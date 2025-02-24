Андреева – лучшая молодая теннисистка в новейшей истории, но это ещё не гарантирует ей огромное количество крупных титулов в будущем.

Мирра ворвалась в топ-10 в 17 лет — как Шарапова и Курникова. Какой путь ждёт её дальше?

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «тысячник» в Дубае и впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA, став девятой ракеткой мира.

Успехи Мирры в столь юном возрасте впечатляют, но от неё ждут намного большего в будущем. Будет ли Андреева прогрессировать и брать турниры «Большого шлема» один за другим или всё сложится не так уж радужно?

Неидеальный пример Курниковой

Мирру из-за раннего прорыва на корте очень часто сравнивают с другими россиянками Анной Курниковой и Марией Шараповой.

Курникова в 16 лет вышла в полуфинал Уимблдона-1997, а 22 июня 1998 года впервые вошла в топ-10. Сделала она это примерно на 10 месяцев быстрее Андреевой, но выдающейся карьеры у Анны не получилось.

16-летняя Анна Курникова на Уимблдоне-1997 Фото: Gary M Prior/Allsport

Курникова несколько раз выходила во вторую неделю на ТБШ, а в ноябре 2000-го стала восьмой ракеткой мира. При этом в её активе нет ни одного титула WTA в одиночном разряде. Да, Анна вместе с Мартиной Хингис дважды взяла Australian Open в парном разряде, но он объективно котируется на порядок ниже одиночки.

Стоит отметить, что Курникова завершила карьеру весной 2003-го в возрасте 22 лет. К началу 2000-х теннис уже не был в приоритете у Анны – она всё сильнее концентрировалась на модельном бизнесе.

Мирра ничём подобным заниматься не планирует и ставит во главу угла результаты на корте. Андреева уже превзошла Курникову хотя бы тем фактом, что имеет в резюме два одиночных титула WTA (Яссы, Дубай). Подняться выше восьмого места в мировом рейтинге Мирра тоже должна в самое ближайшее время.

Единственная аналогия, которую можно провести между Курниковой и Андреевой, – резкий спад после впечатляющего успеха в юности. Но верится в подобное с трудом. Мирра при худшем сценарии не выиграет множество крупных титулов, но она точно в состоянии быть стабильным топ-игроком тура и держаться в той же первой десятке на протяжении многих лет.

Впечатляющие результаты Шараповой

Мария Шарапова – лучшая российская теннисистка в истории. Она выиграла пять турниров «Большого шлема» (в том числе собрала карьерный «Шлем») и 36 титулов WTA в целом, была первой ракеткой мира. В следующем году Марию включат в Зал славы тенниса.

Шарапова тоже раскрылась в раннем возрасте. Она выиграла Уимблдон-2004 в 17 лет, сразу после чего поднялась в топ-10. В том же году Мария стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA.

Мария Шарапова – чемпионка Уимблдона-2004 Фото: Bongarts/Bongarts/Getty Images

Шарапова ворвалась в теннисную элиту немного раньше Андреевой. В частности, в топ-10 Мария зашла в возрасте 17 лет 77 дней, Мирра – в 17 лет 301 день. Разница не такая уж огромная. Будет прекрасно, если Андреева проведёт карьеру, сопоставимую с карьерой Шараповой, и соберёт карьерный «Шлем», но Мирре вполне уместно помечтать о чём-то большем.

Мирру можно смело назвать лучшей юной теннисисткой в новейшей истории

Сравнивать Андрееву с Марией Шараповой и Анной Курниковой в каком-то смысле уместно, но это не может служить единственным ориентиром. Всё-таки несколько десятилетий назад прорыв совсем юных теннисисток был распространённым явлением, чего не скажешь про последние годы.

Если брать во внимание конец XX века, то текущие свершения Андреевой не выглядят чем-то феноменальным. Швейцарка Мартина Хингис выиграла свой первый турнир «Большого шлема» на Australian Open – 1997 в 16 лет 3 месяца, а в марте того же года стала первой ракеткой мира. В том сезоне Хингис взяла три «Шлема» из четырёх. Немыслимые темпы, но очень быстро Мартина сбавила обороты. После этого она победила на Australian Open (1998, 1999) и больше не брала мэйджоры в одиночном разряде. Конечно, карьера Хингис всё равно является выдающейся, но основная часть успехов пришлась на очень ранний возраст, а затем наблюдался планомерный спад.

