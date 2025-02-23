Россиянка в Дубае взяла первый крупный титул под руководством Кончиты Мартинес. И это только начало.

«С ней я стала более смелой». Кто привёл юную Мирру к невиданному в истории тенниса успеху

17-летняя россиянка Мирра Андреева обыграла датчанку Клару Таусон (7:6, 6:1) в финале «тысячника» в Дубае. Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории, победившей на турнире категории WTA-1000. Мирра также впервые поднялась в топ-10 мирового рейтинга и теперь является девятой ракеткой мира.

Андреева добилась выдающегося успеха в столь раннем возрасте. Немалую роль в этом сыграла её тренер испанка Кончита Мартинес. Что о ней нужно знать?

52-летняя Мартинес – бывшая теннисистка. Она была второй ракеткой мира и выиграла 33 титула WTA в одиночном разряде. Самая значимая победа испанки состоялась на Уимблдоне в 1994 году. Ещё дважды Кончита выходила в финал турниров «Большого шлема» — на Australian Open – 1998 и на «Ролан Гаррос» — 2000. В 2020 году её включили в Зал славы тенниса.

Мартинес завершила игровую карьеру в 2006-м, а в межсезонье-2007 приступила к тренерской деятельности. Её первой подопечной стала Шахар Пеер, испанка также работала с Жаннет Гусаровой, Ренне Стаббс, Каролиной Плишковой, Гарбинье Мугурусой и Мари Боузковой. В разное время Кончита была капитаном женской и мужской сборных Испании.

Гарбинье Мугуруса и Кончита Мартинес после победы на Уимблдоне Фото: Karwai Tang/Getty Images

Наибольшего тренерского успеха Мартинес добилась с соотечественницей Гарбинье Мугурусой, в том числе помогла ей выиграть Уимблдон-2017 и Итоговый чемпионат WTA – 2021. Также Гарбинье под руководством Кончиты взяла «тысячник» в Дубае в 2021-м. Интересное совпадение – тогда на своём пути Мугуруса выбила польку Игу Швёнтек, как и Мирра Андреева в этом году.

Но вернёмся к началу сотрудничества Кончиты и Мирры. В апреле 2024 года на тот момент 16-летняя Мирра Андреева на турнире в Руане сообщила, что работает с Кончитой Мартинес. Ранее Андреева тренировалась под руководством Жана-Рене Лиснара и Кирилла Крюкова. Через месяц испытательный срок Мартинес закончился, после чего она стала постоянным тренером перспективной россиянки. Результат пришёл мгновенно – Мирра вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, показав пока что лучший результат на ТБШ в карьере.

В июле того же года Андреева взяла свой первый титул WTA на турнире категории WTA-250 в Яссах. В сезоне-2024 она также дошла до финала «пятисотника» в Нинбо, драматично уступив соотечественнице Дарье Касаткиной. Ещё Мирра успешно выступала в паре с Дианой Шнайдер – девушки выиграли серебряные медали Олимпиады в Париже и взяли «пятисотник» в Брисбене на старте сезона-2025.

Послужной список Мирры в 17 лет впечатляет. Конечно, она пока не доминирует на уровне более возрастных лидеров мирового рейтинга Арины Соболенко и Иги Швёнтек, но постепенно приближается к этому. На прошлом «Ролан Гаррос» юная россиянка впервые обыграла Соболенко, а сейчас в Дубае выбила Швёнтек и ещё двух чемпионок ТБШ — Маркету Вондроушову и Елену Рыбакину, после чего взяла титул и ворвалась в топ-10 рейтинга WTA.

Успех Мирры обусловлен огромным талантом, однако именно тренер помогает ей реализовать его наилучшим образом. Между Андреевой и Мартинес сразу завязались хорошие отношения, которые со временем переросли в настоящую дружбу. 35 лет разницы в возрасте не являются помехой. Они прекрасно общаются вне корта, много шутят, тренер делает теннисистке восстановительные коктейли, а их заводной танец рядом с брошенными вещами не является чем-то удивительным.

Кончита Мартинес и Мирра Андреева танцуют вместе Фото: Кадр из трансляции

Андреева признаёт, что иногда всё ещё ведёт себя незрело, но Мартинес отлично справляется с такими моментами.

«Иногда я продолжаю вести себя как ребёнок. Я могу разозлиться. Если мне говорят что-то, что мне не нравится, я такая: «Ладно, тогда я тоже сделаю что-то, что ей не понравится». Я пытаюсь вывести её из себя. А она такая: «Господи, что ты делаешь?» Мы начинаем над этим смеяться, и всё забывается. Просто иногда я бываю занозой в заднице. Но пока она хорошо справляется, порядок», — сказала Мирра на пресс-конференции в Брисбене в начале 2025 года.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес отлично ладят за пределами корта Фото: Darrian Traynor/Getty Images

При этом во время игры вся снисходительность Мартинес улетучивается, испанка порой довольно строго обращается с подопечной.

«Иногда бывает, что я ворчу. Тогда она может сказать: «Двигай задницу». Или что-нибудь такое, что заставит меня собраться. Иногда она спокойная и мы много смеёмся, разговариваем, однако при этом она разделяет теннис – на корте и вне корта. Мне очень нравится, что на корте она тренер, а за пределами корта может быть моей подругой. Чему Кончита меня научила? С ней я стала более смелой. Раньше я бы никогда не пошла к сетке на матчболе. А чему я научила Кончиту? Ничему (смеётся). Думаю, со мной у неё улучшилось чувство юмора. Раньше оно было не очень. А теперь все смеются над её шутками – благодаря мне», — утверждает Мирра.

Сотрудничество Мартинес и Андреевой длится менее года, но уже привело к впечатляющим результатам. И это только начало. Практически нет сомнений в том, что Мирра под руководством Кончиты возьмёт ещё не один крупный титул. Весьма неплохо об их тандеме высказалась Гарбинье Мугуруса.

«Мы с Кончитой хорошо знаем друг друга, потому что работали вместе. Я очень рада, что она начала работать с Миррой Андреевой, такой молодой и талантливой теннисисткой, она явно проведёт много лет в топе», — считает Мугуруса.