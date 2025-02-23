Андреев день. Мирра и Рублёв — творцы главных пока побед России в 2025-м

После тяжелого для российских теннисистов старта сезона наконец-то мы все можем праздновать. 22 февраля принесло нам «золотой» дубль в Дубае и Дохе. Главные герои — Мирра Андреева и Андрей Рублев. И самое прекрасное в их победах то, насколько разные это успехи и насколько одинаково прекрасные одновременно.

Мирра в Дубае взяла свой первый «тысячник» до своего 18-летия и уже влетела в историю. Она самая молодая чемпионка турниров WTA-1000 за всю их историю (формат был введён в 2009-м). В Дубае до этого в возрасте до 18 лет побеждал только один человек — Рафа Надаль. К тому же по ходу турнира Андреева обыграла трёх чемпионок «Большого шлема» (Швёнтек, Рыбакину и Вондроушову), что не удавалось никому в женском туре со времён победы Марии Шараповой на Итоговом в 2004-м.

Мирра — девушка, которая уже два года живет с авансами, что в будущем она станет одной из величайших, и пока всё складывается наилучшим образом. Её окружают правильные люди, с ней работает отличный тренер — Кончита Мартинес, а сама Андреева становится психологически устойчивее и, кажется, наконец-то научилась справляться со своими демонами расстройства, которые до этого турнира частенько прорывались на корт. Страшно подумать, что ждёт Андрееву дальше, но это будет увлекательное приключение.

Что же касается Андрея Рублёва, то о нём надо говорить совсем в другой плоскости. Победа в Дохе, по ощущениям, запустила цикл для «нового» Рублёва: спокойного, умеющего не рассыпаться на молекулы после неудач, не бьющего себя по коленкам и уверенного в своей игре теннисиста. Рублёв по пути к титулу прошёл через невероятный матч с Алексом де Минором, по ходу которого упустил семь матчболов и не подал на матч. Прошлая версия Андрея Рублёва сгорела бы моментально до пепла и отдала бы матч в следующих розыгрышах. Но Рублёв преодолел себя. В Дохе он научился верить в свой теннис. Это именно то, чего ему не хватало.

Теннисный сезон только раскачивается, впереди у нас много поводов для грусти и, уверен, радости. Болейте за наших игроков, потому что в этой прекрасной игре всё меняется очень быстро.