Американка Дженнифер Каприати – ещё один пример того, что прорыв юности не обязательно является признаком стабильности в будущем. Каприати вышла в свой первый финал ТБШ, когда ей едва исполнилось 14 лет, а первый крупный титул взяла в Торонто (аналог нынешних «тысячников») в 15. В 16 лет она выиграла золотую медаль Олимпиады в Барселоне, обыграв в финале легендарную Штеффи Граф. Успехи в раннем возрасте привели к психологическим проблемам, в середине 1990-х Дженнифер даже прерывала карьеру. Каприати вернулась и выиграла три «Шлема» в начале 2000-х, стала первой ракеткой мира. Но всё-таки свой потенциал она реализовала далеко не на 100%.

Американка Моника Селеш выиграла свой первый «Шлем» на «Ролан Гаррос» — 1990 в 16 лет. Тогда же она начала штамповать другие крупные титулы, а первой ракеткой стала в марте 1991-го, когда ей было 17 лет 3 месяца. Всего за карьеру Селеш взяла девять турниров «Большого шлема», но лишь восемь из них в возрасте тинейджера. Правда, нельзя не отметить, что карьеру Моники прервал трагический случай с нападением неадекватного фаната в 1993-м. Но всё это довольно древние времена, которые не имеют ничего общего с современностью и даже с эпохой Марии Шараповой.

Мирру Андрееву можно смело назвать лучшей юной теннисисткой в новейшей истории. Она является самой молодой дебютанткой первой десятки рейтинга WTA за 19 лет, когда в сезоне-2006 чешка Николь Вайдишова попала туда в 17 лет 106 дней. У Вайдишовой карьера не слишком задалась – два полуфинала ТБШ и шесть мелких титулов WTA (нет даже финалов «тысячников»).

Мирре явно не по этому пути. Андреева – самая молодая чемпионка «тысячников» с момента введения турниров данной категории в 2009 году. Уже этот факт позволяет говорить о невиданном потенциале россиянки в сравнении с другими теннисистками за последние полтора десятилетия. Кроме того, Мирра в Дубае стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей трёх чемпионок «Шлемов» — Маркету Вондроушову, Игу Швёнтек, Елену Рыбакину — на одном турнире, после Марии Шараповой на Итоговом-2004 (Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Серена Уильямс).

Ключевой параметр измерения величия теннисистов – турниры «Большого шлема». У Мирры пока нет побед на мэйджорах, но в прошлом году она вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» и стала самой молодой участницей данной стадии на престижнейших соревнованиях за последние 27 лет (после Мартины Хингис на US Open – 1997). В четвертьфинале Андреева выбила вторую ракетку мира Арину Соболенко. На ТБШ 25 лет никто моложе Мирры не обыгрывал соперницу из топ-2, когда 16-летняя Елена Докич прошла Мартину Хингис на Уимблдоне-1999. Конкретно на «Ролан Гаррос» последней была 16-летняя Моника Селеш, в финале-1990 одолевшая Штеффи Граф.

Мирра Андреева в 17 лет имеет опыт побед на Ариной Соболенко и Игой Швёнтек Фото: Julian Finney/Getty Images

Самая титулованная теннисистка в истории – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Свой первый «Шлем» она взяла на US Open – 1999 в возрасте 17 лет 11 месяцев, но второй титул на мэйджорах завоевала только на «Ролан Гаррос» — 2002. В том же сезоне американка дебютировала в статусе первой ракетки мира. Уильямс – отличный ориентир для Мирры, особенно с учётом желания россиянки взять 25 «Шлемов». Серена не так уж и феерила в раннем возрасте в сравнении с Каприати, Хингис и Селеш, но планомерно шла к доминированию в женском теннисе и добилась большего успеха на корте.

Пока же главными соперницами Андреевой в перспективе должны стать текущие лидеры рейтинга WTA Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Первая выглядит серьёзной помехой на пути Мирры к хардовым «Шлемам», вторая – к титулу на грунтовом «Ролан Гаррос». Однако юная россиянка уже познала опыт побед над обеими и играет куда более уверенно, чем они в её возрасте. Вполне может быть, что к 20 годам Андреева будет считаться фаворитом противостояний с Соболенко и Швёнтек даже на их коронных покрытиях.

Заранее приписывать Мирре какое-то количество «Шлемов» неправильно, но нельзя не констатировать – юная россиянка в 17 лет играет так, как никто до неё в новейшей истории женского тенниса. Это сулит солидную коллекцию титулов в самом ближайшем будущем, если Андреева продолжит прогрессировать под руководством тренера Кончиты Мартинес и справится с оказываемым на неё немалым психологическим давлением.