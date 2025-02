Курникова, Шарапова, Мирра: все россиянки в топ-10 в XXI веке

На данный момент российские теннисистки не слишком часто радуют нас своим присутствием в первой десятке мирового рейтинга. В последние годы в топ-10 пробивались лишь две россиянки, а именно Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Теперь к ним присоединилась 17-летняя Мирра Андреева, завоевавшая титул в Дубае. А ведь были времена, когда сразу пять наших девушек заканчивали сезон в первой десятке! Началось же всё с Анны Курниковой, попавшей в топ-10 ещё в XX веке.

Анна Курникова

Дата дебюта в топ-10 — 22 июня 1998 года

Высшее место в рейтинге WTA: 8

Впервые Курникова заскочила в топ-10 совсем ненадолго, буквально на пару недель. Тогда у неё ещё не сгорели очки за сенсационный выход в полуфинал Уимблдона-1997 — это достижение покорилось Анне в возрасте 16 лет. А в первой половине сезона-1998 Курникова играла в финале Майами и в полуфинале Берлина. Ей прочили большое будущее, но… Тот полуфинал Уимблдона-1997 так и остался высшим достижением Анны на «Шлемах». Она не поднималась выше восьмой строчки в рейтинге и после мая 2003 года, когда ей не исполнилось и 22 лет, больше не выступала.

Елена Дементьева

Дата дебюта в топ-10 — 26 февраля 2001 года

Высшее место в рейтинге WTA: 3

Дементьева попала в первую десятку после выхода в четвертьфинал Ниццы — в то время этот турнир проходил на ковре, ныне не использующемся покрытии. За полгода до этого Елена добралась до полуфинала US Open, что было главным её достижением на том отрезке. Эти результаты Дементьева в дальнейшем перекрыла, но так и не добралась до вершины ни на мэйджорах, ни в рейтинге. В сезоне-2004 она побывала в финалах «Ролан Гаррос» и US Open, а весной 2010 года, вскоре после трёх полуфиналов ТБШ подряд (Уимблдон-2009, US Open — 2009 и Australian Open — 2010), вошла в тройку лидеров рейтинга.

Анастасия Мыскина

Дата дебюта в топ-10 — 17 февраля 2003 года

Высшее место в рейтинге WTA: 2

Мыскина стала игроком первой десятки после завоевания титула в Дохе. Незадолго до этого Анастасия дошла до четвертьфинала Australian Open — на тот момент это было её лучшим результатом на ТБШ. Уже в следующем году теннисный мир увидел пиковую Мыскину, которая в начале лета выиграла «Ролан Гаррос» (единственный титул Анастасии на мэйджорах), а в начале осени добралась до второй строчки в мировой классификации.

Анастасия Мыскина — чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Фото: Henri Szwarc/Getty Images

Надежда Петрова

Дата дебюта в топ-10 — 5 апреля 2004 года

Высшее место в рейтинге WTA: 3

Первое появление Петровой в топ-10 состоялось после выхода в полуфинал Майами. Надежда тогда поднялась на девятую строчку мирового рейтинга. На том отрезке в 52 недели Надежда могла похвастаться выходом в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2003 и полуфиналом Цюриха — турнир в этом швейцарском городе имел категорию, эквивалентную нынешним «тысячникам». Впоследствии Петрова ещё однажды побывала в полуфинале мэйджора, на «Ролан Гаррос» — 2005. А высшим достижением Надежды в рейтинге стала третья строчка.

Светлана Кузнецова

Дата дебюта в топ-10 — 7 июня 2004 года

Высшее место в рейтинге WTA: 2

Сезон-2004 стал прорывом для Кузнецовой, которой в том году исполнилось 19 лет. После выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Светлана обнаружила себя на 10-й строчке рейтинга, а выиграв US Open, запрыгнула с девятого места на шестое. Чуть позже в том же году она поднялась ещё на две строчки, а в 2007-м побывала и второй ракеткой мира. Первой она так и не стала, зато в 2009 году выиграла ещё один ТБШ — «Ролан Гаррос». По количеству трофеев на мэйджорах Кузнецова уступает только Марии Шараповой, если вести речь о россиянках-одиночницах.

