«Будущая многократная чемпионка ТБШ». Реакция на первый большой титул Мирры

Мирра Андреева в очередной раз удивила мир. 17-летняя россиянка выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае. В том, что Андреева-младшая одержала победу в финале, как раз нет ничего неожиданного. В поединке с Кларой Таусон Мирра с небольшим перевесом считалась фаворитом. Но её путь на турнире — это нечто грандиозное.

Во втором круге Андреевой предстояло играть с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. Чешка не избежала «баранки» — 7:5, 6:0 в пользу россиянки. Дальше — больше: четвертьфинал с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек Мирра выиграла без потери сета — 6:3, 6:3. В полуфинале с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной пришлось играть все три партии — 6:4, 4:6, 6:3. После таких громких побед проигрывать в финале было бы даже не то чтобы обидно, а попросту непонятно. В первом сете Клара Таусон уступила лишь на тай-брейке, а вот во второй партии у Андреевой было явное преимущество — 7:6 (7:1), 6:1.

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников признался, что победа Андреевой на «тысячнике» приятно удивила его. «Замечательная победа! Результат удивил с хорошей стороны. Мы все искренне рады за Мирру! Болели и переживали за неё. Приятно порадовала нас», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что теперь Андреева может нацеливаться на первое место в рейтинге WTA. «Порадовала нас Мирра! Но победа была ожидаемой. Предыдущая серия давала повод для уверенности и надежды. Мирра оправдала надежды. Она сумела чётко сыграть и переиграть соперницу по всем показателям. Мирра продолжает совершенствоваться. Ей надо войти в пятёрку, а потом уже занять первую строчку — явных лидеров сейчас там нет. Мирре надо претендовать на эту роль», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева в финале Дубая-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко увидел закономерность в титуле россиянки. «Мирра провела все матчи на высочайшем уровне, одолев по ходу всех сегодняшних лидеров. Мирра с самого начала карьеры считалась одной из претенденток на успех в самом ближайшем будущем, при этом у неё прекрасная профессиональная команда специалистов и менеджеров, так что подобный успех закономерен», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

А олимпийская чемпионка Рио-2016 в паре Елена Веснина восхитилась тем, как Андреева преодолевала трудности по ходу турнира. «Победа Мирры на турнире в Дубае заслуженная. Я восхищена тем, как она этот турнир провела. Было очень непросто, было несколько матчей в один день: дожди, остановки и переносы. Но она справилась с этим. Как будто ей не 17 лет, а она уже достаточно опытная теннисистка, которая находится в туре не менее 10 лет.

Это очень крутая победа! Мне кажется, турнир в Дубае является знаковым в карьере очень многих теннисисток. Именно с него начинаются подъём и выход на какой-то особенный уровень. Этот турнир всегда котировался в WTA и был с сильнейшим составом. В этом году также играли абсолютно все девочки из топ-10. Мирра после этой победы сама войдёт в топ-10 рейтинга WTA — это большое достижение! Сейчас виден её прогресс — как она прибавляет от турнира к турниру», — рассказала Веснина в интервью «Чемпионату».

В соцсети X Андреева также собрала массу восторженных отзывов.

«17 лет. Самая молодая победительница Дубая. Победила трёх чемпионок ТБШ. Один из наиболее впечатляющих путей к титулу в истории. Она прибыла. Встречайте новоиспечённую девятую ракетку мира. Огромное достижение для 17-летней девушки», — отметили в The Tennis Letter.

«Мирра — чудо. Феноменальная девушка стала самой молодой чемпионкой WTA-1000», — напомнила пресс-служба WTA.

«Mirra-culous. 17 лет — и она сияет. Мирра Андреева творит историю», — таким словом описали россиянку в Tennis Channel. Игра слов: miraculous в переводе с английского — «чудесная», «удивительная».

«Её первый титул на WTA-1000. И есть такое чувство, что не последний», — предположили в Tennis Updates.

Мирра Андреева в финале Дубая-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

«Топ-10 к концу сезона? Сейчас только февраль, а Мирра Андреева уже выполнила цель на 2025-й», — подметили в Sky Sports Tennis.

«Хороший день для Мирры и Андрея!» — так отреагировал шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер. Имеется в виду Андрей Рублёв, который в этот же день выиграл «пятисотник» в Дохе.

«Тяжело представить себе будущее, в котором она не является многократной чемпионкой ТБШ», — такой прогноз сделал журналист Стив Тигнор.

«Суперзвезда. Топ-10 и чемпионка WTA-1000 в 17 лет. Это был лишь вопрос времени», — согласился с этим журналист Жозе Моргаду.

«Невозможно не задаться вопросом, насколько большим был бы ажиотаж вокруг Мирры Андреевой, если бы она была из другой страны», — вопрошает журналист Бен Ротенберг.

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