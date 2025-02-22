Швёнтек пошутила, что хочет сделать Соболенко своим тренером. А Арина не боится?

Несколько месяцев назад мало кто мог представить, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович назначит своим тренером Энди Маррея – одного из своих главных соперников, который недавно завершил карьеру.

Но это случилось, причём сотрудничество Новака и Эндине не ограничилось одним лишь Australian Open и продлится как минимум до Уимблдона-2025.

Возможно ли нечто подобное в женском теннисе? Звёздные представительницы WTA-тура во время февральских турниров в Абу-Даби и Дубае ответили журналистам Arab News на вопрос, кто из соперниц мог бы их тренировать.

Ига Швёнтек: «Андреа Петкович уже не играет, но я слышала, что она очень хорошо разбирается в теннисе. Она мне всегда нравилась. Так что, думаю, мы бы поладили. И, может быть, Арина Соболенко. Она постарше и, возможно, раньше закончит играть в теннис. Было бы весело».

Ига Швёнтек и Арина Соболенко Фото: Dan Istitene/Getty Images

Каролин Гарсия: «Эшли Барти могла бы быть неплохим вариантом».

Паула Бадоса: «Я бы взяла Онс Жабер. Мы бы очень хорошо поладили. Она очень хорошо разбирается в теннисе, особенно с точки зрения эмоций. Я так рассуждаю, потому что мы играли пару. А в паре вы иногда тренируете друг друга – в какие-то моменты лучше играешь ты, в какие-то — она. Так что мы так уже делали, и нам обеим было комфортно. Поэтому я её и выбрала бы».

Эмма Радукану: «Я бы хотела, чтобы меня тренировала Онс Жабер – думаю, у неё удивительная энергия. Она очень заботливая и щедрая. Забавно, но у неё отличное чувство игры – очевидно, что она очень хороша в тактике. Может, когда-нибудь, Онс».

Белинда Бенчич: «Людмила Самсонова. Я хочу знать, что бы она сделала, чтобы я могла ее обыграть. Потому что сейчас я не могу (Белинда уступает Людмиле 1-5 по личным встречам. – Прим «Чемпионата»). Кажется, это мой главный соперник».

Кори Гауфф: «Барбора Крейчикова. Она понимает игру, очень умная и всегда смотрит матчи вживую. Думаю, она была бы отличным тренером».

Онс Жабер: «Знаю, что Паула [Бадоса] назвала меня, поэтому я теперь очень предвзята. Но, честно говоря, Паула очень много чего знает. Потому что возможность поговорить с игроками и узнать, что они, например, делают так, так и так, очень и очень помогает. Так что, может быть, я выбрала бы Паулу».

Джессика Пегула: «Хороший вопрос. Соперница, которая могла бы меня тренировать… Думаю, это немного иначе, потому что Новак Джокович уже достиг всего, чего можно было, поэтому, нанимая Энди Маррея, он просто хотел кого-то, с кем мог бы общаться и обмениваться всем. Очевидно, он искал кого-то, кто мог бы замотивировать его работать дальше. На самом деле, я никогда не побеждала Белинду Бенчич, так что, может быть, поработала бы с ней. У нас схожие проблемы, так что мы бы взяли тех, кто продолжает нас обыгрывать. Может, это сработает. Эшли Барти была бы хорошим выбором, но она завершила карьеру, так что, наверное, её нельзя считать. Но с точки зрения IQ она была бы удивительной. Так что, может, её. И потом Белинду, потому что уступаю ей 0-4».

Как видно, особой популярностью у теннисисток пользуется Онс Жабер. Спортсменку из Туниса хотели бы видеть в своей команде Эмма Радукану и Паула Бадоса. Сама Онс ответила Пауле взаимностью.

Онс Жабер и Паула Бадоса Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Эшли Барти тоже была упомянута дважды. Австралийка завершила карьеру в марте 2022 года. Летом 2023-го она родила сына Хейдена. Возвращаться на корт Барти вроде как не собирается, но ей всего 28 лет, так что совсем исключать такой вариант не стоит. Если камбэк Барти не суждено увидеть в качестве игрока, то стать тренером в какой-то момент она однозначно может. Особенно с учётом того, что Каролин Гарсия и Джессика Пегула (многие другие наверняка тоже) не против сделать её частью своей команды хоть сейчас.

Интересным выглядит ответ второй ракетки мира Иги Швёнтек, которая хотела бы, чтобы её потренировала лидер мирового рейтинга Арина Соболенко. Сама Арина в опросе не участвовала, но на слова Иги отреагировала.

«Я не уверена в этом. Возможно, из-за моего сумасшедшего опыта я могла бы помочь с ментальной частью игры. Но ещё раз, я не уверена в этом...» — написала Соболенко в социальных сетях.

23-летняя Швёнтек и 26-летняя Соболенко – лучшие теннисистки мира последних лет. На счету Иги пять побед на ТБШ, Арина взяла три мэйджора. Конечно, далеко не факт, что Соболенко когда-то станет тренером Швёнтек, но после ситуации с Джоковичем и Марреем исключать подобное на 100% не стоит.

Правда, Арине нужно быть готовой ко всякому. Ига не любит проигрывать и может проявить агрессию, Например, она довольно грубо проигнорировала и отмахнулась от своего действующего тренера Вима Фиссетта после поражения от Мирры Андреевой в четвертьфинале «тысячника» в Дубае.

Если серьёзно, то на корте Швёнтек и Соболенко являются принципиальными соперницами, но в последнее время они в некотором смысле сдружились. В конце прошлого года польская и белорусская теннисистки несколько раз тренировались вместе и просто снимали весёлое видео для соцсетей.

«Держим друг друга в напряжении», — подписала одно из занятий Соболенко.

«Тренировки с Игой? Было весело. Всё началось на Итоговом – я предложила снять TikTok. Подумала: «Ладно, спрошу и посмотрю, что будет». Подумала, что мы должны держаться вместе, веселиться и просто наслаждаться соперничеством, а не быть слишком серьезными по отношению друг к другу. Так что я спросила, и мы это сделали. С тех пор мы пару раз потренировались. Потом я тренировалась в зале после нашей тренировки на корте, и она сказала, что может присоединиться. Я такая: «Давай». Мы сняли это и выложили. И наши отношения становятся более спокойными. Она очень приятная, и было здорово познакомиться поближе», — более детально высказалась Арина на одной из пресс-конференций.

Арина Соболенко и Ига Швёнтек на тренировке Фото: из личного архива Арины Соболенко

История Новака Джоковича и Энди Маррея доказывает, что нет ничего невозможного. И в то же время задаёт тренд, что даже бывший принципиальный соперник после завершения карьеры может стать тренером теннисиста. Вполне возможно, кто-то в женском туре очень скоро последует примеру Новака и Энди, и упомянутый выше опрос будет выглядеть не таким уж шуточным.