Мария Шарапова

Дата дебюта в топ-10 — 5 июля 2004 года

Высшее место в рейтинге WTA: 1

Шарапова ворвалась в первую десятку после сенсационной победы на Уимблдоне-2004. Марии было тогда 17 лет, и тот турнир она проводила в ранге 15-й ракетки мира, а по его окончании поднялась на восьмую строчку. Впереди у Шараповой была долгая и славная карьера. 22 августа 2005 года она стала первой ракеткой мира и в общей сложности провела на вершине рейтинга 21 неделю. С течением времени последовали победы и на других турнирах «Большого шлема». К 2012 году Мария собрала так называемый «Карьерный шлем», по разу выиграв все мэйджоры, а в 2014-м ещё раз выиграла «Ролан Гаррос» и в итоге завершила карьеру пятикратной чемпионкой ТБШ.

Мария Шарапова — чемпионка «Ролан Гаррос» 2014 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вера Звонарёва

Дата дебюта в топ-10 — 9 августа 2004 года

Высшее место в рейтинге WTA: 2

Звонарёва влетела в топ-10 после выхода в полуфинал Монреаля в 2004 году. Вера начала турнир 14-й ракеткой мира, а по его итогам стала девятой (вот прям как Мирра Андреева сейчас!). На том отрезке Звонарёва взяла своё за счёт стабильности, четырежды добравшись до четвертьфинала на турнирах, эквивалентных нынешним «тысячникам». Лучшим сезоном Веры стал 2010-й. Тогда она дважды сыграла в финалах ТБШ (Уимблдон и US Open) и побывала второй ракеткой мира. Но ни до титула на мэйджорах, ни до первой строчки в рейтинге не добралась. Сейчас Звонарёвой уже 40 лет, но она не завершила карьеру, сосредоточившись в основном на выступлениях в парном разряде. Вера не выходила на корт в официальных матчах с прошлогоднего «Ролан Гаррос», где они с Миррой Андреевой снялись перед четвертьфиналом. Однако официального объявления о завершении карьеры от Звонарёвой не было.

Динара Сафина

Дата дебюта в топ-10 — 2 октября 2006 года

Высшее место в рейтинге WTA: 1

Сафина вошла в топ-10 как-то незаметно — после выхода в четвертьфинал на турнире в Люксембурге. Конечно, были у неё в том сезоне и более значимые достижения: два четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и US Open), финал Рима. Через два с половиной года Динара стала первой ракеткой мира. И провела на вершине рейтинга в общей сложности даже больше времени, чем Шарапова, — 26 недель. Но чемпионкой ТБШ так и не стала, проиграв три финала из трёх («Ролан Гаррос» — 2008, Australian Open — 2009 и «Ролан Гаррос» — 2009).

Анна Чакветадзе

Дата дебюта в топ-10 — 19 февраля 2007 года

Высшее место в рейтинге WTA: 5

Чакветадзе стала игроком топ-10 после выхода в полуфинал Антверпена. Главные достижения Анны на том отрезке состоялись чуть ранее: в январе она дошла до четвертьфинала Australian Open, а ещё чуть раньше, осенью 2006-го, выиграла Кубок Кремля — тогда турнир в Москве имел категорию, эквивалентную нынешней WTA-1000. Звезда Чакветадзе погасла так же быстро, как и вспыхнула. Из-за проблем со здоровьем и травм Анна не смогла реализовать свой потенциал. После выхода в полуфинал US Open — 2007 она стала пятой ракеткой мира. Эти результаты так и остались высшими достижениями Чакветадзе на «Шлемах» и в рейтинге.

