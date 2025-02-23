Медведев и Рублёв могут сыграть в финале «пятисотника» в Дубае. Турниры недели

В женском туре после двух «тысячников» на Ближнем Востоке небольшое затишье, а мужчины ещё сыграют ATP-500 в Дубае (ОАЭ). При этом в WTA на следующей неделе пройдёт «пятисотник» в Мериде (Мексика), но состав там послабее, чем в мужском Дубае, а уж с женскими турнирами в Дохе и Дубае просто ни в какое сравнение не идёт. Также состоятся WTA-250 в Остине (Техас, США) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Давайте изучим сетки и посмотрим, кто на каких соревнованиях выступит.

Географическая близость Дохи с Дубаем и соседство турниров в этих городах в календаре вроде бы предполагает примерно одинаковый состав участников, тем более что с нынешнего сезона у них одинаковые категории – ATP-500 (до того Доха была ATP-250). В женском туре, кстати, так и было, там список 16 сеяных Дохи и Дубая почти не отличался. У мужчин же в Эмираты почему-то не стали заявляться ни Карлос Алькарас, ни Новак Джокович, ни Янник Синнер (понятно, что сейчас итальянец дисквалифицирован, но заявки подавались ещё до вынесения соответствующего решения).

Это позволило Даниилу Медведеву, который был в Дохе четвёртым сеяным, получить первый номер посева. Алькарас и Джокович не играют, а Алекс де Минор, также сеявшийся в Катаре выше россиянина, успел поменяться с ним местами в рейтинге, потеряв очки за прошлогодний финал Роттердама. Кстати, австралиец в первом же круге сыграет с опытным Марином Чиличем, который в Дохе сразу попал на Алькараса, уступив ему со счётом 4:6, 4:6. Самого де Минора в Катаре победил ставший в итоге чемпионом Андрей Рублёв, причём выиграл россиянин лишь с восьмого матчбола!

Медведев стартует матчем со старым знакомым, Ян-Леннардом Штруффом. Россиянин ведёт по личным встречам со счётом 8-1, причём последнюю победу одержал всего пару недель назад, в четвертьфинале Марселя (6:3, 6:2). В случае успеха Даниил выйдет либо на мощно подающего Джованни Мпетчи Перрикара, либо на Чжан Чжичжэня. Из сеяных в четверти Медведева Уго Умбер, который ведёт 3-1 по личным встречам и выбил Даниила в Дубае год назад в полуфинале. Собственно говоря, француз защищает здесь титул – в финале 2024 года он переиграл Александра Бублика. Но в первую очередь важно, чтобы Даниил полноценно восстановился после отравления, испортившего ему выступление в Дохе.

Другие сеяные в верхней половине выглядят сейчас более простыми соперниками, хоть и являются более именитыми. Стефанос Циципас в последние месяцы на серьёзном спаде, а Григор Димитров только восстановился после травмы, полученной на Australian Open. Рядом с Циципасом в сетке Карен Хачанов, который может выйти на грека (либо на Лоренцо Сонего) во втором круге, а в первом сыграет с Даниэлем Эвансом – британцу неожиданно дали уайлд-кард в основную сетку.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Андрей Рублёв только что завоевал титул в Дохе и тем самым прервал своё проклятие отсутствия повторных побед на одном и том же турнире (если не считать выигрышей одного соревнования в одиночке и в паре), которое всё ещё действует у Даниила Медведева, взявшего 20 трофеев на 20 разных соревнованиях в разных городах. Рублёв успел собрать 16 разных наград за выигранные турниры, прежде чем всё-таки повторил успех в Дохе.

Первый соперник Андрея в Дубае определится по итогам квалификации, в финальный раунд которой вышли в том числе Роман Сафиуллин и Павел Котов. Роман пробился в основную сетку, а Павел проиграл. Во втором круге соперником может стать либо Фабиан Марожан, либо Роберто Баутиста-Агут (испанец в своё время выигрывал Дубай и дважды побеждал в Дохе, но это было уже довольно давно, а сейчас ему 36 лет). В четвертьфинале возможна встреча Рублёва с Джеком Дрейпером, которого Андрей только что обыграл в титульном матче Дохи. Ну а если россиянин дойдёт до полуфинала, там по рейтингу и текущей форме логично ожидать матча с Алексом де Минором – хотя было бы интересно, если бы туда вышел Александр Бублик, учитывая, что год назад как раз в полуфинале Дубая матч между Рублёвым и Бубликом закончился дисквалификацией Андрея из-за конфликта с линейным судьёй.

Кстати, Рублёв сыграет и в парном разряде Дубая – вместе с Кареном Хачановым они попали на итальянцев Болелли и Вавассори, которые были в финалах трёх из пяти последних мэйджоров (дважды на АО и ещё на «Ролан Гаррос»). Уже известно, что этот матч состоится в понедельник, так же как и игра Хачанова с Эвансом. Рублёв и Медведев, соответственно, стартуют во вторник – позже просто не могут, поскольку финал состоится в субботу, а это значит, что в среду уже должен быть полностью сыгран второй круг.

