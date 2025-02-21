«Он стал жертвой проклятия». Острая реакция на внезапное снятие Медведева в Дохе

Шестая ракетка мира Даниил Медведев не доиграл четвертьфинальный матч «пятисотника» в Дохе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за болезни, уступив в первом сете со счётом 3:6.

Медведев в шестой раз в карьере снялся по ходу матча, но впервые с апреля 2024-го, когда он не смог доиграть встречу с Иржи Легечкой на «Мастерсе» в Мадриде (4:6, отказ). В октябре 2022-го Даниил также не закончил матч с Новаком Джоковичем в Астане, а предыдущий отказ случился за пять с половиной лет до этого на «Ролан Гаррос» по ходу четвёртого сета с Бенжаменом Бонзи.

Медведев не относится к числу подверженных травмам и часто снимающихся игроков. Поэтому его отказ в Дохе выглядел довольно неожиданным. В том числе для соперника россиянина Феликса Оже-Альяссима. Предыдущий круг Оже-Альяссим тоже прошёл на снятии соперника — серб Хамад Меджедович и вовсе не вышел на матч из-за травмы задней поверхности бедра.

«Мне казалось, Даниил играл нормально, но я не уверен. Не знаю, как он себя чувствует. Думаю, он объяснит это на своей послематчевой пресс-конференции. Однако с моей стороны казалось, что всё было вполне нормально. Я сделал брейк и удержал свою подачу. И он просто сказал судье, что не хочет пожимать нам руки, потому что ему плохо… Надеюсь, ничего страшного. Но, конечно, я был удивлён.

Пока что это странная неделя, потому что обычно, чтобы попасть в эту часть соревнований, нужно выиграть три матча. Я прошёл первый круг в конкурентной борьбе. И после этого отыграл лишь один сет, когда, по сути, должен был выиграть как минимум четыре. Не знаю, что и сказать, это странно. Всё неоднозначно: с одной стороны, я свеж, а с другой – нет ничего лучше, чем победить, завершить матч и почувствовать: «Хорошо, я заслужил это». В этот раз всё иначе», — приводит слова канадца пресс-служба ATP.

Феликс Оже-Альяссим удивился снятию Даниила Медведева с матча в Дохе Фото: кадр из трансляции

Чуть позже Медведев объяснил, почему не смог доиграть встречу с Оже-Альяссимом.

«К сожалению, у меня пищевое отравление. Очень разочарован тем, что закончил свой путь здесь, в Дохе, поскольку чувствую, что играл хорошо. С нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Теннисное сообщество с сожалением восприняло снятие Даниила.

«Не такую концовку матча хочется видеть», — отметил аккаунт Tennis Channel в соцсети.

«Как же не повезло Даниилу», — написал The Tennis Letter.

«А ведь он только разыгрался», — констатировал известный теннисный журналист Жозе Моргаду, который отметил, что Медведев рассчитывает восстановиться к «пятисотнику» в Дубае на следующей неделе.

Остаётся надеяться, что Медведев преодолеет последствия отравления и действительно восстановится к старту турнира в Дубае, где ему предстоит защищать очки за прошлогодний полуфинал.

Интересный момент подметил колумбийский теннисный журналист Франсиско Солис.

«Медведев стал жертвой так называемого «проклятия Феликса Оже-Альяссима», — написал Солис.

Журналист отсылает к прошлогоднему «Мастерсу» в Мадриде. Оже-Альяссим дошёл там до финала, а на его пути снялись сразу три соперника – Якуб Меншик (провёл семь геймов), Янник Синнер (не вышел на корт) и Иржи Легечка (сыграл шесть геймов).

К слову, соперником Феликса а в решающем матче Мадрида был россиянин Андрей Рублёв, на которого он сейчас вышел в полуфинале Дохи. В столице Испании лучшее функциональное состояние канадцу не помогло – Рублёв обыграл его в финале грунтового «Мастерса» — 4:6, 7:5, 7:5.

Сейчас у Оже-Альяссима тоже есть преимущество в свежести, поскольку он отыграл всего один сет за последние два дня, а Рублёв провёл сразу пять партий. Причём Андрей в четвертьфинале Дохи затратил 2 часа 42 минуты для прохода австралийца Алекса де Минора — 6:1, 3:6, 7:6, дожав соперника только с восьмого матчбола. Очень скоро узнаем, сможет ли более уставший Рублёв ещё раз в аналогичных условиях одолеть Феликса.