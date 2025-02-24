«Чувствую себя счастливой». Откровения, шутки и душевные слова Мирры после победы в Дубае

Мирра Андреева после победы на турнире серии WTA-1000 в Дубае провела большую пресс-конференцию, на которой успела и пошутить о шопинге с папой, и мудро порассуждать о победах, и трогательно высказаться о работе с Кончитой Мартинес.

— Исторический вечер для вас. Расскажите, как себя чувствуете.— Чувствую себя отлично. Всегда мечтала провести пресс-конференцию рядом со стоящим трофеем. И это наконец случилось (улыбается).

Но я видела, как победители пьют шампанское. Жаль, что мне только 17 лет. Совсем скоро, в конце апреля, мне исполнится 18. Надеюсь выиграть ещё один турнир, чтобы всё же выпить свой первый бокал шампанского на пресс-конференции.

— Какие ощущения у вас сейчас, после победы? С каким настроем выходили на матч?

— Я себе сказала: ты уже финалистка. Даже если у меня ничего не получится, я всё равно получу маленький трофей. Мне нужно выбрать, действительно ли я хочу выложиться на все 100%, сделать всё возможное и справиться с давлением или же я могу просто не сдаваться, но быть при этом не настолько сильной и позволить мыслям и давлению погубить меня.

Я решила быть на 100% психологически сильной. Я не очень хорошо чувствовала игру и будто отправляла все мячи в середину, а она [Таусон] всё доставала, сильно била по мячу. Всё было так, словно я только оборонялась и догоняла её по счёту.

Но когда я взяла первый сет, подумала: хорошо, это, кажется, первый раз, когда я повела по счёту. Это придало мне уверенности.

Конечно, удача помогла мне взять решающий сет со счётом 6:1. У нас было много длинных геймов, а у неё – гейм-пойнтов и возможностей сделать брейк. Я просто очень счастлива, что сегодня всё сложилось в мою пользу.

— Вы сказали, что хотите попасть в топ-10 по итогам этого года. Сейчас только февраль, а вы уже стали первой с 2007 года 17-летней теннисисткой, попавшей в десятку лучших. Как после этого изменились ваши цели?

— Что ж, я не думала об этом до текущего момента. Когда попадаешь в топ-10 и достигаешь своей наивысшей позиции, становится всё сложнее продвигаться вверх по рейтингу, так как разница в количестве очков становится очень-очень маленькой.

Если выиграю один турнир, могу войти в топ-8. Возьму второй – всё равно могу остаться на прежней позиции. Думаю, будет сложно пробиться в пятёрку лучших.

Но это моя нынешняя цель: попасть в топ-5 к концу сезона. Очень любопытно, удастся ли мне это сделать.

— Расскажите немного о ваших взаимоотношениях с Кончитой. Она вам как друг? Или как можно описать ваши отношения?

— Мне нравится, что у нас всё складывается дружелюбно, а не враждебно (улыбается). Мы можем быть строги друг к другу. Но за пределами корта дружны.

Мне нравится, как мы умеем отделять приятельские отношения от рабочих. Когда мы на корте, то мы не друзья друг для друга. Я знаю, что она мой тренер, я должна её уважать и прислушиваться, потому что она тем самым помогает мне. Если же начну думать, что мы друзья, она мне не наставник, и перестану воспринимать её всерьёз – это худшее, что может случиться.

Пару раз мне приходилось напоминать себе, что нужно быть более сдержанной… когда немного переходила черту. Но на своём опыте я усвоила, что на корте мы не друзья. Она помогает мне побеждать. Пусть так и будет.

— Недавно вы поделились негативным опытом взаимодействия с болельщиками. А можете вспомнить позитивный пример? Например, когда вас впервые узнали. Какое-то уникальное воспоминание.

— Не сказала бы, что у меня есть какое-то одно конкретное воспоминание. Конечно, когда ты побеждаешь, окружающие рады, они гордятся тобой. Они находят в твоём примере вдохновение и говорят о тебе. Я вижу много постов, фото, видео, комментариев, в которых люди говорят о тебе.

Но как только ты проигрываешь – всё меняется, и тебя начинают ненавидеть, писать негативные комментарии и отправлять злые сообщения. Это спорт. Все сталкиваются с подобным.

Я просто надеюсь, что со временем мы научимся так справляться с подобным негативом, что он просто пропадёт. Но всё же, думаю, так не сработает, потому что это жизнь.

Конечно, сейчас я выиграла турнир и не должна увидеть все эти ужасные комментарии. Но могу представить, что пишут Иге [Швёнтек], Елене [Рыбакиной] или Кларе [Таусон]. Приходит столько негативных сообщений каждый раз, когда ты проигрываешь.

— Вы отключаетесь от позитивного и негативного или…

— Я просто стараюсь как можно меньше времени проводить в социальных сетях. Я не вижу слишком большого количества хороших и плохих сообщений. Конечно, иногда, когда я сижу в телефоне, вижу все приходящие уведомления. Вижу комментарии, фотографии. То позитивные, то негативные.

Но я просто стараюсь тратить на это минимум времени. Отвечаю только тем людям, которых знаю и которые заботятся обо мне. Вот и всё.

