Мирра победила в финале «тысячника» в Дубае! 17-летняя россиянка ворвалась в топ-10

Сегодня, 22 февраля, в Дубае завершился турнир категории WTA-1000. В финале играли 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, посеянная под 12-м номером, и 22-летняя датчанка Клара Таусон, 38-я ракетка мира. За пять встреч, предшествовавших финалу, Андреева проиграла лишь один сет. И это при том, что её сетку никак нельзя было назвать лёгкой. Во втором круге Мирре досталась чемпионка Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова, в четвертьфинале — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек. А в 1/2 финала юная россиянка прошла чемпионку Уимблдона — 2022 Елену Рыбакину.

Что касается Таусон, то та, как ни странно, меньше всего проблем испытала в третьем круге, когда её соперницей была первая ракетка мира Арина Соболенко. Датчанка победила трёхкратную чемпионку мэйджоров со счётом 6:3, 6:2. А в полуфинале Клара в трёх партиях справилась с Каролиной Муховой — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Обе участницы решающего матча впервые играли в финале «тысячника». Андреева в третий раз сражалась за титул на уровне WTA. И если в Яссах-2024 Мирра победила Элину Аванесян — 5:7, 7:5, 4:0 (отказ), то в финале «пятисотника» в Нинбо потерпела поражение от Дарьи Касаткиной — 0:6, 6:4, 4:6.

Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Таусон же ранее играла в финалах только на уровне WTA-250. В предыдущих четырёх титульных матчах Клара одержала три победы, в том числе в Окленде-2025 (Наоми Осака выиграла первый сет 6:4 и снялась).

Андреева, общаясь с журналистами после выхода в финал, ещё не знала, кто будет её соперницей. «Я знаю, что Клара, сильно бьёт, мощно подаёт. Думаю, знаю, как играть с ней», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

Таусон сыграла свой полуфинал позже россиянки. Она рассказала, что посмотрела почти весь матч Андреевой с Рыбакиной. «Да, я смотрела почти весь матч. Это тоже была замечательная встреча. Думаю, у меня сейчас немного больше забиты ноги, чем у неё. С нетерпением жду этого матча — и надеюсь, что завтра буду в форме», — говорила Клара в интервью на корте.

Клара Таусон в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

В первом гейме, в котором подавала Таусон, теннисистки особо не рисковали, предпочитая обмениваться ударами на задней линии и дожидаясь ошибки от соперницы. У Андреевой, игравшей с затейпированным правым плечом, даже был брейк-пойнт, но она его не реализовала. Второй гейм, на подаче, Мирра провалила: после 15:30 последовали две двойные ошибки подряд, и датчанка добилась брейка. Впрочем, подтвердить его Клара не смогла. Здесь тоже не обошлось без двойной ошибки, а на брейк-пойнте Таусон не сумела ответить на агрессивный приём Андреевой. Сделав обратный брейк, россиянка затем взяла и свой гейм, отыграв двойной брейк-пойнт (главным образом благодаря подаче), — 2:2.

В следующих геймах теннисистки держали каждая свою подачу — без брейк-пойнтов, но не без проблем. Невынужденные ошибки порой проскакивали то у одной, то у другой; при этом Таусон передвигалась по корту хуже, чем Андреева — сказывалось то, что датчанка свой полуфинал закончила позже, чем россиянка. В девятом гейме это сыграло свою роль: Мирра здорово отработала на приёме и, сделав второй брейк, вышла подавать на партию. Но не смогла. Своими ошибками Андреева подарила сопернице двойной брейк-пойнт, один отыграла эйсом, а на втором Таусон дождалась неточности от россиянки и сравняла счёт — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк, на котором Мирра отдала лишь одно очко, да и то при 6:0. И выиграла первый сет — 7:6 (7:1) за 1 час. Таусон насчитали в полтора раза больше невынужденных, чем Мирре, — 21 против 14.

В первых геймах второй партии брейк-пойнтов не было. Первой на них вышла Андреева. В четвёртом гейме ей удалось зацепиться на приёме, и второй брейк-пойнт оказался решающим — 3:1. Проблемы Таусон в эти минуты стали ещё очевиднее: она держалась за поясницу, за бедро, после одного из розыгрышей даже присела ненадолго… Подтверждая брейк, Мирра столкнулась с необходимостью отыгрывать брейк-пойнты. В этом пятом гейме случались двойные ошибки, но были и эйсы; да и вообще россиянка действовала с позиции силы. Отыграв все три брейк-пойнта, Андреева подтвердила брейк — 4:1.

В шестом гейме Клара начала с 30:0, однако Мирра удачно зацепилась на приёме и со второго брейк-пойнта ещё раз забрала чужую подачу. Ошибки Таусон, частично вызванные не лучшим физическим состоянием, никуда не делись. После этого Андреева под ноль подала на титул, реализовав второй матчбол, — 7:6 (7:1), 6:1 за 1 час 47 минут. Выиграв финал, Мирра не смогла сдержать слёз.

Вот так Андреева завоевала первый титул в сезоне, второй — в карьере и первый — на уровне WTA-1000. Благодаря этой победе она поднимется на пять мест в рейтинге WTA и впервые в карьере станет девятой ракеткой мира. Это первый случай с 2017 года, когда в первую десятку попала 17-летняя теннисистка, — тогда это была Николь Вайдишова. В ближайший понедельник Мирра станет и первой ракеткой России — на вторую строчку в этом рейтинге опустится Дарья Касаткина. Таусон, несмотря на поражение в финале, поднимется на 15 строчек и станет 23-й ракеткой мира — тоже впервые в карьере.

Также Андреева стала пятой теннисисткой, выигравшей свой первый титул на уровне WTA-1000 именно в Дубае, — после Винус Уильямс (2009), Элины Свитолиной (2017), Барборы Крейчиковой (2023) и Жасмин Паолини (2024). Кроме того, Андреева как чемпионка заработала $ 597 тыс. призовых, а Таусон как финалистка — $ 351 801.