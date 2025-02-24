Мирра – лицо российского спорта! Её гениальностью невозможно не восхищаться

Триумф Мирры Андреевой на «тысячнике» в Дубае не остался незамеченным не только российскими, но и крупными мировыми СМИ. Самая молодая чемпионка турниров категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году сияла от счастья на корте: ведь до этого успеха у 17-летней спортсменки была лишь одна победа на скромном турнире WTA-250 в румынском городе Яссы. И вот он – первый серьёзный и крупный титул.

При этом наша юная соотечественница одолела на своём пути сразу нескольких топовых теннисисток, включая Игу Швёнтек и Елену Рыбакину. Это, безусловно, показатель. Сложно представить, как всё бурлило и кипело внутри Мирры во время шедших подряд игр, как она нервничала в перерывах между встречами, как играла дважды за день из-за непогоды: сперва обыграла чешку Вондроушову, а затем отправила домой американку Стирнс. И ведь выдержала же, не сломалась!

«Хотела бы поблагодарить себя. Знаю, с чем мне пришлось столкнуться, поэтому хочу поблагодарить себя за то, что всегда верила в себя. Я хочу поблагодарить себя за то, что никогда не сдавалась и всегда справлялась с давлением. Сегодня было нелегко, но я решила выложиться на 100%, поэтому благодарна себе», – сказала Мирра сразу после чемпионского матча с датчанкой Таусон.

«Я не думала, какую цель поставить на конец года. Я уже в топ-10, ничего себе! Буду стараться зайти в топ-5. Знаю, что будет непросто. Понимаю, что это будет в два раза сложнее», — добавила она же.

Талантливая российская теннисистка теперь официально первая ракетка России, а попадание в десятку сильнейших говорит само за себя. Андреева – самая молодая теннисистка, вошедшая в топ-10, со времён Николь Вайдишовой в 2007 году. Интересно, что до этого в подростковом возрасте в Дубае побеждал только Рафаэль Надаль – в 2006 году.

В общем, Андреева может похвастаться не только итоговым успехом (хотя это, безусловно, самое главное), но и другими различными достижениями. Уже сейчас многие сравнивают Мирру с легендарной Марией Шараповой, которая, напомним, в 17 лет стала чемпионской Уимблдона. Посмотрим и внимательно последим, как сложится карьера ещё одной великолепной россиянки, уже нового поколения.

Мирра Андреева Фото: Christopher Pike/Getty Images

Отметим и большую заслугу в успехе Андреевой её тренера Кончиты Мартинес. Испанка и россиянка будто созданы для совместной работы и гармонично дополняют друг друга. Наша юная звёздочка много раз говорила, что Мартинес является для неё не только тренером, но и в какой-то степени старшей подругой, с которой можно как потренироваться, так выговориться, а значит – разгрузить голову. Для профессионального теннисиста психологическая подготовка является такой же неотъемлемой составляющей, как и физические занятия. Поэтому фактор человека, летающего с тобой круглый год на турниры по всему миру, очень важен. Тренер – это не просто робот, подбрасывающий тебе мячик и помогающий отрабатывать удары. Кстати, в плане техники Мирра тоже прилично прибавила, а подача стала лететь значительно сильнее. Без двойных ошибок, разумеется, не обошлось, но давайте сделаем скидку на возраст, стресс и нервы.

Сейчас же можно с уверенностью сказать, что Мирра Андреева – это лицо нынешнего российского спорта. Просто невозможно не восхититься характером, самоотдачей и талантом юной красноярской девушки, с раннего возраста ежеминутно работающей над собой и подающей пример всем остальным. Хочешь чего-то добиться в жизни – сделай себя сам. Вот слоган юной, но примерной трудяги.

Взлётов и падений впереди – непочатый край. Несомненно, будут как большие победы, так и обидные поражения. От этого никуда не уйти, через радость и улыбку, слёзы и горечь прошли все, кто рано или поздно добирался до победного олимпа. Главное – продолжать так же страстно любить теннис, как это делает Андреева. Будем верить, что её ждёт ошеломляющая карьера.