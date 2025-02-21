Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!

Сегодня, 21 февраля, на женском турнире серии WTA-1000 в Дубае прошли полуфинальные матчи. В первом из них приняла участие Мирра Андреева.

Юная россиянка здорово прошла по сетке, преодолев несколько трудностей: провела два матча за день (с Вондроушовой и Стирнс), а также переиграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек (6:3, 6:3). Теперь Мирре в её первом полуфинале «тысячника» предстояло побороться с ещё одной соперницей из первой десятки рейтинга.

За выход в финал Андреева (14) сразилась с Рыбакиной (7). На официальных турнирах девушки встречались лишь однажды — на турнире серии WTA-1000 в Пекине в 2023 году. Тогда победу в трёх сетах одержала Елена — 4:6, 6:4, 6:1. Ещё раз теннисистки пересеклись на выставочном турнире World Tennis League в сезоне-2024, и тогда сильнее оказалась россиянка – 6:2.

Рыбакина на этой неделе в Дубае провела на корте чуть меньше времени, чем Андреева, благодаря шестому номеру посева и прохождению первого круга без борьбы. Елена одолела Моюку Учижиму, Паулу Бадосу и Софью Кенин, а теперь приготовилась сражаться с 17-летней россиянкой.

Елена Рыбакина Фото: Christopher Pike/Getty Images

Сегодняшняя встреча началась стремительно: обе теннисистки старались завершать розыгрыши как можно быстрее, а на своих подачах не подпускали друг друга к борьбе. Первой до брейк-пойнта добралась Мирра в пятом гейме – и тут же его реализовала! Правда, сразу после этого россиянка чуть растеряла концентрацию, за несколько минут отметилась четырьмя двойными ошибками и отдала свою подачу Елене.

Но здорово Андреевой удавались приёмы навылет, и благодаря им она вновь сделала брейк. К концу сета Мирра смогла наладить подачу, при счёте 5:4, 30:30 не подарила Рыбакиной шансов и завершила партию в свою пользу.

В переходе Андреева получила несколько наставлений от своего тренера Кончиты Мартинес. Один из ключевых советов: «Оставайся спокойной и сфокусированной».

Но немного во второй партии Мирра всё же фокус растеряла, стала острее реагировать на ошибки и обращаться к своему боксу. Всё так же здорово проходил форхенд — и кроссом, и по линии. Но, увы, полетели и двойные. У Андреевой накопилось напряжение к концовке сета, когда при счёте 4:5 она не смогла отстоять свою подачу и позволила Рыбакиной перевести игру в решающую партию.

В перерыве Мирре нужно было разобраться с нахлынувшими эмоциями, однако сделать это ей, похоже, не удалось. В четвёртом гейме россиянка вновь занервничала и отдала свою подачу, но тут же попробовала перенаправить агрессию в игру и сделала обратный брейк! Даже во время спада Андреева не позволяла Рыбакиной расслабиться и окончательно перехватить инициативу.

Маятник качался то в сторону Мирры, то в сторону Лены. При счёте 4:3 на своей подаче Андреева уступала 0:40, но несколькими мощнейшими подачами (одна из них – со скоростью более 190 км/ч!) отыгралась и сохранила преимущество за собой.

Рыбакина была активна на задней, била глубоко и мощно, но часто была неточна. Андреевой в итоге всё же удалось справиться со своими эмоциями, отыграться с 1:3 в решающем сете и завершить матч в свою пользу – 6:4, 4:6, 6:3.

Мирра уже поднялась в лайв-рейтинге на 11-ю строчку и стала первой ракеткой России. В случае победы на турнире она войдёт в первую десятку. А Елена впервые в карьере потерпела поражение от несовершеннолетней соперницы!

Андреева стала самой юной финалисткой турнира серии WTA-1000. И в Дубае за титул сразится с датчанкой Кларой Таусон или чешкой Каролиной Муховой.