета — часто ли вообще подобное с ней случается?

Любопытно, что перед матчем шансы теннисисток оценивались примерно как 33 на 67. Не в пользу Андреевой, да. Фаворитом она не была. Можно ли считать победу россиянки неожиданной? Пожалуй, можно. Но назвать её успех сенсацией уже не получается. Всё-таки 33% — это не 5% и не 10%. Вот насколько высоко котируется Мирра!

Что сказали участницы матча

Первая встреча Андреевой и Швёнтек состоялась полгода назад. В четвертьфинале Цинциннати полька была сильнее — 4:6, 6:3, 7:5. Мирра призналась, что изрядно нервничала перед новым матчем с грозной соперницей. «Честно говоря, я очень нервничала перед игрой. Мы играли в Цинциннати в прошлом году, был напряжённый матч», — сказала она на корте после игры.

А на послематчевой пресс-конференции Мирра рассказала о пользе работы с психологом. «Мне дали несколько новых советов по поводу того, как работать со своим внутренним гневом, что делать, когда я чувствую себя не очень хорошо, и как поддерживать свой уровень, когда чувствую себя хорошо, как оставаться собой. Например, когда счёт был 1:1, я подавала. Она сделала брейк — за счёт трёх виннеров на приёме. Я ничего не могла с этим поделать. Я просто должна была принять это.

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Я работаю над принятием того, когда что-то идёт не так, как я хочу. Там, на корте, я чувствовала, что счёт 1:3 (во втором сете. — Прим. «Чемпионата»), но я чувствую силу. Я чувствую, что рядом с соперницей. Я просто подумала: ладно, это займёт какое-то время, но я вернусь и постараюсь отыграться и выиграть второй сет», — рассказала спортсменка.

Швёнтек, со своей стороны, дала понять, что не в состоянии обыграть Андрееву, если играет хуже, чем нужно. «Я не была уверена, куда летит мой мяч. Я была не столь точна, как должна была быть. Мирра — хороший игрок. Я уже видела это, когда мы тренировались и когда играли в Цинциннати. Не похоже, что могу выиграть у неё, когда играю хуже», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Ига Швёнтек в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Как отреагировали в теннисном мире

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников похвалил Андрееву, а также высказал мнение, что теперь Швёнтек, которая в конце прошлого года угодила в допинг-скандал, будет проигрывать чаще. «Честно говоря, не столь удивлён сейчас поражениям Швёнтек. Вполне допускаю, что такие победы над ней мы будем видеть очень часто при происходящем с допинговыми делами. А Мирра — молодец. Естественно, такие победы придают уверенности», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко призвал не считать победу Андреевой над Швёнтек сенсацией. «Безусловно, победа над одной из лучших в туре запоминается и говорит о многом. Вместе с тем Мирра уже со своих первых больших турниров показала, что с её потенциалом называть каждую победу прорывом или сенсацией уже не имеет смысла. Теперь это скорее просто турнирная жизнь, в которой есть место таким важным и громким победам», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук сказал, что Швёнтек была обязана побеждать Андрееву, и объяснил, почему полька проиграла. «В какой-то степени результат неожиданный. Швёнтек — вторая ракетка мира и была обязана выигрывать. Но Мирра прогрессирует в своём мастерстве. Она стала мощнее, быстрее и опытнее. Играла на своём уровне. Прогресс продолжается. Психологический фактор сыграл со Швёнтек злую шутку — она понимала, что играет с восходящей звездой. Это оказывало на неё давление, которое вылилось в невынужденные ошибки», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Невынужденных ошибок у Иги действительно было много, целых 33. Даже 22 активно выигранных очка их не перекрывают. А вот у Мирры баланс оказался положительный: 18 виннеров и 13 невынужденных ошибок.

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отметила, что победа Андреевой над Швёнтек очень важна в свете дальнейших выступлений. «Андреева одержала отличную победу, которая очень значима для неё и её дальнейшего сезона. Ей нужно побольше таких побед над топовыми игроками.

Мирра показала великолепный, взрослый и мощный теннис. У Андреевой проходили удары по линии, и она держала концентрацию и собранность. Теперь всё зависит от того, кто выйдет против неё в полуфинале. Если будет Рыбакина, то это ещё один тест. Но победа над Швёнтек должна придать уверенности. На таком покрытии Мирра может обыграть любую», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

В соцсетях также не стеснялись осыпа́ть Мирру комплиментами.

«В 17 лет она уже является феноменальной спортсменкой. Она будет серьёзным претендентом на все крупнейшие титулы.

Вот это теннис от Мирры. Играет невероятно здорово. Она провела НЕВЕРОЯТНЫЙ матч и впервые победила Игу. Звёздная девушка. Она первая теннисистка, которая до достижения 18 лет победила Швёнтек. Единственная в своём роде. Ей 17 лет, а играет с уверенностью ветерана. Просто бесстрашная», — так оценили выступление Андреевой журналисты из The Tennis Letter.

«Mirra-vigliosa» — таким словом назвали теннисистку в SuperTennis TV. Игра слов: meravigliosa в переводе с итальянского означает «замечательная», «прекрасная», «потрясающая».

«Завораживающая Мирра!» — а это уже комментарий пресс-службы WTA.

«Андреева одержала первую победу над Швёнтек. Контраст на подаче был огромным, эйсы и лёгкие очки, в то время как Ига испытывала трудности в каждом гейме. Защита Мирры с помощью ударов, как в сквоше, и коротких слайсов заставляла Швёнтек чувствовать себя очень некомфортно», — разобрал матч журналист Дамиан Куст.

А журналист Крис Голдсмит потирает руки в ожидании интересных времён в женском теннисе. «Громкая победа россиянки, которая, похоже, может стать претенденткой на главные награды в 2025 году. Швёнтек далеко не непобедима. Соболенко далеко не непобедима. Интересные времена», — написал он в X.

Теперь Мирру Андрееву ожидает полуфинал. Там она сыграет с Еленой Рыбакиной, которая в четвертьфинале с Софьей Кенин 17 раз подала навылет и победила со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Матч 1/2 финала будет важен для Андреевой не только сам по себе, но и в разрезе положения в рейтинге WTA. Если Мирра выйдет в финал, то обеспечит себе как минимум 11-ю строчку и станет первой ракеткой России. В лайв-рейтинге Дарья Касаткина опережает 17-летнюю соотечественницу всего на шесть очков.