Акапулько – своеобразный турнир в плане расписания. Все матчи здесь проходят вечером по местному времени (для Москвы и соседних с ней регионов России это, соответственно, ночь), хотя практически на всех соревнованиях принято начинать игровой день утром по местному времени. Понятно, что речь не о решающих стадиях, но в дни, когда матчей много, первый запуск обычно стартует если не с утра, то хотя бы в начале дня. В своё время таким расписанием воспользовался Ник Кирьос, тусовавшийся ночами напролёт по барам и отдыхавший другими способами (вроде катания на яхте), но при этом выигравший турнир. Думается, обыгранные им соперники, среди которых были Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Джон Иснер и Александр Зверев, вряд ли были рады уступить столь злостному нарушителю спортивного режима.

Впрочем, сейчас Кирьос расплачивается за пофигистическое отношение к тренировкам и своему организму многочисленными травмами, в 29 лет с трудом выходя на корт, а из всех перечисленных теннисистов, которых он победил в Акапулько в 2019 году, здесь сейчас сыграет только Зверев. Надаль и Иснер уже завершили карьеру, а Вавринка доигрывает скорее в своё удовольствие, чем ради каких-то результатов. Александр только что неудачно провёл два турнира в Южной Америке на грунте и теперь попробует реабилитироваться на харде. В Акапулько, кстати, он тоже побеждал – в 2021-м, когда всем точно было не до вечеринок и тусовок.

Напомним, Звереву сейчас очень нужны очки, чтобы попытаться обогнать Янника Синнера, пока итальянец дисквалифицирован, и стать-таки первой ракеткой мира. По идее, основные соперники Александра в Акапулько – Каспер Рууд, Томми Пол и Бен Шелтон, хотя если Денис Шаповалов найдёт ту же форму, что двумя неделями ранее в Далласе, то запросто может выбить Зверева уже во втором круге.

Помимо этих двух «пятисотников», пройдёт турнир ATP-250 в Сантьяго на грунте, но там остались лишь самые преданные любители песчаных кортов. В сетке даже выделить толком некого – разве что можно отметить, что там сыграет бывший россиянин и бывший муж Анастасии Потаповой Александр Шевченко, выступающий за Казахстан. Возглавляет посев Франсиско Серундоло, 26-я ракетка мира, а восьмым сеяным стал Лучано Дардери, 61-й номер мирового рейтинга. Последний попавший напрямую в основную сетку Ласло Джере на момент заявки вообще был во второй сотне, а сейчас занимает 98-ю строчку. Словом, состав уровнем ближе к крепкому челленджеру, чем к турниру ATP.

В Мериду никто из россиянок изначально заявлен не был, но Анна Калинская попросила уайлд-кард, и организаторы пошли ей навстречу. Вместе со специальным приглашением Анна получила четвёртый номер посева, однако с попаданием в число сеяных на следующих турнирах у неё уже будут проблемы. При ближайшем обновлении рейтинга, которое произойдёт в понедельник, 24 февраля, Калинская потеряет очки за финал Дубая-2024 и рухнет с 19-й строчки на 34-ю. Впрочем, это мы ещё обсудим в другом материале, «Табели о рангах», а пока посмотрим на сетку Анны.

Анна Калинская Фото: Getty Images

Благодаря высокому номеру посева она ещё и стартует со второго круга – bye в первом раунде получили топ-4 сеяных турнира. Там Анна встретится либо с Юлией Грабер, которую недавно дважды подряд обыграла Анастасия Потапова, либо с кем-то из квалификации. В четвертьфинале возможен выход на польку Магдалену Френх либо экс-россиянку Элину Аванесян, ныне представляющую Армению, а в полуфинале маячит встреча с первой ракеткой турнира, американкой Эммой Наварро. Эмма, в отличие от двух других топовых американок, Мэдисон Киз и Даниэль Коллинз, играла Доху и Дубай, так что преимущества в виде отсутствия необходимости акклиматизации у неё нет – но это, пожалуй, единственная хорошая новость для Калинской. Впрочем, в нынешней форме Анны и полуфинал «пятисотника» будет для неё хорошим результатом. А второй сеяной в Мериде стала Паула Бадоса, и в случае успешного выступления здесь и её, и Наварро они обгонят Мирру Андрееву, вытеснив 17-летнюю россиянку из топ-10.

Хотя в Мериде проходит турнир WTA-500, а Остин имеет категорию WTA-250, многие американки предпочли сыграть на родине. Здесь и Джессика Пегула, получившая первый номер посева, и показывающая неплохие результаты Питон Стирнс, и стремительно поднимающаяся в рейтинге Маккартни Кесслер, которая сначала закончила университет и только в прошлом сезоне, когда ей уже было 24 года, стала выступать в WTA на регулярной основе.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Диана Шнайдер, тоже учившаяся в США, но затем прервавшая обучение, получила уайлд-кард и второй номер посева и на старте сыграет с кем-то из квалификации. Также из россиянок в Остине выступят Анна Блинкова, которой в первом круге досталась Моюка Учижима (6-я сеяная), и Камилла Рахимова, которая встретится с Сюзан Ламенс (8). Шнайдер оказалась в одной четверти сетки с Кесслер, Блинкова – с Пегулой, а Рахимова – со Стирнс. Отметим также, что одной из обладательниц уайлд-кард стала двукратная чемпионка Уимблдона 34-летняя Петра Квитова, которая проведёт свой первый турнир с октября 2023-го. За время отсутствия в туре Петра родила сына – ребёнок появился на свет 7 июля прошлого года.