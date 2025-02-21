«Зрелость и самообладание поражают». Восторги по поводу игры Мирры не знают границ

Мирра Андреева не устаёт приятно поражать своей игрой. Не успели мы порадоваться яркой победе над Игой Швёнтек в четвертьфинале «тысячника» в Дубае, как Мирра покорила новую вершину. В полуфинале 17-летняя российская теннисистка схлестнулась с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной, уроженкой Москвы, выступающей под флагом Казахстана. Матч складывался непросто для Андреевой. Она выиграла первый сет, но проиграла вторую партию. В решающем сете Мирра уступала 1:3, но потом выиграла пять геймов подряд, сделав три брейка. И вышла в финал! 6:4, 4:6, 6:3 — с таким счётом закончилась эта напряжённая встреча.

Таким образом, Андреева, которой 18 лет исполнится только через два месяца с небольшим (29 апреля), установила сразу несколько достижений. Мирра стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. И самой молодой теннисисткой, которая на одном турнире победила трёх чемпионок турниров «Большого шлема», после Марии Шараповой на Уимблдоне-2004. Во втором круге Андреева обыграла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову, а уже потом последовали победы над Швёнтек и Рыбакиной.

Кроме того, в ближайший понедельник Андреева впервые в карьере станет как минимум 11-й ракеткой мира, а также первой ракеткой России, подвинув Дарью Касаткину.

Победив Рыбакину, Мирра поквиталась с ней за поражение в 1/8 финала Пекина-2023 (6:2, 4:6, 1:6). «В прошлый раз, когда мы играли, был действительно тяжёлый матч. У меня было много возможностей, но она меня «убила». В этот раз я просто пыталась смириться с тем, что всё идёт не так, как я хочу, продолжала верить, боролась за каждое очко. В конце концов всё получилось.

Когда я проигрывала 1:3 [в третьем сете], то подумала про себя: ну что ж, у меня был хороший задел… Но продолжала бороться и не беспокоилась о счёте», — сказала Андреева в интервью на корте.

На послематчевой пресс-конференции будущая первая ракетка России призналась, что не ожидала так далеко пройти по сетке в Дубае. Особенно на фоне неудачного выступления в Дохе, где Мирра покинула турнир уже после второго круга, уступив Ребекке Шрамковой (6:3, 3:6, 5:7).

«Честно говоря, после игры в Дохе и тяжёлого поражения во втором круге, где у меня было много возможностей, я просто чувствовала себя немного подавленной. Нет, не в депрессии. Но я думала: ну, может, в этот раз я не играла в свой лучший теннис, так что всё в порядке. В прошлом году я не очень хорошо играла на этих кортах в Дубае. Я подумала: ладно, неважно, просто буду играть, посмотрим.

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

В конце концов, когда не думаешь о том, что произойдёт, получается, что это один из лучших турниров в твоей карьере. Не знаю, парадокс это или что-то ещё. Но всё именно так», — цитирует её пресс-служба WTA.

По словам Мирры, после второго сета, который взяла Рыбакина, ей было непросто. «После второго сета было немного тяжело. Не думаю, что у меня были брейк-пойнты, но я чувствовала, что была очень близка к этому. У меня было несколько воспоминаний о нашем предыдущем матче в 2023 году. И я подумала: нет, это не повторится, Мирра, соберись.

Я отправилась в туалет. Старалась не торопиться. Пыталась думать, что мне делать. Пыталась что-то изменить. И просто продолжала верить в себя. Я говорила: ну что ж, я выиграла первый сет, была близка к этому во втором, но всё пошло не так, как я хотела, так что просто буду продолжать играть в свою игру. Просто продолжать вводить мяч в игру, бегать, бороться, делать всё, что в моих силах. В конце концов это как-то сработало. Я даже не знаю как», — добавила она.

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Как теннисный мир отреагировал на новую победу Андреевой

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова призналась, что сомневалась в способности Андреевой провести второй подряд матч на высоком уровне после победы над Швёнтек. «Мирра одержала классную победу. Я немного засомневалась, что Андреева сможет продолжать показывать такой же хороший и высокий уровень тенниса после победы над Швёнтек. Но она доказала и добилась победы в непростом матче. Рыбакина играла до конца — она не хотела проигрывать в этом матче, поэтому борьба была до последних розыгрышей.

Мне очень нравится, в каких физических кондициях находится Мирра, выигрывающая сложные мячи. Также мне нравится, что Андреева выходит и даёт сопротивление любым теннисисткам. Победы над такими соперницами говорят, что она уже взрослеет и начинает верить в свои силы. У Мирры появляются шансы выиграть этот турнир, а также она поднимается на первую строчку в российском рейтинге и станет 11-й в общем зачёте. Это замечательно для российского тенниса. Сезон только начался», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева порадовалась, что Андреева своей игрой покоряет сердца болельщиков. «Была на матче Андреевой и Рыбакиной, смотрела вживую. Мирра провела отличный матч. Первый сет она играла прекрасно, а во втором было видно, что появились негативные эмоции. Она очень часто смотрела на свою команду, где-то повезло Лене Рыбакиной, то мяч сетку зацепит, то ветер, то голубь пролетит.

Когда Андреева вернулась со счёта 1:3 в третьей партии, было приятно видеть невероятную атмосферу на матче. Очень много зрителей, болеющих за Мирру. Видно, насколько она покоряет сердца болельщиков и всех-всех», — такое мнение высказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко подчеркнул, что место Мирры в рейтинге отражает уровень её игры за последний год. «Получился драматичный и захватывающий матч Андреевой и Рыбакиной. Такие победы, когда возвращаешься в игру, уступая 1:3 в решающем сете, важнее легко выигранных матчей.

Место в классификации отражает уровень игры Мирры за последний год. Так что это просто производное от выигранных матчей», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Соцсети также взорвались восторгами в адрес Мирры. «Ей 17 лет. Уступала с брейком в третьем сете. Подряд победила Швёнтек и Рыбакину. Эта юная девушка просто нереальна. Нет слов. История», — отметили в The Tennis Letter.

«Какой талант!» — восхитились в Sky Sports Tennis.

Наиболее развёрнуто высказался итальянский журналист Марио Боккарди. «Мне очень нравится наблюдать за тем, как Мирра Андреева прибавляет от недели к неделе и с каждым днём становится всё лучше и лучше. Несмотря на то что ей всего 17 лет, она уже довольно давно регулярно играет в туре, поэтому мы можем наблюдать её развитие как игрока во всех аспектах — физическом, ментальном, техническом. Должен сказать, что она делает много удивительных вещей. Но больше всего в ней меня поражают её зрелость и самообладание», — написал он в X.

А приз за наилучший пост получает шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер. Он написал: «Никогда не недооценивайте 17-летних игроков… Молодец, Мирра!» Уж кто-кто, а Беккер знает, о чём говорит. Сам он в 17 лет выиграл Уимблдон — было это в далёком уже 1985 году.

В финале дубайского «тысячника» Мирра сразится с Кларой Таусон из Дании. До титула — один шаг. Самый важный.