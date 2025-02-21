27-й финал в карьере! В Дохе Рублёв мучился с животом, но с 4-го матчбола дожал канадца

Сегодня, 21 февраля, на турнире ATP-500 в Дохе, Катар, проходили полуфинальные матчи. В финальную четвёрку попал и 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. В соперниках у него был канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 23-е место в мужском мировом рейтинге.

На старте турнира Рублёв оказался сильнее казахстанца Александра Бублика — 6:3, 6:4. Затем он переиграл португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:4. В четвертьфинале катарского «пятисотника» Андрей в трёх сетах сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора — 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Примечательно, что для победы над восьмой ракеткой мира нашему соотечественнику понадобилось целых восемь (!) матчболов. Противостояние с де Минором продолжалось 2 часа 39 минут. Отметим, что Рублёв впервые с августа 2024 года обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP.

Свою трудовую победу над непростым противником Андрей прокомментировал так.

«Почти 45 минут разделили мой первый матчбол и восьмой. Какими были эти 45 минут? Дело было не в этих 45 минутах… Не знаю. Когда у меня был первый матчбол, я действительно играл хорошо, всё делал верно, но он провёл нереальный розыгрыш. Точный удар с бэкхенда по линии. После этого я подумал: «В большинстве случаев после таких розыгрышей оппонент побеждает». Обычно такое становится поворотным моментом. Потом я начал зажиматься, стал более эмоциональным. У меня был ещё один матчбол, но мне немного не повезло. И когда я уступил подачу, сказал себе: «Ладно, плевать. Если проиграю, то хотя бы выложусь до конца». Потом у меня были матчболы при счёте 5:4, тяжело прокомментировать, что случилось», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Оже-Альяссим продвигался по турнирной сетке Дохи куда легче, чем Андрей. Единственный полноценный поединок Феликс провёл на старте, победив на тай-брейке решающей партии француза Кентена Алиса со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Затем серб Хамад Меджедович из-за травмы и вовсе не вышел на корт против канадца. А в четвертьфинале 23-я ракетка мира на отказе прошёл первую ракетку России Даниила Медведева. Чемпион US Open 2021 года проиграл стартовый сет со счётом 3:6 и принял решение отказаться от продолжения борьбы.

По личным встречам Рублёв вёл с большим преимуществом — 5-1 (3-1 на харде). В прошлом году Андрей одержал две волевые победы над Феликсом — 3:6, 7:6 (8:6), 7:5 в 1/8 финала Роттердама и 4:6, 7:5, 7:5 в финале «Мастерса» в Мадриде.

Первая партия новой очной битвы между теннисистами получилась очень сложной и долгой. В начале матча канадец играл чище, однако в концовке стал допускать ошибки. Игроки долгое время не могли даже зацепиться на приёме. Первые шансы оформить брейк возникли именно у россиянина. Но он не сумел воспользоваться своими шансами, при 5:4 упустив четыре сетбола. Оже-Альяссим сравнял счёт — 5:5. Однако через два гейма точная игра Рублёва в совокупности с ошибками соперника всё же дала долгожданный результат. При счёте 6:5 в свою пользу Андрей принял на сет, забрал его в итоге за 56 минут — 7:5. Добавим, что в первой партии россиянин очень неплохо подавал и действовал на задней линии. Россиянин сделал четыре эйса, а вот канадец подал навылет девять раз. Отметим, что оба спортсмена допустили одну двойную ошибку.

Андрей Рублёв Фото: NOUSHAD THEKKAYIL/EPA/ТАСС

Во втором сете Феликс стал действовать намного активнее. Он лучше подавал, а также выиграл оба мяча у сетки. На приёме Оже-Альяссим играл также довольно активно и выполнил намного больше ударов навылет. Примечательно, что для победы в этой партии 23-й ракетке мира хватило одного брейка, который он сделал в её начале. Рублёв заработал свой единственный брейк-пойнт в восьмом гейме, но его оппонент спокойно ушёл с опасного счёта благодаря эйсу. Таким образом, канадец выиграл сет со счётом 6:4. Статистика: 17 — 6 по ударам навылет и ошибкам у Феликса, 9 — 6 — у Андрея.

После проигранной партии Рублёв отправился в подтрибунное помещение. Было видно, что Андрей находился не в лучших физических кондициях. Уже в первом гейме решающего сета у него на подаче возникли проблемы. Россиянину пришлось отыгрывать брейк-пойнт — 1:0 в пользу Рублёва. А при счёте 2:1 в его пользу шанс взять чужую подачу появился уже у Андрея, но достать прекрасный перевод в высоком темпе Феликса справа кроссом он не сумел — 2:2. Теннисисты уверенно держали свои подачи, однако настораживал тот факт, что россиянин в перерывах между геймами отправлялся в подтрибунное помещение. К 27-летнему спортсмену выходил врач и давал таблетку. Рублёв держался за правую часть живота.

Продолжал держаться наш соотечественник и в матче. Андрей спокойно брал геймы на своей подаче, а вот его оппонент нервничал чуть больше. В 12-м гейме при счёте 30:30 Оже-Альяссим атаковал, но неточно перевёл справа по линии, и мяч полетел в коридор. Так Рублёв заработал свой первый матчбол. К сожалению, оставить за собой встречу у него не получилось. После долгого обмена на задней линии Андрей ошибся по ширине с форхенда. Феликс взял свой гейм и в итоге добрался до тай-брейка — 6:6. Однако его Рублёв провёл более уверенно, чем канадец. 7:5, 6:4, 7:6 (7:5) — именно с таким счётом Андрей одолел Феликса Оже-Альяссима за 2 часа 46 минут. На этот раз для победы россиянину понадобилось четыре матчбола. Таким образом, Рублёв вышел в 27-й финал в карьере – первый с августа 2024 года. Андрей сыграет в титульной встрече в Дохе в третий раз в своей карьере. В финале наш теннисист сразится с Иржи Легечкой или Джеком Дрейпером.

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