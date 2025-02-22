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Мирра Андреева сделала записи в блокнот и читала их во время финала тысячника в Дубае с Кларой Таусон

Секретный блокнот Мирры. Что юная россиянка говорила себе во время финала
Михаил Георгиев
Секретный блокнот Мирры Андреевой
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Андреева переняла традицию у легендарных сестёр Уильямс и взяла крупный титул в Дубае.

17-летняя Мирра Андреева произвела фурор на «тысячнике» в Дубае. По ходу турнира Мирра выбила трёх чемпионок турниров «Большого шлема» — Маркету Вондроушову, Игу Швёнтек, Елену Рыбакину, а в финале не оставила шансов Кларе Таусон — 7:6, 6:1.

Андреева теперь является самой молодой чемпионкой «тысячника» в истории. Юная россиянка также впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA, став девятой ракеткой мира.

«Это невероятно. Я поставила цель – войти в топ-10 до конца года. Сейчас только февраль, а я уже её выполнила. Я невероятно счастлива. Я ужасно нервничала, поэтому были и невынужденные, и двойные. Рада, что удалось справиться с давлением. Я старалась играть розыгрыш за розыгрышем. Просто делать свою работу и не думать ни о чём другом. Это было тяжело. В первом сете мне немного повезло. Раньше об этом я могла только мечтать, а сейчас эта мечта осуществилась. У меня нет слов», — сказала Мирра в интервью на корте.

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Будущее Андреевой выглядит чрезвычайно ярким. Она демонстрирует невероятно качественную для своего возраста игру, а также перенимает некоторые чемпионские традиции. В трансляцию финального матча попал кадр с блокнотом Мирры. По записям становится ясно, что она тонко чувствует спортивные аспекты и обдумывает всё перед игрой.

«Ты всё можешь! У тебя всё получится! Я в тебя верю!»

«Играй больше через лево, она больше играет кроссами».

«Не любит двигаться, но может шарахнуть и попасть».

«Не обращай внимания на её иногда хорошие удары».

«Как следует просчитай всё перед тем, как тебе снесёт крышу».

«Умно. Хитро. Агрессивно».

Записки Мирры Андреевой с финала «тысячника» в Дубае

Записки Мирры Андреевой с финала «тысячника» в Дубае

Фото: Кадр из трансляции

В первом сете Андреева испытывала определённые трудности, дожав Таусон только на тай-брейке. Перед второй партией она села перечитать записи в блокноте, после чего вообще не оставила сопернице шансов на корте.

В своё время аналогичные записи в блокноте делали легендарные сестры Уильямс. Серена выиграла 23 турнира «Большого шлема», Винус – семь. Андреева идёт по такой же чемпионской траектории. Да, ещё рано прогнозировать, сколько крупных трофеев возьмёт Мирра, но неоспоримо одно – юная россиянка ворвалась в теннисную элиту и не собирается останавливаться на одном лишь «тысячнике» в Дубае.

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