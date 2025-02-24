«Главное — помнить цели, с которыми начинал сезон». Признания Рублёва после титула в Дохе

А ещё Андрей сравнил себя с самим собой образца пятилетней давности и рассказал, в чём секрет успеха российских теннисистов в Катаре.

Третья неделя февраля завершилась триумфом российских игроков. Андрей Рублёв во второй раз в карьере завоевал титул в Дохе, чем, безусловно, порадовал отечественных фанатов. Ещё после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале катарского «пятисотника» россиянин пообщался с представителями СМИ и откровенно рассказал, как пытается сохранить спокойствие на корте, вспоминал ли о нереализованных матчболах в предыдущем поединке с Алексом де Минором, ответил на вопрос, что для него значит сезон-2020, а также вспомнил обидный промах у сетки в одном из розыгрышей стартового сета битвы с канадцем.

— Во время смены сторон мы видели, как вы закрывали глаза и сохраняли спокойствие. Это своего рода медитация?

— Я не знаю. Это упражнение с дыханием. Я пытаюсь понять, поможет мне это стать лучше или нет. На данный момент у меня нет ответа на этот вопрос, потому что прошло слишком мало времени. Я занимаюсь этим с начала сезона. Похоже, стало лучше, но я всё ещё расстраиваюсь, злюсь. Посмотрим в долгосрочной перспективе — со мной никогда не знаешь наверняка. Может быть, на другом турнире я снова начну бросать ракетки. На данный момент это мне подходит.

— Когда не реализовали три матчбола в противостоянии с Оже-Альяссимом, вспоминали ли вы встречу с де Минором?

— Нет, я вообще о ней не думал. Когда упустил два матчбола, подумал: «Ну ладно, посмотрим, точно что-то произойдёт, просто так матч не закончится». Был напряжённый розыгрыш, я хорошо подал, пробил по линии, Феликс отбил с форхенда в высокой точке мяч, который летел в аут, но ветер подкорректировал его траекторию, и тот попал в корт. Я всё же смог справиться. Думал, что Феликс пробьёт по линии и сделает виннер, но он ошибся. Это было для меня облегчением.

— Вы пробились в финал в Дохе спустя пять лет. Можете сравнить свою игру и психологию сейчас с тем, что было в 2020 году?

— Сейчас моя игра лучше во всех аспектах: физическом, психологическом, тактическом. Я стал более цельным теннисистом по сравнению с тем, каким был раньше.

2020 год был особенным, потому что я возвращался после сложных сезонов 2018 и 2019 годов, когда у меня были травмы. Постепенно набирал форму, а в конце 2019-го уже показывал хорошую игру. Так как турнир в Дохе проходил в сезоне-2020 в январе, я смог выиграть его и затем взял титул в Аделаиде. Это был огромный шаг вперёд, который приблизил меня к топ-10.

Потом началась пандемия, но уже после одного турнира после паузы я оказался в первой десятке. Те два турнира помогли мне подобраться к топ-10 рейтинга ATP и закрепиться в нём. Сейчас я гораздо более сильный игрок во всех аспектах.

Андрей Рублёв с трофеем на турнире в Аделаиде-2020 Фото: Paul Kane/Getty Images

— В первом сете был странный момент, когда вы не попали по мячу у сетки. Ошибка была допущена из-за света? Сложно ли было не расстроиться из-за такого эпизода?

— На удивление, вообще не сложно. До этого Феликс допустил похожую ошибку — у него был простой мяч с форхенда, но я угадал направление, закрыл глаза, ударил и сделал виннер. Так что, можно сказать, счёт по таким моментам стал 1:1. Если бы оказался в аналогичной ситуации ещё 100 раз, я бы точно не проиграл тот розыгрыш. Но раз так случилось, значит, так тому и быть.

— Помните ли вы момент в первом сете, когда у Феликса был брейк-пойнт и он выполнил невероятный форхенд, который, согласно камерам, едва коснулся линии. Вы сомневались в точности системы Hawk-Eye Live?

— Нет, я не сомневался в её точности, потому что, даже если у тебя есть сомнения, решение остаётся неизменным, и ничего нельзя поделать.

Это был очень напряжённый момент. По-моему, это был не просто брейк-пойнт, а сетбол. Был счёт 5:4, и, на первый взгляд, казалось, что мяч ушёл в аут. Ты надеешься, что система это подтвердит. Ты видишь след от мяча, и 99% его находится за пределами корта. Остаётся крохотный участок, который незаметен, и ты всё ещё надеешься, что это аут. Но система показывает, что мяч попал в корт. Находишься в шоке, думая: как это возможно? Но ничего не поделаешь. В других моментах такое же везение может быть и на моей стороне. Это часть спорта.

В титульном поединке Рублёв одолел британца Джека Дрейпера. Таким образом, россиянин завоевал 17-й титул в карьере – и первый с мая 2024 года. Также Андрей впервые дважды победил на одном турнире. Тогда соревнования в Дохе входили в категорию ATP-250. После триумфа в Катаре Рублёв ответил на вопросы журналистов. Россиянин поделился эмоциями от победы на «пятисотнике», рассказал, как вдохновился советом Стефена Карри, объяснил, в чём секрет успехов представителей России в Дохе, а также обсудил, сумел ли он найти внутреннюю гармонию.

— Вы стали первым триумфатором соревнований в Катаре, когда они получили категорию ATP-500. Что вы чувствуете по этому поводу? Является ли Катар для вас особенным местом?

