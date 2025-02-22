«Я играю всё лучше и лучше». Откровенный Рублёв после выхода в финал Дохи

Андрей Рублёв стал первым российским теннисистом-одиночником, вышедшим в финал на уровне ATP в 2025 году. В полуфинале с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом пришлось играть все три сета. Задача осложнялась тем, что в решающей партии Рублёв мучился животом. Судьба путёвки в финал определилась лишь на тай-брейке. В нём не возникло бы необходимости, реализуй Рублёв матчбол на приёме в 12-м гейме. На тай-брейке россиянин имел тройной матчбол и чуть было не упустил и его, но всё же справился — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

«Потребовалось выложиться на полную. Сегодня было очень тяжело. Я чувствовал, что мало что могу сделать, если уж он так подаёт. Мне просто должно было очень повезти, чтобы сделать брейк… Он хорошо подавал, и я просто сказал: ладно, я не могу ничего сделать, он один из лучших подающих в туре. Я просто должен попытаться угадать и, когда у меня появится момент, просто сделать это. При счёте 6:5 у меня был матчбол, хорошая возможность, но я немного промахнулся. Но это случилось», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Оже-Альяссим действительно здорово подавал и наколотил 21 эйс. Рублёв же стал девятым игроком, который не менее 10 раз выходил в финал турнира ATP-500, если вести отсчёт с 2009 года. На этом уровне у Андрея пять титулов, причём один из них был завоёван в Дохе — в 2020-м. А в 2018-м россиянин проиграл в битве за трофей — его победил Гаэль Монфис.

Что думает Рублёв по поводу того, что он уже в третий раз вышел в финал в Дохе? «Это потрясающее чувство. Но в то же время что я могу сделать? Если этого не произойдёт, на следующей неделе у меня будет другой турнир, другая возможность. Я рад, что вернулся на свой уровень. Считаю, с каждой неделей я играю всё лучше и лучше, так что я совершенствуюсь. Даже если я не выиграю этот финал, я буду продолжать совершенствоваться», — говорит Андрей.

Не менее сложным — а может, и более — был для Рублёва четвертьфинал с Алексом де Минором, закончившийся со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу россиянина. В третьем сете Рублёв упустил пять матчболов, а на тай-брейке однажды сам спасся в аналогичной ситуации и дожал соперника с восьмого матчбола.

Главное во всём этом то, что Рублёв справился с эмоциями, наверняка бушевавшими внутри. Упустив преимущество 5:2 в третьем сете матча с де Минором, Андрей смеялся, запрокинув голову, а потом просто сидел с закрытыми глазами.

Андрей Рублёв Фото: Кадры из трансляции

Андрей Рублёв Фото: Кадры из трансляции

После матча Рублёв описал свои переживания. «Когда у меня был первый матчбол, я действительно играл хорошо, всё делал верно, но он провёл нереальный розыгрыш. Точный удар с бэкхенда по линии. После этого я подумал: в большинстве случаев после таких розыгрышей соперник побеждает, обычно такое становится поворотным моментом.

Потом я начал зажиматься, стал более эмоциональным. У меня был ещё один матчбол, но мне немного не повезло. И когда я упустил подачу, я сказал себе: ладно, плевать, если проиграю, то хотя бы выложусь до конца. Потом у меня были матчболы при счёте 5:4, тяжело прокомментировать, что случилось.

Я знаю это ощущение, у меня у самого были такие матчи. Внезапно отыгрываешь безумный матчбол, когда кажется, что встреча уже окончена, а потом всё меняется. Появляется сосредоточенность, спокойствие, которые очень помогают. А соперник начинает испытывать стресс. Я знаю, каково это, потому что сам бывал в таких ситуациях. И когда я проиграл подачу, я сказал себе: ладно, хотя бы просто борись до конца… Не знаю, хотелось ударить его (де Минора. — Прим. «Чемпионата»)», — говорил он на корте.

Перед турниром в Дохе россиянин признался, что теннис для него — вопрос жизни и смерти. При этом он считает, что такой подход к вещам необходимо изменить. «Меня воспитали так, что теннис придаёт смысл моей жизни. Вот почему порой маленькая деталь может приобретать такие масштабы, как будто от этого зависит моя жизнь.

Теннис — вопрос жизни или смерти? Да, и это именно то, что мне нужно изменить. Теннис и жизнь не имеют ничего общего друг с другом. Это просто спорт, которым я должен наслаждаться, моя жизнь от этого не зависит. У меня была жизнь до тенниса, у меня будет жизнь после него», — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.

А уже по ходу турнира Андрей, обладатель пышной шевелюры, заявил, что ради титула готов сбрить волосы. «Готов ли сбрить волосы ради победы здесь? Да, по сути, готов. Вообще пофиг на самом деле. Раньше не готов был бы ни за что. Сейчас вообще пофиг, отрастут», — сказал он в интервью BB Tennis.

В финале соперником Рублёва будет британец Джек Дрейпер. У Андрея 3-0 в личных встречах с ним. Надо бы сохранить этот ноль в графе поражений!