Анна Чакветадзе в 2010 году Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Мария Кириленко

Дата дебюта в топ-10 — 10 июня 2013 года

Высшее место в рейтинге WTA: 10

Кириленко оказалась единственной теннисисткой в нашем перечне, которая не поднималась выше 10-го места. Да и на этой строчке она пробыла совсем недолго, всего четыре недели. Перед Уимблдоном-2013 в активе Марии по итогам 52 недель были четвертьфиналы Уимблдона-2012 и «Ролан Гаррос» — 2013, а также полуфинал Индиан-Уэллса-2013. На Уимблдоне-2013 Кириленко выбыла в первом круге, очки сгорели, и Мария покинула топ-10, куда больше не возвращалась. Из-за травм она завершила карьеру в 2014 году, когда ей было всего 27 лет.

Екатерина Макарова

Дата дебюта в топ-10 — 5 января 2015 года

Высшее место в рейтинге WTA: 8

Сезон-2014 Макарова завершила на 11-й строчке, а в начале 2015-го обнаружила себя в десятке. На том отрезке в 52 недели у Екатерины были четвертьфинал Уимблдона и полуфинал US Open, а также полуфинал Монреаля. По ходу сезона Макарова добиралась и до восьмой строчки (за счёт полуфинала Australian Open), но после Уимблдона-2015 покинула топ-10 и больше никогда в неё не возвращалась. Зато как парная теннисистка Екатерина полностью состоялась. Она выиграла три ТБШ в паре, ещё один — в миксте, а также взяла золото Олимпиады-2016 (вместе с Еленой Весниной).

Екатерина Макарова и Елена Веснина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дарья Касаткина

Дата дебюта в топ-10 — 22 октября 2018 года

Высшее место в рейтинге WTA: 8

В последнее время именно Касаткина была лидером женского российского тенниса. Она только теперь, после титула Мирры Андреевой в Дубае, потеряла звание первой ракетки России. Впервые Дарья поднялась в топ-10 после победы на Кубке Кремля в 2018 году. Ранее в том сезоне Касаткина сыграла в финале Индиан-Уэллса, а летом дошла до четвертьфинальной стадии на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне. Четыре года спустя Дарья впервые поднялась на восьмую строчку (в 2022-м у неё были полуфиналы «Ролан Гаррос» и Рима), но выше пока не забиралась.

Вероника Кудерметова

Дата дебюта в топ-10 — 24 октября 2022 года

Высшее место в рейтинге WTA: 9

В 2022-м Кудерметова впервые блеснула на ТБШ, выйдя в четвертьфинал «Ролан Гаррос». До этого случился четвертьфинал Индиан-Уэллса, а после — четвертьфинал Гвадалахары. На следующий день после турнира Вероника поднялась с 12-й строчки на девятую. Выше она пока не поднималась, несмотря на полуфиналы Мадрида и Рима в 2023-м. Сезон-2024 вышел у Кудерметовой откровенно неудачным — хочется верить, что в текущем году она наверстает упущенное.

Мирра Андреева

Дата дебюта в топ-10 — 24 февраля 2025 года

Высшее место в рейтинге WTA: 9

Мирра — это совсем свежая история. После захода в первую десятку 17-летняя теннисистка заявила, что теперь её цель — пробиться в топ-5. Пожелаем ей удачи!

Из 14 российских теннисисток, добиравшихся до первой десятки, 10 смогли хотя бы раз попасть в топ-10 по итогам года — кроме Курниковой, Кириленко, Макаровой и пока что Андреевой. Чаще всего это делала Шарапова (10 раз), опередившая Дементьеву (7) и Кузнецову (6). Вторая половина нулевых вообще была «золотой» для женского российского тенниса. Рекорд был установлен в сезоне-2008, когда в топ-10 по итогам года попали сразу пять россиянок.

Все россиянки в топ-10 по итогам года в XXI веке (в скобках указано место):