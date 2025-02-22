Рублёв снова покорил Доху! Это первый титул Андрея в сезоне и 17-й в карьере

Россиянин до этого никогда не завоевывал трофей в одном и том же месте.

Сегодня, 22 февраля, на турнире ATP-500 в Дохе (Катар) проходил финальный матч. В битве за титул сошлись 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и британец Джек Дрейпер, занимающий 16-е место в мировом рейтинге.

На старте турнира наш соотечественник оказался сильнее казахстанца Александра Бублика — 6:3, 6:4. Затем переиграл португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:4. В четвертьфинале катарского «пятисотника» Андрей в трёх сетах сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора — 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Для победы над восьмой ракеткой мира Рублёву понадобилось целых восемь (!) матчболов. Очередным испытанием для россиянина стал и полуфинальный поединок. И снова лишь на тай-брейке третьей партии Андрей сумел дожать противника — 7:5, 6:4, 7:6 (7:5) за 2 часа 46 минут. В этой игре отечественный спортсмен в итоге реализовал свой четвёртый матчбол.

На пресс-конференции после победы над де Минором Рублёв ответил на вопрос, не потеряет ли он уверенность перед финалом турнира в Дохе после 10 нереализованных матчболов в двух предыдущих противостояниях.

«Дело не в уверенности или в неуверенности в себе. Просто на этих матчболах мне немного не повезло. На первом матчболе с де Минором я всё сделал правильно, но он угадал и выиграл невероятный розыгрыш. Из 10 таких очков я выиграю девять.

То же самое с Оже-Альяссимом. На первом матчболе мы провели сумасшедшую перестрелку. Я немного промахнулся после удара справа, так что сегодня всё так, но в следующий раз, может быть, буду лучше реализовывать матчболы. Главное — я победил», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Выход Дрейпера в эту стадию стал крупной неожиданностью. В двух стартовых встречах на катарском «пятисотнике» британец смог порадовать своих поклонников, не отдав ни одной партии австралийцам Алексею Попырину — 6:2, 7:6 (7:4) и Кристоферу О'Коннеллу — 6:2, 6:1. Далее Джек одержал две волевые победы — над итальянцем Маттео Берреттини — 4:6, 6:4, 6:3 и чехом Иржи Легечкой — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3 соответственно. Таким образом, британский теннисист во второй раз в карьере пробился в финал турнира категории ATP-500.

Перед битвой с Рублёвым Дрейпер навешал комплиментов оппоненту.

«Я определённо стал другим с тех пор, как играл с ним в последний раз. В конце концов, он теннисист топ-10. Тот, кого я очень уважаю. Тот, кто входит в топ-10 уже много лет. Он собирается выйти на корт и сыграть невероятно хорошо. Видел, как он выступал здесь на этой неделе. Так что буду готов. С нетерпением жду матча и того, что будет дальше», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва (2-0 на харде). Он выиграл в 2022 году на «Мастерсах» в Мадриде и в Вашингтоне, а в 2023-м победил на US Open.

Первый сет получился очень равным и напряжённым. Партия проходила без особых шансов на приёме для кого-либо из спортсменов. Казалось, логичным завершением сета будет тай-брейк, однако Андрей в самой концовке активизировался. В 12-м гейме он сумел добраться до тройного сетбола. Двумя подачами Джек отыграл два из них, а вот на третьем Рублёв выполнил потрясающий обводящий удар и оставил партию за собой — 7:5 за 40 минут. Статистика: 9 — 6 по ударам навылет и ошибкам у британца, 11 — 9 — у россиянина. Добавим, что Дрейпер не выиграл ни одного очка у сетки — 0/4, а вот его соперник имеет куда лучший показатель — 4/6.

Андрей Рублёв Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

На старте сета у обоих теннисистов были шансы на приёме. Однако и Андрей, и Джек не реализовали двойные брейк-пойнты. Далее игроки уверенно держали свои подачи. При этом напряжение в матче возрастало. Качество тенниса было уже не таким высоким. На этот раз в концовке партии сыграл неудачно Рублёв. Он допустил несколько неточностей в 11-м гейме на своей подаче. Таким образом, Дрейпер сделал важнейший брейк, а затем уверенно подал на сет — 7:5. Статистика: 11 — 19 по ударам навылет и ошибкам у британца, 10 — 20 — у Андрея. Раздосадованный Рублёв даже швырнул ракетку, в очередной раз не справившись с нервами.

Удивительно, но в третьей партии никакой борьбы не получилось. Дрейпер уже устал физически, в его игре было очень много ошибок и срывов, когда он не попадал по мячу центром ракетки. Рублёв быстро повёл со счётом 5:0 и даже мог повесить «баранку» Джеку. Однако британец избежал её — 5:1 в пользу россиянина. Седьмой гейм решающего сета Андрей взял под ноль, а вместе с ним и матч. 7:5, 5:7, 6:1 — именно с таким счётом Рублёв одолел противника за 2 часа 6 минут. Статистика встречи: 27 — 35 по ударам навылет и ошибкам у Джека, 34 — 30 — у нашего спортсмена. Таким образом, россиянин завоевал седьмой титул в карьере – и первый с мая 2024 года. Со следующей недели Рублёв вернётся на девятую строчку рейтинга ATP. Также Андрей впервые дважды победил на одном турнире (предыдущая победа была в 2020 году).