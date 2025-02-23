«Так начинался подъём у многих великих игроков». Веснина — о триумфе Мирры и Рублёва

Третья неделя февраля завершилась триумфом российских теннисистов. Андрею Рублёву во второй раз в карьере покорился турнир в Дохе, а 17-летняя Мирра Андреева завоевала дебютный в карьере титул на «тысячнике» и в итоге ворвалась в топ-10 мирового рейтинга, попутно став первой ракеткой России. Специально для «Чемпионата» этот успех прокомментировала Елена Веснина, которая восемь лет назад смогла выиграть аналогичное по статусу соревнование в Индиан-Уэллсе.

— Елена, удивила вас победа Мирры Андреевой в финале «тысячника» ?

— Очень солидное выступление Мирры. Пройти такую сложную сетку и выиграть — дорогого стоит! Ценно, особенно в таком юном возрасте, когда тебе всего 17 лет. Очень круто побеждать на таком крупном турнире. Это говорит о многом. Мне всегда казалось, что Дубай — знаковый турнир для многих теннисистов. Так начинался подъём у некоторых великих игроков. Мирра находится на правильном пути.

— Вы были последней россиянкой, кто выиграл «тысячник» до Мирры, это случилось восемь лет назад. Чем отличаются подобные турниры от других в WTA?

— Честно, не знала до вчерашнего дня, что была последней. На таких турнирах главное отличие — состав. На них самые сильные, топ-10. Для того чтобы выиграть турнир, надо обыграт как минимум третью, четвёртую и первую ракетки мира. Так получилось у меня в Индиан-Уэллсе-2017 — четыре из шести побед были над игроками из топ-10. Это самый высокий уровень турнира и участников. Поэтому его сложно выиграть.

— Мирра стала первой ракеткой России в 17 лет — может ли это как-то мотивировать других наших теннисисток двигаться дальше?

— Конечно! У девочек всегда была хорошая конкуренция. Мы всегда росли и смотрели друг на друга, старались быть лучше, чем твоя соперница. Мирра для многих юных и начинающих девочек является примером. Андреева — ориентир, хочется равняться на неё, смотреть, как она играет, борется и прогрессирует, несмотря на юный возраст.

— В связи с попаданием в топ-10 есть ли ей смысл продолжать играть в паре или лучше сосредоточиться на одиночном выступлении?

— Думаю, Мирра сама знает своё физическое состояние. Иногда пара очень помогает, как дополнительная тренировка. Если у неё есть силы и нет никаких серьёзных травм, то пара не отнимет много сил. Если физически готова, то можешь играть в одиночном и парном разрядах.

— Как вам самой удавалось сохранить энергию, силы и здоровье на одиночное и парное выступления, а иногда даже и микст?

— Это было очень сложно! В приоритете всегда были крупные турниры — «Большой шлем» и «Мастерсы». На других турнирах в парные соревнования не заявлялась и играла только в одиночных разрядах. Когда у тебя есть хорошая напарница, с которой рассчитываешь на победу, а не просто на участие, хочется использовать свой шанс по максимуму — если не получилось в одиночном, пробую в паре. Безумно сложно, но ко всему привыкаешь. Всё натренировывается. Тут всё зависит от твоих мотивации и желания побеждать. Ну и от здоровья, конечно.

— За счёт чего Андрей Рублёв смог преодолеть психологические трудности и выиграть в Дохе?

— Андрей наконец-то вытащил себя из психологической ямы. Он смог преодолеть трудности за счёт того, что он боец, нашёл пути, как вернуть себя в хорошее состояние. Андрей — большой молодец. Многие его ругали, писали в прессе, что Андрей не выйдет на свой уровень. Но люди просто не понимают, что у человека есть какие-то проблемы — как физические, так и психологические, с которыми надо справляться. На это нужно время. Андрей — молодец! Несмотря на то что сезон у него не задался, игра была хорошей. Видели его матчи, но так бывает, что играешь хорошо, однако на данный момент твой соперник чуть лучше тебя. Это надо пережить и пройти. Не многие это могут сделать, но у Андрея получилось. Очень рада за него, поздравляю его и Мирру с такими красивыми победами. Для российского тенниса вчера был лучший день за многое время!

— Победа в Дохе — облегчение для него?

— Да! Это очень нужная и своевременная для него победа.