Мирра Андреева Фото: Christopher Pike/Getty Images

— Где вы сейчас базируетесь?

— Это всегда сложно для теннисистов. Мы тренируемся на юге Франции. Бывало, я приезжала в Барселону, где живёт Кончита. Сейчас мы работаем здесь, в Дубае. И бо́льшую часть времени тренируемся тут. Например, до Австралии или перед отъездом в США. Иногда мы тренируемся и в Штатах, когда так становится удобнее всего.

Не могу сказать, что у нас есть одно конкретное место, где мы можем поработать и оставить вещи. Мы просто путешествуем по миру. Мы везде. Это то, что так присуще теннисистам.

— Возвращаясь к турниру: Клара говорила, что, играя на высоком уровне шесть-семь дней подряд, тело начинает ломаться. Как у вас с этим обстоят дела в конце недели?

— Я сыграла на хорошем уровне в нескольких матчах. Лучший из них, думаю, против Иги, потому что я была хороша и в психологическом, и в теннисном плане на протяжении всей игры. Я показала свой практически лучший теннис.

Легко быть уверенной в себе и хорошо играть, когда всё идёт так, как ты хочешь. Когда мяч летит, а ты набираешь много виннеров, и всё складывается в твою пользу.

Для меня самый сложный путь – это тот, на котором остаёшься позитивным и заставляешь себя выкладываться на 100%, когда что-то идёт не так.

Сегодня [в финале] как раз случился момент, в котором я не чувствовала себя идеальной на корте. Пропускала удары, которые обычно достаю. Но я просто сказала себе: «Ты можешь пустить негатив в свой разум и позволить ему погубить тебя или ты можешь выбрать быть максимально включённой и бороться за каждое очко». Если что-то идёт не так – пусть. Ты забываешь об этом и концентрируешься на каждом конкретном розыгрыше.

Я много слушала интервью Леброна Джеймса. Он говорил: «Легко быть уверенным и сильным, когда всё складывается в твою пользу. Чемпионом тебя делает то, что ты выдаёшь свой лучший результат в момент, когда не чувствуешь себя здорово».

Это именно то, что я постаралась сделать.

— Шесть-семь дней высококлассного тенниса. Что ещё будете исследовать в Дубае? Кухню? Или что-то иное?

— Честно, не знаю, чем займусь, потому что не понимаю, когда уеду. Да, пока не в курсе наших планов. Спрошу у папы, размышлял ли он о покупке авиабилета. Много чего нужно будет тогда сделать. Вещи упаковывать. Ненавижу это дело.

Так что не знаю, чем займусь здесь. Я бы, если честно, провела ещё один полный день, чтобы прогуляться, потому что бо́льшую часть времени в Дубае мы проводим в отеле и на кортах. Не было возможности исследовать город.

Так что спрошу о наших планах у папы.

— Есть места, которые хотели бы посетить?

— Я никогда не была на Бурдж-Халифе. Сестра там бывала, папа тоже, наверное, раз 10-15. Не думаю, что ему понравится ехать туда снова. Но посмотрим.

— Есть планы, куда потратить призовые?

— Все вопросы к папе. Всё поступает на его карточку, потому что у меня ещё нет своей до совершеннолетия. Надеюсь, он даст мне немного денег, чтобы я купила чипсы и колу (улыбается).

Но, честно, не знаю, чего хочу. Ощущение, будто у меня всё есть. Я выиграла титул, достигла цели, которую ставила до конца года. Моя семья путешествует со мной. У меня прекрасная команда. Не знаю, что ещё нужно. Чувствую себя счастливой и так, будто у меня уже всё есть.

Так что идей нет. Думаю, оставлю всё на карте папы. Может, он захочет купить себе что-нибудь.

— Вы упомянули Леброна Джеймса. На каких ещё чемпионов вы смотрите и кем вдохновляетесь? Может, Роджер Федерер?

— Когда я хочу набраться вдохновения, то смотрю на Леброна Джеймса, Коби Брайанта и, конечно, на моего первого кумира, Роджера Федерера.

Перед матчами смотрела хайлайты его поединка с Надалем на Australian Open – 2007. Я смотрела и думала: «Чёрт, как он может так играть?» Это что-то невероятное. Как человек, во-первых, может так хорошо выглядеть, играть так, будто он вообще не парится, но делать это хорошо, даже когда он проигрывает 1:6, 3:6 и это пятый сет, а в итоге выиграть «Шлем»?

Я смотрела много видео и речей Федерера. Конечно, наблюдала и за Надалем, Марреем, Джоковичем. Мне нравятся игроки, которые стали кумирами для многих. И теннис я смотрю больше, чем баскетбол, футбол или любой другой вид спорта.

— Любите ходить на шопинг? Если да, то что обычно покупаете?

— Конечно, люблю. Думаю, это любит каждая девочка. Не важно, что я беру. Просто когда я что-то покупаю, то чувствую себя хорошо и ощущаю, что день прожит успешно. Это могут быть украшения, новая пара джинс, носки, кепка.

Не думаю, что мы поедем в Dubai Mall, потому что тогда папа будет меня ненавидеть. Он не любит шопинг и время в торговых центрах. Но я люблю. Даже если это просто покупки в продуктовом.