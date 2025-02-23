«Такое чувство, что у меня уже есть всё». Счастливая Мирра — чемпионка «тысячника» в Дубае

После финала в Дубае Мирра Андреева светилась счастьем. И немудрено, ведь выиграть турнир категории WTA-1000 мало кто способен в принципе. Казалось бы, разве можно было помыслить о поражении, после того как Андреева выбила из сетки Маркету Вондроушову, Игу Швёнтек и Елену Рыбакину, у которых на троих семь титулов на ТБШ? Но финал — это всегда вещь в себе. Победив Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1, Мирра не сдержала слёз.

Мирра Андреева в финале Дубая-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Сразу после финала 17-летняя россиянка порадовалась, что уже достигла цели, которую изначально ставила перед собой на сезон, — попасть в первую десятку мирового рейтинга. «Это невероятно. Я поставила перед собой цель войти в топ-10 к концу года. Сейчас только февраль, а я уже достигла её. Это что-то невероятное для меня. Я чертовски нервничала, поэтому были и невынужденные ошибки, и двойные. Рада, что удалось справиться с давлением. Очень довольна тем, как играла сегодня. Возможно, я стала умнее на корте. Почувствовала уверенность в себе в этом году», — сказала она в интервью на корте.

В финале у Мирры не все мячи летели туда, куда надо, особенно в первом сете. Да иначе и быть не может — кто же в состоянии отыграть матч без единой ошибки?

«Давление? Я старалась об этом не думать и играть розыгрыш за розыгрышем. Терпеть, несмотря на ошибки. Просто делать свою работу и не думать ни о чем другом. Это было тяжело. В первом сете мне немного повезло. Раньше я об этом могла только мечтать, а сейчас эта мечта осуществилась. У меня нет слов», — сказала юная спортсменка.

В своей речи Андреева поблагодарила своего тренера Кончиту Мартинес, чемпионку Уимблдона-1994.

«Безусловно, спасибо моей команде и семье за поддержку, они всегда на моей стороне. Я знаю, что со мной порой нелегко. Я могу быть раздражённой, а через пять минут — счастливой. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом. Спасибо Кончите. Я знаю, что могу быть занозой в заднице», — призналась Мирра.

И похвалила саму себя за психологическую стойкость: «В последнюю очередь хочу поблагодарить себя. Знаю, с чем мне пришлось столкнуться, поэтому хочу поблагодарить себя за то, что всегда в себя верила, за то, что никогда не сдавалась и всегда справлялась с давлением. Сегодня было нелегко, но я решила выложиться на 100%, так что благодарю себя».

Чуть позже состоялась пресс-конференция, на которой Мирра шутливо посетовала на то, что не может выпить шампанского, так как 18 лет ей исполнится только через два с лишним месяца (29 апреля). «Да, конечно, это замечательное чувство. Я мечтала о пресс-конференции с трофеем рядом с собой, и вот наконец-то это случилось (улыбается). Но я видела, как победители пьют бокал шампанского. Жаль, что мне ещё 17. Скоро мне исполнится 18, в конце апреля. Надеюсь, мне удастся выиграть ещё один турнир, и там я выпью свой первый бокал шампанского на пресс-конференции», — сказала теннисистка.

Мирра Андреева в финале Дубая-2025 Фото: ALI HAIDER/AP Photo/ТАСС

По словам Мирры, выиграв первый сет, она почувствовала уверенность. «Когда мне удалось выиграть первый сет, я почувствовала: так, это, кажется, один из первых случаев, когда я действительно веду в счёте. Это придало мне немного уверенности. Я промазала несколько ударов — таких, на которых обычно не промахиваюсь. Но если что-то идёт не так, как ты хочешь, то забудь об этом, играй одно очко за другим», — говорит россиянка.

Также Андрееву спросили, как она планирует распорядиться призовыми в размере $ 597 тыс., причитающимися за титул в Дубае. «Я даже не знаю, чего хочу. Сейчас думаю об этом, и мне кажется, что у меня есть всё, чего я когда-либо хотела. Я выиграла турнир. Выиграла его. Я уже достигла своей цели, которую поставила перед собой к концу года. Моя семья путешествует вместе со мной. У меня отличная команда. Я не знаю, что ещё мне нужно. Чувствую себя счастливой, и мне кажется, что это всё, что мне нужно», — ответила спортсменка.

А ещё Андреева вспомнила мотивирующие слова знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса, которые тот произнёс в одном из интервью. «Я слушала много интервью Леброна Джеймса, и он сказал, что легко быть уверенным в себе и играть хорошо, когда всё идёт своим чередом. Но что делает тебя чемпионом — это когда ты выкладываешься по полной, когда не чувствуешь себя на высоте. Именно это я и пыталась сделать сегодня», — философствует Мирра.

Поскольку цель попасть в топ-10 достигнута, Андреева поставила перед собой новую цель — попасть в первую пятёрку.

«Входишь в топ-10 — и чем выше ты в рейтинге, тем медленнее и дольше будешь подниматься ещё выше. Думаю, войти в первую пятёрку будет сложно. Это именно та цель, которую я ставлю перед собой, — попасть в топ-5 к концу года. Мне очень интересно, смогу ли её достичь», — сказала теннисистка.