— Это потрясающее ощущение! Как я уже говорил, это первый турнир, который мне удалось выиграть дважды. Раньше мне не удавалось выигрывать один и тот же турнир дважды. Я доходил до финала и потом либо побеждал, либо проигрывал, но никогда дважды не завоёвывал трофей в одном и том же месте.

Доха была одним из тех турниров, где я выходил в финал и побеждал. И вот я смог сделать это снова, и теперь, когда турнир имеет категорию ATP-500, это делает мою победу ещё более особенной. Так что я невероятно счастлив!

— У вас и Медведева схожая ситуация: Даниил завоевал 20 титулов, но он тоже никогда не выигрывал один турнир дважды. Будете ли вы подшучивать над ним по этому поводу?

— Не знаю… Мне самому ещё надо поучиться, ведь до этого я тоже не выигрывал один и тот же турнир дважды. Так что посмотрим.

— Вы говорили, что с начала года пробуете разные вещи, чтобы улучшить свою игру, но ещё рано делать выводы. Кажется ли вам теперь, что это действительно работает?

— Посмотрим. На этой неделе действительно кажется, что всё идёт в правильном направлении, но нужно продолжать.

Сейчас самое важное — сохранить то чувство и тот настрой, которые были у меня в начале сезона. Ведь именно это привело меня к сегодняшнему успеху. Также важно доверять моей команде, потому что, когда начинаешь побеждать, появляется риск потерять бдительность. Начинаешь думать, что всё само собой разумеется, хочется выиграть ещё больше, стать ещё лучше… Поэтому для меня главное – помнить, с какими целями я начинал этот сезон, продолжать уделять им внимание и стремиться к дальнейшему прогрессу.

Андрей Рублёв Фото: Hannah Peters/Getty Images

— Вы вдохновились советом Стефена Карри и написали что-то на своих кроссовках?

— Да-да.

— Какое слово вы написали?

— Это слово «ответственность». Сначала я писал его на запястье, но было сложно найти маркер, который хорошо держался бы на коже. Тогда я стал писать его на пальце, потому что там любые ручки пишут лучше. Однако проблема была в том, что через пару геймов от пота всё стиралось.

Затем я увидел одно из видео Стефена Карри, где он рассказывал, как использует определённые техники, чтобы мотивировать себя. Одним из инструментов, о которых он говорил, было написание важных для него слов на кроссовках.

Я подумал, что эта идея идеальна! Ведь если писать на руке, то всё стирается, а на обуви надпись остаётся. Каждый раз, когда надеваешь кроссовки, ты видишь это слово, и оно напоминает тебе о твоих принципах. Так что теперь я делаю то же самое, но со словом, которое помогает мне.

— Как вам удалось победить Дрейпера в финале?

— Если честно, я не знаю, как собрался на решающую партию. Мы оба были очень уставшими, оба до этого провели по два трёхсетовых противостояния. Мои матчи были длиннее, однако Джек позже заканчивал. Так что мы оба были уставшими.

Когда начали играть, у нас были потрясающие розыгрыши с задней линии. Но в то же время я чувствовал, что мы оба допускали ошибки, которые обычно не совершаем. Мы допускали необязательные ошибки на приёме, иногда просто не попадали по мячу. Думаю, это было связано с ментальной усталостью.

И когда я проиграл второй сет… не знаю, мне как-то удалось всё отпустить и заиграть намного лучше и свободнее. А Джек оказался более уставшим, он начал сокращать размены. Я это увидел. Это придало мне ещё больше спокойствия. Я оформил брейк, и ход встречи полностью изменился.

Джек Дрейпер и Андрей Рублёв после финала турнира в Дохе-2025 Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

— За последние три года в Дохе побеждали трое российских теннисистов — Медведев в 2023-м, Хачанов в 2024-м и теперь вы. В чём секрет успеха российских игроков здесь? Погода, хардовое покрытие?

— Честно говоря, не знаю. Так получается. Нет никакого секрета. У всех нас совершенно разные команды, разные подходы, разное видение тенниса. Возможно, менталитет у нас является схожим, потому что родились в одной стране, однако мы имеем разные взгляды на игру и на тренировочный процесс. Мы тренируемся в разных местах, у нас нет единой системы или методики подготовки. Так что, думаю, это просто стечение обстоятельств.

Иногда бывает так, что в определённой стране появляется целое поколение сильных игроков. Например, сейчас есть много талантливых теннисистов из Италии, у них своя система подготовки. Затем вдруг в каком-то другом государстве появится новое поколение топ-игроков, и никто не может это предсказать.

— В финале вы всё же бросали ракетку, но на протяжении всей недели выглядели более спокойным, чем в последние месяцы. Вы нашли какую-то внутреннюю гармонию?

— Хотелось бы верить. Надеюсь. Как я уже говорил ранее, я пробую разные вещи. Я пробовал многое. Что-то помогало на короткий период времени, что-то вообще не помогало.

Сейчас я нашёл несколько новых способов и на данный момент чувствую, что они работают. Вопрос только в том, помогут ли они мне в долгосрочной перспективе или со временем я снова вернусь к своему прежнему поведению. Посмотрим. Пока не знаю ответа.

Но, как вы сказали, на этой неделе мне удалось оставаться более спокойным. Посмотрим, смогу ли я ещё больше улучшить этот аспект, стать более зрелым, как лучшие спортсмены, которые умеют держать себя в руках даже в самых сложных ситуациях.